Herkes bebek saçlarını uzatmanın peşinde! Saç diplerindeki küçük tellerin anlattığı 5 şey

Sağlıklı ve gür görünen saçlara sahip olmak isteyenlerin dikkatini çeken bebek saçlar, özellikle saç çizgisinde belirginleşen kısa tellerle fark ediliyor. Bazı kişiler bu telleri yeni saçların habercisi olarak değerlendirirken bazıları kırılma nedeniyle oluştuğunu düşünüyor.

• Kısa ve ince teller her zaman yeni saç çıktığı anlamına gelmez.

• Sıkı saç modelleri ve sert şekillendirme işlemleri saç çizgisinde kırılmaya yol açabilir.

• Saç derisinin sağlığı ve yeterli beslenme, normal saç büyümesi açısından önem taşır.

• Ani veya yoğun saç dökülmesiyle birlikte görülen değişiklikler uzman değerlendirmesi gerektirebilir.

SAÇ DİPLERİNDEKİ KÜÇÜK TELLERİN ANLATTIĞI 5 ŞEY

1-Bebek Saçlar Yeni Saç Çıktığını Gösteriyor Olabilir

Alın bölgesinde ve şakaklarda görülen kısa saç tellerinin bir bölümü, yeni büyümeye başlayan saçlardan oluşabilir.

Saçlar büyüme, geçiş ve dinlenme evrelerinden geçer. Büyüme evresindeki yeni teller, başlangıçta kısa ve ince görünebilir.

Doç. Dr. Ezgi Özkur, saç foliküllerinin yeniden canlanması ve yeni saç üretimi en az 3 ila 6 aylık düzenli ve sabırlı bir tedavi protokolü gerektirir şeklinde açıklama yaptı.

2-Kısa Saçların Nedeni Kırılma Olabilir

Bebek saç görünümünün arkasında her zaman yeni saç çıkışı bulunmayabilir.

Özellikle saçlarını sıkı toplayan, yüksek ısıyla şekillendiren veya saç tellerini sert biçimde tarayan kişilerde kırılmalar meydana gelebilir.

At kuyruğu, sıkı topuz ve örgü gibi saç modellerinin sürekli aynı şekilde uygulanması, saç çizgisindeki tellere baskı yapabilir.

Zaman içinde bu baskı, özellikle alın ve şakak çevresinde saçların zayıflamasına ve kırılmasına neden olabilir.

3-Bebek Saçlar Neden Bir Türlü Uzamıyor?

Bebek saçlarını uzatmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, bu tellerin neden kısa kaldığıdır.

Saçın uzama hızı kişiden kişiye değişebilir. Genetik özellikler, saçın doğal kalınlığı ve saç köklerinin bulunduğu bölge bu süreçte etkili olabilir.

Öte yandan saç telleri uzamaya devam etse bile uçlardan kırılma yaşanması, uzunluk artışının fark edilmesini zorlaştırabilir.

Bu nedenle bebek saçları uzatmak için yalnızca serum veya yağ kullanmaya odaklanmak yeterli olmayabilir.

4-Beslenme Eksiklikleri Saçların Durumunu Etkileyebilir

Saçların normal büyüme döngüsünün devam edebilmesi için vücudun yeterli enerjiye ve çeşitli besin ögelerine ihtiyacı vardır.

Özellikle yetersiz protein alımı ve bazı vitamin veya mineral eksiklikleri saç dökülmesiyle ilişkili olabilir.

Demir eksikliği, bazı kişilerde belirgin saç dökülmesine katkıda bulunabilir.

Bununla birlikte saçların kısa kalması veya bebek saçların seyrek görünmesi tek başına vitamin ya da mineral eksikliğini kanıtlamaz.

5-Bebek Saçlardaki Değişim Saç Dökülmesinin İpucu Olabilir

Saç çizgisindeki kısa teller bazen normal büyüme sürecinin bir parçasıyken bazen de saç dökülmesi veya saç köklerine uygulanan sürekli baskıyla ilişkili olabilir.

Özellikle şakaklarda açılma, saç çizgisinde gerileme veya saç yoğunluğunda belirgin azalma fark ediliyorsa bu değişiklikleri göz ardı etmemek gerekir.

Sıkı saç modellerinin uzun süre kullanılması, saç köklerine devamlı çekme kuvveti uygulayarak çekmeye bağlı saç kaybına yol açabilir.

Erken dönemde bu baskıyı azaltmak önemlidir; ilerleyen vakalarda kalıcı kayıp gelişebilir.

BEBEK SAÇLARI UZATMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bebek saçların daha sağlıklı uzamasını desteklemek için öncelikle saç tellerini koruyan bir bakım düzeni oluşturulmalıdır.

Saçları sürekli sıkı toplamak yerine daha gevşek modeller tercih edilebilir.

Isı veren şekillendiricilerin daha seyrek kullanılması ve saçların ıslakken sertçe taranmaması da kırılma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Saç derisini tahriş eden uygulamalardan kaçınmak ve saç tipine uygun ürünler kullanmak önemlidir.

Saç derisine uygulanan yağların veya serumların herkeste saç uzamasını hızlandırdığına ilişkin yeterli kanıt bulunmadığı unutulmamalıdır.

