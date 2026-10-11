Bağırsak tembelliği hastalığı giderek artıyor! Yüzyılın hastalığına dikkat

Gün içinde yeterince hareket etmediğimizde, su içmeyi unuttuğumuzda ya da öğünlerimizi geçiştirdiğimizde bağırsak düzenimiz de bundan etkilenebiliyor. Bağırsak tembelliği olarak bilinen durum, özellikle kabızlık şikâyeti yaşayanların merak ettiği konuların başında geliyor. Tuvalete çıkmakta zorlanmak, dışkının sertleşmesi ve karında şişkinlik hissi günlük hayatı düşündüğümüzden daha fazla etkileyebiliyor. Peki, bağırsak tembelliği neden olur? Bağırsak hareketlerini desteklemek için beslenme düzeninde neler değiştirilebilir?

BAĞIRSAK TEMBELLİĞİ NEDEN OLUR?

Günümüzde sık karşılaşılan kabızlık sorunu, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla ortaya çıkabiliyor. Yetersiz su tüketimi, lif bakımından fakir beslenme, hareketsiz yaşam ve tuvalet ihtiyacını ertelemek bağırsak düzenini olumsuz etkileyebiliyor.

Sebze, meyve ve tam tahıllı gıdaların az tüketilmesi dışkının sertleşmesine ve tuvalete çıkmanın zorlaşmasına neden olabiliyor. Bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve farklı sağlık sorunları da kronik kabızlıkta rol oynayabiliyor. Peki, bağırsak tembelliğini önlemek için ne yapılmalı?

BAĞIRSAK TEMBELLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Bağırsak tembelliği ve kabızlık sorunu yaşayanlar, günlük alışkanlıklarında yapacakları küçük değişikliklerle bağırsak hareketlerini destekleyebilir. Bağırsak tembelliğini ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenler:

Öncelikle gün boyunca yeterli su içmek ve lif bakımından zengin besinlere sofrada daha fazla yer vermek önem taşıyor.

Yulaf, tam tahıllı ürünler, sebzeler, meyveler ve baklagiller lif alımını artırın.

Düzenli yürüyüş yapmak, uzun süre hareketsiz kalmamak ve tuvalet ihtiyacını ertelememek de bağırsak düzenini destekleyebilir.

Kabızlık uzun sürüyorsa, sık tekrarlıyorsa veya şiddetli karın ağrısı ve dışkıda kan görülüyorsa doktora başvurulmalıdır.

BAĞIRSAK TEMBELLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, dışkılamayı zorlaştırarak kabızlık, karında şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi belirtilere yol açabilir.

Uzun süre devam eden kabızlık, ıkınma nedeniyle hemoroid ve anal fissür (makat çatlağı) gelişme riskini artırabilir.

Bazı kişilerde dışkının bağırsakta birikmesi, dışkı tıkaçları gibi daha ciddi sorunlara neden olabilir.