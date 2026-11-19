Bazı burçların özellikleri oldukça fazla belirgin oluyor. Kıskançlık denince ilk sırada yer alan 5 burcu duyan inanamıyor.

AŞKTA EN KISKANÇ 5 BURÇ

İlk sırada Akrep burcu yer alıyor. Astrolojide kıskançlık ve aşırı sahiplenme denince akla ilk gelen burç her zaman akrep oluyor. Sevdikleri insana kolayca bağlanmaz fakat bir kez güvendiğinde sonuna kadar devam eder.

Bu nedenle de hayatındaki kişiyi kaybetmek istemez, başka insanlarla samimi olmasını da istemez. Akrep burcu için en önemli şey ise güvendir. Güvenebileceği birisini hayatına aldığında kıskançlık da ardından gelir.

Listenin ikinci sırasında boğa burdu yer alıyor. Boğa burçlarının sadık olduğunu bilmeyen yoktur. Sadakat bu burca sahip olanların en önem verdiği nokta oluyor. Boğa burcu hayatına birisini aldıysa onu her türlü tehlikeli durumdan korumak ister ve uzun yıllar boyunca hayatında tutmak ister. Değişiklik ve yeni düzenden nefret eden boğa burcu, bir kez bağlandığında tüm hayatını öyle ilerletmek ister.

EN KISKANÇ BURÇ HANGİSİ?

Astrolojide en kıskanç burçlar Akrep, Boğa, Yengeç, Aslan ve Koç olarak biliniyor. Listenin ilk 5'inde yer alan bu burçlar için sevdikleri ve duyguları oldukça önemli. Hayatına bir kez birini alıyor ise onunla uzun vadede gelecek planlar. Bu nedenle de kıskançlık oldukça fazladır. Bu burca sahip olanların çevresindeki kişilere sarılırken bir kez daha düşünün.

BU BURÇLAR SEVDİKLERİNİ ASLA PAYLAŞAMIYOLAR

Astrolojide kıskançlık özelliği sadece güneş burcu ile açıklanmazken ilk bakılması gereken venüs burcudur. Venüs burcu sevgi, ilişkiler ve duygusal ilişkileri tanımlarken ay burcu duygusal ihtiyaçları ve duyguları tanımlar. Bu nedenle venüs ve ay burcu da oldukça belirleyici olabiliyor.