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Mavi Kadin Astroloji
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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:28

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç! 11.11’de dengeler değişiyor

Astrolojinin bilindiği üzere Çin astrolojisinde bir karşılığı olduğu biliniyor. Bu sebeple de Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç belli oldu. Üstelik 11.11’de tüm dengeler değişiyor. Çevresel ya da kişisel alanlarda bazı burçların kendini geliştirmeye çalıştığı görülüyor. İşte Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burcu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

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Editor
 Arzu Akçay
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Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç! 11.11’de dengeler değişiyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:28

Çin astrolojisine göre, 11.11 tarihinde tüm dengeler değişiyor. Çünkü Kasım ayıyla gelen yeni olaylar ya da durumlar tam olarak da 11.11’de bazı durumları ortaya çıkarıyor.  Bilindiği üzere Çin astrolojisinde her yıl bir hayvanla ilişkilendirilirken kişinin doğduğu yılın elementi ve hayvan sembolü de yorumların temelinde yer alıyor. Bu sebeple de bazı burçlar hayatında yeni bir döneme kapı açabilir. Bizde sizin için Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burcu araştırdık. İşte detaylar…

ÇİN ASTROLOJİSİNE GÖRE YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLAYACAK OLAN 3 BURÇ!

Çin astrolojisine göre, 11.11’de yükseliş dönemi başlayacak olan burçlar, tüm dengeleri değiştirmeye adım atıyor. Özellikle de 11.11 tarihinin ardışık rakamları nedeniyle numaralojik olarak dikkat çekmesiyle birlikte Çin astrolojisinde de birtakım olayların oluşmasına neden oluyor.

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç! 11.11’de dengeler değişiyor

Bazı burçlar için olağan ve duraksamaların meydana gelmesiyle birlikte kimisi içinde yeni fırsatların değerlendirilecek olup değişim için de Çin astrolojisinin yorumları merak ediliyor. Fırsatların ve değişime açık olmayan burçlar, ön plana çıkıyor. Bizde sizin için yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burcu araştırdık.

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç! 11.11’de dengeler değişiyor

Koç Burcu (Ejderha)

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan burçlardan ilk Ejderha oluyor. Koç burcuna tekabül eden bu burç, kariyer alanında daha görünür oluyor. Uzun süredir emek verilen bir işin karşılığını almak, yeni bir teklifi değerlendirmek gibi ya da mevcut çalışma düzeninde önemli bir değişiklik yapmak gündeme gelebilir. 

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç! 11.11’de dengeler değişiyor

Cesareti 11.11’de fazlalaşan hayatının en mutlu dönemlerini yaşayacak. Çünkü sürekli erteleme hastalığından kurtulacak olan Koç burcu, kişinin önündeki seçenekleri daha net görülmesine yardımcı olabilir.

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç! 11.11’de dengeler değişiyor

İkizler Burcu (Maymun)

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan Maymun burcu, oluyor. Özellikle de Kasım ayında büyük bir değişime yavaş yavaş giren İkizler burcu, sosyal çevresinden de önemli fırsatlar elde edebilir. Yeni bir iş bağlantısı ya da önemli bir fırsatın gelmesi gibi durumlar meydana gelebilir. Ticaret, sosyal medya, eğitim ve güzel çalışmalarla ön plana çıkan İkizler burcu, hareketli bir döneme giriş yapmaya hazırlanıyor. Eski işlere bakmaktansa yeni seçeneklere yönelmek daha iyi bir hareket olabilir.

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç! 11.11’de dengeler değişiyor

Yay Burcu (At)

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan At burcu sonuncu burç oluyor. Yay burcuna tekabül ediyor. Yay burcunda da 11.11 sonrası daha dinamik bir dönemin kapıları açılmaya başlıyor. Özellikle de uzun süredir aynı yerde saydığını düşünen Yay burçları, önlerine gelen yeni bir rotayla yeni bir dönüşüme girecek. Özellikle kariyer değişikliği ve taşınma ya da seyahat gibi konular bu dönemde tekrardan ortaya çıkabilir.

Çin astrolojisine göre yükseliş dönemi başlayacak olan 3 burç! 11.11’de dengeler değişiyor

11.11’DE DENGELER DEĞİŞİYOR

11.11’de yani Kasım ayının en dikkat çeken tarihi olarak bilinen durum da burçlar konusunda dengeleri değiştirebilir. Kasım ayında meydana gelen yeni gelişmeler, kariyer, güç, fırsatlar gibi durumlar ön plana çıkabiliyor. Diğer bir yandan ise Koç, İkizler ve da son dönemlerde hayatında yükselişe geçecek burçlar olarak Kasım ayının en çok konuşulan burçlarından oluyorlar.

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