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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:59

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yer alan Arka Sokaklar dizisi 21. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sezon finali yapan Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı soruları da izleyicinin gündeminde.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 20:59
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 20:59

20. sezon finalini 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 751. bölümle yapan dizisinin 21. sezonunun ne zaman başlayacağı merakla beklenirken seyirciler final yapıp yapmadığını da araştırmaya başladı.

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ?

'nin sevilen dizisi uzun yıllardır ekranlara geliyor. En son 20. sezonu ile 5 Haziran'da sezon finali yapan dizinin yeni sezon tarihi henüz netleşmedi. 

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Arka Sokaklar dizisinin final yaptığına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını belirtmişti.

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPTI?

20 sezondur Kanal D ekranlarında yer alan Arka Sokaklar dizisi sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Yeni sezonun henüz yayınlanmaması nedeniyle ise izleyiciler final yaptığını düşündü. 

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yapım ekibinden herhangi bir açıklama yapılmazken, Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurmuştu.

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR 21 SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK 2026?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini önce Orhan Oğuz, sonra Baran Özçaylan ve Eray Koçak'ın üstlendiği, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Barkın Şenüren ve Metin Arslan'ın kaleme aldığı Arka Sokaklar uzun yıllardır izleyici ile buluşuyor. 

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

20. sezon finalinin ardından ise yeni sezon bekleniyor. Dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını açıklamıştı. Bekleyiş devam ediyor.

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR KAÇ YILDIR VAR, NE ZAMAN BAŞLADI?

Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi olan Arka Sokaklar 20 sezondur izleyici karşısına çıkıyor. 751. bölümü ile sezon finali yapan dizi 21. sezonu ile ekran karşısına çıkmaya hazırlandığı tahmin edilen dizi, 2006 yılından beri ekranlarda yer alıyor.

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM NE ZAMAN?

20 sezon yayınlayan Arka Sokaklar, 751. bölümü ile sezon finali yaptı. 5 Haziran 2026 tarihinde son bölümünü yayınlayan dizi, 21. sezon ile izleyici ile buluşmaya hazırlandığı tahmin edilse de dizinin ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, D Media ve Kanal D'nin yeni sezon için projeye devam etmeme kararı aldığını duyurmuştu. 

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Uzun yıllardır ekranlara gelen dizide birçok oyuncu değişikliği yapılırken genel olarak oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:


Şevket Çoruh
Özgür Ozan
Alp Korkmaz
Oya Okar
Ozan Çobanoğlu
Ebru Cündübeyoğlu
Sarp Levendoğlu
Yasemin Allen

Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Özlem Çınar
İlker İnanoğlu
Uğur Pektaş
Gamze Özçelik
Can Nergis
Müge Boz
Berk Oktay
Çağla Kubat
Gülcan Arslan
Zeynep Beşerler

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#kanal d
#arka sokaklar
#zafer ergin
#Diziler
#D Media
#Ozan Yurdakul
#Mavi Kadin
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