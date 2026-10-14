Aşk Tesadüfleri Sever ne zaman vizyona girecek, çıkacak? Fragman yayınlandı, sinemaya geleceği tarih netleşti

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrolünde olduğu Aşk Tesadüfleri Sever 3, sinemaya gelmeye hazırlanıyor. Fragmanı beğeni toplarken, vizyon tarihi de netleşti.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrolünde olduğu film fragmanını yayınlandı. Heyecanla bekleyenleri sevindiren fragman sonrasında sinemaya geleceği tarih de belli oldu. Aşk ayı denen Kasım ayında, beklenen film vizyona giriyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 SİNEMAYA NE ZAMAN GELECEK?

Serkan Altunorak, Ülkü Hilal Çiftçi, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Güler Ökten gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Aşk Tesadüfleri Sever 3, beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor. 20 Kasım tarihinde sinemalara gelecek olan film için geri sayım başladı. 20 Kasım'da beklenen film beyaz perdede izlenebilecek.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 3 HANGİ SİNEMALARDA?

Funda Dündar'ın senaryosunu yazdığı Aşk Tesadüfleri Sever 3, 20 Kasım itibarıyla sinemalarda izlenebilecek. Vizyona girmesine kısa süre kalan filmin, birçok sinemada yer alması bekleniyor. Filmde Serkan Altunorak, Ülkü Hilal Çiftçi, Belçim Bilgin, Ayda Aksel, Hüseyin Avni Danyal ve Güler Ökten gibi isimler de yer alacak.