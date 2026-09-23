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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:06

Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Siljak'tan Meryem Uzerli itirafı: “Ben de fanıyım”

Bosnalı oyuncu Merjem Siljak, Türkiye'deki ilk büyük oyunculuk deneyimi olan Aşk ve Taht dizisindeki Destina karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Güzelliği ve oyunculuğuyla kısa sürede merak edilen isimlerden biri haline gelen Siljak, Meryem Uzerli hakkında yaptığı samimi açıklamayla da gündem oldu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Siljak'tan Meryem Uzerli itirafı: “Ben de fanıyım”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 21:06

dizisinde Destina karakterini üstlenen Bosnalı oyuncu Merjem Siljak, Türkiye'deki izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Dizideki performansıyla adından söz ettiren Siljak, özel bir hayranlığını da samimi sözlerle anlattı. Güzel oyuncu, hayranı olduğunu söyleyerek “Ben de Meryem Uzerli fanıyım” ifadelerini kullandı.

MERJEM SİLJAK'TAN MERYEM UZERLİ İTİRAFI

ekranlarında yayınlanan, Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinde Destina karakteriyle tanınan Bosnalı oyuncu Merjem Siljak, hakkında yapılan Meryem Uzerli benzetmelerine samimi bir yanıt verdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini oynayan Meryem Uzerli ile karşılaştırıldığının söylenmesi üzerine konuşan genç oyuncu, Uzerli'ye duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Siljak'tan Meryem Uzerli itirafı: “Ben de fanıyım”

Bosna'da Muhteşem Yüzyıl dizisini severek izlediklerini belirten Siljak, “O da çok tatlı, çok beğendim. Bosna'da çok izledik. Muhteşem Yüzyıl'da... Meryem Uzerli herkesin fanı oldu. Ben de” sözleriyle duygularını anlattı. 

Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Siljak'tan Meryem Uzerli itirafı: “Ben de fanıyım”

Kendisine Uzerli'ye benzetilmesinin hatırlatılması üzerine ise genç oyuncu, “Keşke, keşke” diyerek bu benzetmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

MERJEM SİLJAK KİMDİR?

Merjem Siljak, Bosna-Hersekli genç oyunculardan biridir. 9 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelen Siljak, oyunculuk eğitimini Saraybosna Sahne Sanatları Akademisi'nde (Academy of Performing Arts Sarajevo) tamamladı. Kariyerinde farklı yapımlarda rol alan oyuncu, özellikle Balkan sinema ve televizyon dünyasında tanınmaya başladı. 

Aşk ve Taht'ın Destina'sı Merjem Siljak'tan Meryem Uzerli itirafı: “Ben de fanıyım”

Šiljak'ın bilinen projeleri arasında Na rubu pameti, Tender ve İsveç yapımı A Life's Worth yer alıyor. Oyuncunun filmografi kayıtlarında Na rubu pameti dizisinde Nadin Mekmanaman, Tender dizisinde ise Selma karakterine hayat verdiği belirtiliyor. Genç yaşına rağmen farklı türlerdeki projelerde yer alan Siljak, oyunculuk kariyerini geliştirerek uluslararası yapımlarda da görünürlük kazandı. Son olarak Aşk ve Taht dizisinde Destina karakteriyle Türk izleyicisinin karşısına çıkan oyuncu, performansıyla dikkat çekti.

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#Meryem Uzerli
#bosna-hersek
#ATV
#Aşk Ve Taht
#Merjem Šiljak
#Medya
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