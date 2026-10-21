Beyaz saç tellerini anından doğal siyah yapan kür! Hintli kadınların sırrı

Beyaz saç tellerini kapatmak için sürekli boya kullanmak saç tellerine zarar veriyor. Ama görüntü olarak da beyaz saçlar insanları sinir edebiliyor. Hal böyle olunca beyaz saçlarını kapatmak isteyenler doğal malzemelerle hazırlanan saçları siyah yapan kürleri araştırıyor. Bizde sizin için Hintli kadınların yüzyıllardır sırrı olan saçları doğal siyah kür yapan tarifi araştırdık. İşte detaylar…

BEYAZ SAÇ TELLERİNİ ANINDAN DOĞAL SİYAH YAPAN KÜR!

Saç beyazlaması durumu herkesin ortak noktası olurken çoğu kişi tarafından da çözüm yollarının araştırıldığı konu olarak karşımıza çıkıyor. Saç beyazlaması genellikle yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkar. Saçların normal seyrinde yaşlılığa bağlı beyazlamasının temel nedeni ise yaş ilerledikçe saça rengini veren pigmentlerin ölmeye başlamasıyla saçlar da renk açılmaları meydana gelir.

Yaş ilerledikçe melanin üretimi azalır, saçlar öncelikle griye döner daha sonra da yavaş yavaş beyazlamaya başlar. Ancak kimi zaman bu beyazla yaşlılıkta değil erken yaşta da görülebilir. Saça doğal rengini veren melanin üreten pigmentler hücre üretimini genellikle 30-40’lı yaşlara kadar sağlıklı bir şekilde devam eder. Yaş ilerledikçe de önce üretim azalır, daha sonrasında da hücreler tamamen ölür.

Saç beyazlaması doğal bir durummuş gibi kabul edilse de kimi zaman erken yaşta beyazlamasıyla can sıkıcı olabilir. Doğal bir şekilde yaş beyazlaması olmuyorsa çevresel faktörler, stres, sağlıksız beslenme, kimyasal maddeye fazla maruz kalma, B6 ve B12 vitaminlerinin eksiklikleri saçlara beyazlama durumlarını verebilir.

Özellikle de saçlarında beyazlama meydana gelen insanlar hemen eline bir boya alır ve saçlarını hemen boyamak ister ama kimyasal boyaları saçlarına sürmek istemeyenler ise doğal çözümleri araştıramaya başlar. Yüzyıllar boyunca Hintli kadınların saçlarının nasıl siyah kaldığını merak etmemle saç beyazlarıma uygulayacağım doğal kürü öğrenmem bir oldu.

Yukarıda bahsettiğim saç beyazlamasıyla birlikte Hintli kadınların saçlarına uyguladıkları doğal siyah yapan kür saçlarımın beyazlarını kapatırken diğer bir yandan da verdiği doğal parlaklık dikkatleri çekiyor. Evde kolay bir şekilde hazırlanan bu kür, saç bakımında yeni bir dönemi başlatarak artık beyaz saçlar için saç boyatmaya son verdiriyor.

DOĞAL SİYAH YAPAN KÜR!

Evde kolayca hazırlanan doğal siyah yapan kür, içerisinde hiçbir kimyasal ürünü barındırmayarak saçlara ayrıyeten de bakım yapıyor. Üstelik de Hintli kadınların adeta yüzyıllık sırrı olarak karşımıza çıkıyor.

Malzemeler;

50 g siyah susam

50 g çörek otu

1 su bardağı bal

Hazırlanışı;

Siyah susam ve çörek otunu kısık ateşte yaklaşık 5 dakika, yakmadan hafifçe kavuralım. Soğuduktan sonra öğütelim ve balı ekleyerek güzelce karıştıralım.

HİNTLİ KADINLARIN SIRRI

Hintli kadınların beyaz saçları için uyguladıkları bu kür, yüz yıllardır saç tellerini besleyerek saç derisini nemlendirerek bakım sağlıyor. Ayrıca da geleneksel bakım ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Saç tellerinin pigmentinin açılmasını da durdurmaya yardımcı oluyor.

Saç tellerinin pigmentlerin de azalma meydana gelmesiyle ortaya çıkan beyazlama yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerle birlikte durma noktasında geliyor. Üstelik saçlara da yoğun bir bakım yapan bu kür birkaç malzemenin bir araya gelmesiyle ortay çıkıyor.