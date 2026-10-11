Bağırsak tembelliği hastalığı giderek artıyor! Yüzyılın hastalığına dikkat

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İstanbul
Gün içinde yeterince hareket etmediğimizde, su içmeyi unuttuğumuzda ya da öğünlerimizi geçiştirdiğimizde bağırsak düzenimiz de bundan etkilenebiliyor. Bağırsak tembelliği olarak bilinen durum, özellikle kabızlık şikâyeti yaşayanların merak ettiği konuların başında geliyor. Tuvalete çıkmakta zorlanmak, dışkının sertleşmesi ve karında şişkinlik hissi günlük hayatı düşündüğümüzden daha fazla etkileyebiliyor. Peki, bağırsak tembelliği neden olur? Bağırsak hareketlerini desteklemek için beslenme düzeninde neler değiştirilebilir?
Günümüzde sık karşılaşılan kabızlık sorunu, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla ortaya çıkabiliyor. Yetersiz su tüketimi, lif bakımından fakir beslenme, hareketsiz yaşam ve tuvalet ihtiyacını ertelemek bağırsak düzenini olumsuz etkileyebiliyor.
Sebze, meyve ve tam tahıllı gıdaların az tüketilmesi dışkının sertleşmesine ve tuvalete çıkmanın zorlaşmasına neden olabiliyor. Bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve farklı sağlık sorunları da kronik kabızlıkta rol oynayabiliyor. Peki, bağırsak tembelliğini önlemek için ne yapılmalı?
Bağırsak tembelliği ve kabızlık sorunu yaşayanlar, günlük alışkanlıklarında yapacakları küçük değişikliklerle bağırsak hareketlerini destekleyebilir. Bağırsak tembelliğini ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenler: