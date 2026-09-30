Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

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İstanbul
20. sezon finalini 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 751. bölümle yapan Arka Sokaklar dizisinin 21. sezonunun ne zaman başlayacağı merakla beklenirken seyirciler final yapıp yapmadığını da araştırmaya başladı.
Kanal D'nin sevilen dizisi uzun yıllardır ekranlara geliyor. En son 20. sezonu ile 5 Haziran'da sezon finali yapan dizinin yeni sezon tarihi henüz netleşmedi.
Arka Sokaklar dizisinin final yaptığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını belirtmişti.
20 sezondur Kanal D ekranlarında yer alan Arka Sokaklar dizisi sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Yeni sezonun henüz yayınlanmaması nedeniyle ise izleyiciler final yaptığını düşündü.
Yapım ekibinden herhangi bir açıklama yapılmazken, Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurmuştu.
İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini önce Orhan Oğuz, sonra Baran Özçaylan ve Eray Koçak'ın üstlendiği, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın kaleme aldığı Arka Sokaklar uzun yıllardır izleyici ile buluşuyor.
20. sezon finalinin ardından ise yeni sezon bekleniyor. Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını açıklamıştı. Bekleyiş devam ediyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi olan Arka Sokaklar 20 sezondur izleyici karşısına çıkıyor. 751. bölümü ile sezon finali yapan dizi 21. sezonu ile ekran karşısına çıkmaya hazırlandığı tahmin edilen dizi, 2006 yılından beri ekranlarda yer alıyor.
20 sezon yayınlayan Arka Sokaklar, 751. bölümü ile sezon finali yaptı. 5 Haziran 2026 tarihinde son bölümünü yayınlayan dizi, 21. sezon ile izleyici ile buluşmaya hazırlandığı tahmin edilse de dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurmuştu.
Uzun yıllardır ekranlara gelen dizide birçok oyuncu değişikliği yapılırken genel olarak oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Zafer Ergin
Şevket Çoruh
Özgür Ozan
Alp Korkmaz
Oya Okar
Ozan Çobanoğlu
Ebru Cündübeyoğlu
Sarp Levendoğlu
Yasemin Allen
Özlem Çınar
İlker İnanoğlu
Uğur Pektaş
Gamze Özçelik
Can Nergis
Müge Boz
Berk Oktay
Çağla Kubat
Gülcan Arslan
Zeynep Beşerler