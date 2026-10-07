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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:45

Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti! İzleyiciden tepkiler gecikmedi

ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti. Etkileyici tarihi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, reyting kurbanı oldu. Son zamanların en kötü reyting rakamlarını alan dizinin final kararı izleyicilerin tepkisine de neden oldu. Ekran macerasına kısa süre içinde son veren dizinin seyircileri sosyal medyada çeşitli yorumlar yaptı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti! İzleyiciden tepkiler gecikmedi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 14:45

Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan dizisi için erken final kararı verildi. ’nün Alaaddin Keykubat rolüyle başrolünü oynadığı dizinin, reytinglerdeki başarısızlığı nedeniyle ekranlara veda edeceği açıklanmıştı. ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Aşk ve Taht dizisi reyting kurbanı oldu. Dönem dizisi olarak seyirciyle buluşan dizi etkileyici tarihi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Fakat son zamanların en kötü reyting rakamlarını alan projenin final yapmasına karar verildi. Ekran macerasına kısa süre içinde son veren dizinin final kararı izleyicilerin tepkisine ve çeşitli yorumlarına neden oldu.

AŞK VE TAHT DİZİSİ DÜŞÜK REYTİNGLERİN KURBANI OLMUŞTU!

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte ekranlarda yerini alan projelerin final haberleri de peş peşe gelmeye başladı. ATV'nin yeni sezon için hazırladığı Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı alındığı duyurulmuştu. Ekran macerasına geçtiğimiz haftalarda adım atan iddialı yapımın düşük reyting kurbanı olduğu öğrenilmişti. İktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikayesini anlatan dizi, reyting savaşına yenik düşmüştü.

Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti! İzleyiciden tepkiler gecikmedi

ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı en iddialı projeleri arasında yer alan Aşk ve Taht dizisi, reytinglerdeki beklentiyi karşılayamadı. Başrolünde Akın Akınözü, Simay Barlas, Merjem Šiljak gibi isimlerin yer aldığı dizinin ilk 5 bölümü çekilmiş ve son bölüm reytinglerine göre hareket edilmesi için diziye 3 gün repo verilmişti.

Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti! İzleyiciden tepkiler gecikmedi

Muhteşem Yüzyıl dizisinin yönetmenleri Taylan Biraderler'in yönettiği ATV ekranlarının imzalı Aşk ve Taht dizisi en son 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Son zamanların en kötü reyting rakamlarını alan dizi, son çıkan reytingler de beklentiyi karşılamayınca final kararı kaçınılmaz olmuştu. Büyük emek ve umutlarla başlanan dizinin 5. bölümde ekran macerasının son bulmasına karar verilmişti.

Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti! İzleyiciden tepkiler gecikmedi

Anadolu Selçuklu Devleti’nin altın çağını seyirciye anlatan Aşk ve Taht dizisi, tarihi drama türüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi düşünüyordu. Birbirinden başarılı birçok projenin reyting savaşı verdiği yeni sezonda her çarşamba izleyici karşısına çıkan Aşk ve Taht, beklenen ilgiyi göremedi. Akın Akınözü'nün Sultan I. Alaaddin Keykubat’ı oynadığı iddialı proje kısa sürede erken final yapan diziler arasına adını yazdırdı.

Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti! İzleyiciden tepkiler gecikmedi

FİNAL KARARI İZLEYİCİLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLDU!

Etkileyici tarihi konusu ve birbirinden başarılı güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Aşk ve Taht dizisi için sona gelindi. Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan dizi, yayınlanan 4 bölümüyle de beklenen reyting oranlarını karşılayamadı. Sezonun ve son zamanların en kötü reyting sonuçlarını elde eden projenin erken final kararı aldığı duyuruldu.

Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti! İzleyiciden tepkiler gecikmedi

Son gelen reytingler de beklentiyi karşılamayınca Aşk ve Taht dizisi için final kararı kaçınılmaz oldu. Bu akşam yayınlanacak 5. bölümüyle ekranlara veda etmesi beklenen dizinin final kararı ise izleyicilerin tepkilerine neden oldu. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında 'final' ibaresinin yer almaması ise kafaları karıştırdı.

Aşk ve Taht dizisi için erken final kararı verilmişti! İzleyiciden tepkiler gecikmedi

Aşk ve Taht dizisi için sosyal medyada birçok kullanıcı çeşitli eleştiri ve yorumlarda bulundu. Son kez izleyici karşısına geçecek dizinin, 5. bölümüyle ekranlara veda etmesi beklenirken seyirciler tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada erken final kararı verilen dizi için; "Yazık oldu bu diziye", "Bu dizinin kıymetini bilemediler", "Final olmasın", "Finali gerçekten hak etmiyor", "İnşallah devam eder" gibi yorumlar yapıldı.  

 

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#Akın Akınözü
#ATV
#Bozdağ Film
#Aşk Ve Taht
#Alaaddin Keykubat
#Medya
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