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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 20:58

Bağırsak tembelliği hastalığı giderek artıyor! Yüzyılın hastalığına dikkat

Bağırsak tembelliği, günlük yaşamı zorlaştıran ve giderek daha fazla kişinin gündemine giren sağlık sorunların başında geliyor. Kabızlık, şişkinlik, karında rahatsızlık hissi ve tuvalete çıkmakta zorlanma gibi belirtiler, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla ilişkili olabiliyor. Hareketsiz yaşam, yetersiz sıvı tüketimi ve lif bakımından fakir beslenme bu sorunu tetikleyebiliyor. Peki, bağırsak tembelliği neden olur, hangi belirtilerle kendini gösterir ve bağırsak sağlığını korumak için nelere dikkat etmek gerekir?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Bağırsak tembelliği hastalığı giderek artıyor! Yüzyılın hastalığına dikkat
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 20:58
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 20:58

Gün içinde yeterince hareket etmediğimizde, su içmeyi unuttuğumuzda ya da öğünlerimizi geçiştirdiğimizde bağırsak düzenimiz de bundan etkilenebiliyor. Bağırsak tembelliği olarak bilinen durum, özellikle şikâyeti yaşayanların merak ettiği konuların başında geliyor. Tuvalete çıkmakta zorlanmak, dışkının sertleşmesi ve karında şişkinlik hissi günlük hayatı düşündüğümüzden daha fazla etkileyebiliyor. Peki, bağırsak tembelliği neden olur? Bağırsak hareketlerini desteklemek için beslenme düzeninde neler değiştirilebilir?

BAĞIRSAK TEMBELLİĞİ NEDEN OLUR?

Günümüzde sık karşılaşılan kabızlık sorunu, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla ortaya çıkabiliyor. Yetersiz su tüketimi, lif bakımından fakir beslenme, hareketsiz yaşam ve tuvalet ihtiyacını ertelemek bağırsak düzenini olumsuz etkileyebiliyor. 

Bağırsak tembelliği hastalığı giderek artıyor! Yüzyılın hastalığına dikkat

Sebze, meyve ve tam tahıllı gıdaların az tüketilmesi dışkının sertleşmesine ve tuvalete çıkmanın zorlaşmasına neden olabiliyor. Bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler ve farklı sağlık sorunları da kronik kabızlıkta rol oynayabiliyor. Peki, bağırsak tembelliğini önlemek için ne yapılmalı?

BAĞIRSAK TEMBELLİĞİNE NE İYİ GELİR?

Bağırsak tembelliği ve kabızlık sorunu yaşayanlar, günlük alışkanlıklarında yapacakları küçük değişikliklerle bağırsak hareketlerini destekleyebilir. Bağırsak tembelliğini ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenler:

Bağırsak tembelliği hastalığı giderek artıyor! Yüzyılın hastalığına dikkat
  • Öncelikle gün boyunca yeterli su içmek ve lif bakımından zengin besinlere sofrada daha fazla yer vermek önem taşıyor.
  • Yulaf, tam tahıllı ürünler, sebzeler, meyveler ve baklagiller lif alımını artırın.
Bağırsak tembelliği hastalığı giderek artıyor! Yüzyılın hastalığına dikkat
  • Düzenli yürüyüş yapmak, uzun süre hareketsiz kalmamak ve tuvalet ihtiyacını ertelememek de bağırsak düzenini destekleyebilir.
  • Kabızlık uzun sürüyorsa, sık tekrarlıyorsa veya şiddetli karın ağrısı ve dışkıda kan görülüyorsa doktora başvurulmalıdır.

BAĞIRSAK TEMBELLİĞİ NELERE YOL AÇAR?

  • Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması, dışkılamayı zorlaştırarak kabızlık, karında şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi belirtilere yol açabilir.
  • Uzun süre devam eden kabızlık, ıkınma nedeniyle hemoroid ve anal fissür (makat çatlağı) gelişme riskini artırabilir.
  • Bazı kişilerde dışkının bağırsakta birikmesi, dışkı tıkaçları gibi daha ciddi sorunlara neden olabilir.
Bağırsak tembelliği hastalığı giderek artıyor! Yüzyılın hastalığına dikkat
  • Yetersiz lif tüketimi, az su içmek ve hareketsiz yaşam bağırsak düzenini olumsuz etkileyebilir.
  • Şikâyetler sürekli tekrarlıyorsa gelişigüzel müshil kullanmak yerine bir sağlık uzmanına danışmak doğru bir adımdır.
  • Şiddetli karın ağrısı, kusma veya gaz ve dışkı çıkaramama durumunda gecikmeden tıbbi yardım alınmalıdır.
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ETİKETLER
#kabızlık
#hemoroid
#bağırsak tembelliği
#karın ağrısı
#Keşfet
#Anal Fissür
#Mavi Kadin
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