Barış Manço’nun şarkı yazdığı o şifa çayı yeniden gündem oldu! Soğuk algınlığına anında iyi geliyor

Barış Manço’nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısında anlattığı kış çayı, soğuk havaların gelmesiyle yeniden merak ediliyor. Nane, limon kabuğu, hatmi çiçeği, çörek otu, tarçın ve zencefille hazırlanan bu geleneksel içecek, özellikle boğazını rahatlatmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Evde hazırlaması kolay olan nane limon çayı, sıcak tüketildiğinde boğazdaki rahatsızlık hissini hafifletiyor.

SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

Soğuk algınlığına ne iyi gelir sorusu, özellikle havaların soğumasıyla birlikte sıkça araştırılıyor. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve halsizlik gibi belirtiler günlük yaşamı zorlaştırabiliyor. Bu dönemde bol sıvı tüketmek, yeterince dinlenmek ve uyku düzenine dikkat etmek vücudun toparlanmasına yardımcı olabilir.

Ilık çorba, bal eklenmiş ılık içecekler ve nane limon çayı boğazdaki rahatsızlık hissini hafifletebilir. Bal, öksürüğün azaltabilir ancak bir yaşından küçük bebeklere verilmemelidir. Burun tıkanıklığı yaşayanlar, serum fizyolojik içeren burun spreylerinden yararlanabilir. Belirtiler ağırlaşırsa, nefes darlığı gelişirse veya ateş uzun süre devam ederse sağlık uzmanına başvurulmalıdır.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Soğuk algınlığı döneminde C vitamini içeren portakal, mandalina, kivi ve limon gibi meyveler, dengeli beslenme reçetesinde yer alan besinlerdir. Tavuk suyu çorbası ve sebze çorbaları, sıcak tüketildiklerinde boğazı rahatlatabilir ve sıvı alımını destekleyebilir.

Yoğurt ve yumurta gibi protein kaynakları da vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini almaya katkı sağlar. Zencefil ve ıhlamur gibi sıcak içecekler, hastalık döneminde rahatlatıcı bir seçenek olabilir.

Bunun yanında bol su içmek, yeterince dinlenmek ve düzenli beslenmek önemlidir. Ancak hiçbir besin soğuk algınlığını tek başına iyileştirmez veya hastalığı anında geçirmez. Belirtiler şiddetliyse, uzun sürüyorsa ya da nefes darlığı gelişiyorsa sağlık uzmanına başvurulmalıdır.

NANE LİMON ÇAYI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru nane veya birkaç dal taze nane

2-3 ince dilim limon

İsteğe bağlı 1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Öncelikle küçük bir tencereye suyu alın ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra naneyi ve limon dilimlerini ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 3-5 dakika beklettikten sonra ocağı kapatın. Çayı birkaç dakika demlenmeye bırakın ve ardından süzerek fincana alın. Ilındıktan sonra dilerseniz bal ekleyebilirsiniz. Nane limon çayını sıcak tüketebilirsiniz. Boğazı geçici olarak rahatlatabilir ve sıvı alımına katkıda bulunabilir; ancak soğuk algınlığını tek başına tedavi etmez. Afiyet olsun!