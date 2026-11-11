12 Kasım Kuzey Taurid Meteor Yağmuru nereden izlenir? Kuzey Taurid Meteor Yağmuru saat kaçta başlar? Kuzey Taurid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenir mi?

Kuzey Taurid Meteor Yağmuru, 2026 yılında 12 Kasım Perşembe günü en yüksek etkinlik seviyesine ulaşacak. Ekim ayının sonlarından aralık ayının ilk günlerine kadar aktif olan meteor yağmuru, özellikle kasım ayının ortasında gözlem fırsatı sunacak. Kuzey Taurid meteorlarının en dikkat çekici özelliklerinden biri, diğer bazı meteor yağmurlarına göre daha yavaş hareket etmeleri ve zaman zaman oldukça parlak görünmeleri. Uygun koşullarda saatte yaklaşık 5 meteor görülmesi bekleniyor. İşte 'Kuzey Taurid Meteor Yağmuru nereden izlenir?', 'Kuzey Taurid Meteor Yağmuru saat kaçta başlar?', 'Kuzey Taurid Meteor Yağmuru Türkiye'den izlenir mi?' sorularının cevapları.

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Meteor yağmuru belirli bir saatte başlayıp sona eren bir olay değil. Haftalar boyunca devam eden gökyüzü hareketliliği, 12 Kasım'da en yüksek seviyesine ulaşacak. Türkiye'de gözlem yapmak isteyenlerin 12 Kasım akşamından itibaren gökyüzünü takip etmeleri öneriliyor. Özellikle 12 Kasım'ı 13 Kasım'a bağlayan gece 00.00-05.00 saatleri arasında gözlem yapılabilir.

Boğa Takımyıldızı'nın bulunduğu bölge akşam saatlerinde doğu ufkundan yükselmeye başlayacak ve gece ilerledikçe daha yüksek bir konuma ulaşacak. Meteorları görmek için yalnızca bu takımyıldızına bakmak gerekmiyor. Geniş bir gökyüzü alanını izlemek yeterli olacak.

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Kuzey Taurid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarımküre'den gözlemlenebilen gökyüzü olayları arasında bulunuyor. Türkiye de Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için meteor yağmurunu izlemek isteyenler açısından uygun bir konumda bulunuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya ve diğer şehirlerde yaşayanlar, hava koşullarının elverişli olması durumunda meteorları gözlemleyebilecek. Ancak şehir merkezlerindeki ışık kirliliği görüş kalitesini düşürebilir.

Bu nedenle mümkün olduğunca şehir ışıklarından uzaklaşmak ve karanlık bölgeleri tercih etmek gerekiyor.

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurunu izlemek için teleskop veya dürbün kullanmaya gerek yok. Çıplak gözle gözlem yapmak yeterli. Özellikle geniş bir gökyüzü görüşüne sahip, ışık kirliliğinin az olduğu alanlar tercih edilmeli.

Gözlem yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler şöyle:

• Şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgeleri tercih edin.

• Ağaçların ve binaların görüşünüzü engellemediği açık alanlara gidin.

• Gözlerinizi karanlığa alıştırmak için 20-30 dakika bekleyin.

• Telefon ve diğer parlak ekranlardan mümkün olduğunca uzak durun.

• Gözlem öncesinde hava durumunu kontrol edin.

Meteorların gökyüzünde hangi yönde belireceğini önceden kesin olarak bilmek mümkün değil. Bu nedenle yalnızca tek bir noktaya odaklanmak yerine gökyüzünün geniş bir bölümünü izlemek daha doğru olacaktır.

SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

Kuzey Taurid Meteor Yağmuru sırasında ideal gözlem koşullarında saatte yaklaşık 5 meteor görülmesi bekleniyor. Bu sayı, gökyüzünün açık ve ışık kirliliğinin düşük olduğu bölgeler için geçerli. Kuzey Taurid meteorları, zaman zaman oldukça parlak ışık izleri oluşturabiliyor. Özellikle ateş topu olarak adlandırılan parlak meteorlar, gözlemcilerin dikkatini çekiyor. Ancak her gözlem sırasında mutlaka ateş topu görüleceği düşünülmemeli.

AY IŞIĞI METEOR GÖZLEMİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

12 Kasım 2026 tarihinde Ay'ın aydınlanma oranının düşük olması, meteor gözlemi açısından avantaj sağlayacak. Ay ışığının sınırlı olması, daha sönük meteorların da fark edilmesini kolaylaştırabilecek. Bununla birlikte bulutlu hava, sis ve şehir aydınlatmaları gözlem kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle açık havanın bulunduğu, karanlık bölgelerde gözlem yapmak önem taşıyor.

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Meteor yağmurları, Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesinde ilerlerken uzayda bulunan toz ve kaya parçacıklarının oluşturduğu akımlardan geçmesiyle meydana geliyor. Bu parçacıklar atmosfere girdiğinde ısınıyor ve gökyüzünde parlak ışık çizgileri oluşturuyor. Kuzey Taurid Meteor Yağmuru da Taurid meteor akımının bir parçası. Özellikle yavaş hareket eden ve parlak görünebilen meteorlarıyla biliniyor.

12 Kasım gecesi Türkiye'den de izlenebilecek olan Kuzey Taurid Meteor Yağmuru için gökyüzü meraklılarının karanlık ve açık alanları tercih etmesi öneriliyor. Gece yarısından sabaha karşı saatlere kadar yapılacak gözlemler, bu gökyüzü olayını takip etmek isteyenlere fırsat sunacak.

