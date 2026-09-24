ATV’nin yeni dizilerinden Aşk ve Taht için final kararı geldi. Başrollerinde Barış Arduç ve Hande Erçel’in yer aldığı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle ekrana gelmesine rağmen beklenen reyting performansını yakalayamadı. Dizinin 5. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. İlk 5 bölümü çekilen Aşk ve Taht’ın final tarihi de belli oldu. Peki Aşk ve Taht dizisi neden final yapıyor, son bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar...

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HABERİN ÖZETİ Aşk ve Taht dizisi hayal kırıklığına uğrattı! Fenomen dizide final çanları çaldı ATV'nin yeni dizisi Aşk ve Taht, reytinglerin beklentilerin altında kalması nedeniyle 5. bölümüyle final yapma kararı aldı. İlk 5 bölümünün çekimleri tamamlanan dizinin, 3. bölüm reyting sonuçlarının ardından sona ermesi kararlaştırıldı. Dizinin 4. bölümünün 30 Eylül Çarşamba, 5. final bölümünün ise 7 Ekim Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor. Anadolu Selçuklu Devleti dönemini anlatan dizide, Sultan Alaeddin Keykubat'ın mücadelesi, Destina ile aşkı ve saraydaki güç dengeleri konu ediliyor. Metinde başrollerde Barış Arduç ve Hande Erçel'in yer aldığı belirtilirken, Sultan Alaeddin Keykubat karakterine Akın Akınözü'nün hayat verdiği aktarılıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİ 5. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR!

ATV’nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için beklenmedik bir karar alındı. Dizinin ilk 5 bölümünün çekimleri tamamlanırken, yayınlanan 3. bölümün reyting sonuçlarının ardından yapımın 5. bölümde sona ermesine karar verildi. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre son reytingler beklentiyi karşılamayınca dizinin ekran macerasının noktalanması kararlaştırıldı.

AŞK VE TAHT NEDEN FİNAL YAPIYOR?

“Aşk ve Taht” dizisinin 3. bölüm reytingleri beklentilerin altında kalınca yapımın geleceği yeniden değerlendirildi. İlk 5 bölümü daha önce çekilen dizi için son reyting sonuçlarının ardından karar verildi ve yapımın 5. bölümde ekran macerasını noktalaması kararlaştırıldı.

Dizinin kısa sürede final kararı alması izleyiciler için de sürpriz oldu. ATV ekranlarında yayınlanan yapımın son iki bölümüyle hikâyesini tamamlaması bekleniyor.

AŞK VE TAHT’IN FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU!

Aşk ve Taht’ın 5. bölümde final yapacağı öne sürüldü. Dizinin 4. bölümünün 30 Eylül Çarşamba günü, 5. bölümünün ise 7 Ekim Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre yapımın 5. bölümde ekran macerasını noktalaması planlanıyor.

AŞK VE TAHT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aşk ve Taht, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde geçen bir aşk ve iktidar hikâyesini konu alıyor. Dizinin merkezinde, uzun yıllar zindanda kaldıktan sonra yeniden Selçuklu tahtına çıkan Sultan Alaeddin Keykubat bulunuyor. Akın Akınözü’nün hayat verdiği Alaeddin Keykubat’ın mücadelesi, Destina ile yaşadığı aşk ve saray içerisindeki güç dengeleri hikâyenin temelini oluşturuyor.

Dizide aşk hikâyesinin yanı sıra taht mücadelesi, hanedan içindeki çekişmeler ve dönemin siyasi gelişmeleri de işleniyor. Final iddiasının ardından izleyiciler, hikâyenin kalan bölümlerde nasıl ilerleyeceğini ve karakterlerin yolculuğunun nasıl noktalanacağını merak ediyor.