Bir Başkadır 2. sezon oyuncuları kimler? Bir Başkadır 2. sezon nereden izlenir?

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İstanbul
Berkun Oya imzalı Bir Başkadır, uzun süren bekleyişin ardından ikinci sezonuyla geri döndü. İlk sezonuyla 2020 yılında büyük ilgi gören dizi, altı yıl sonra dört yeni bölümle izleyici karşısına çıktı. Meryem, Peri, Yasin ve Ruhiye gibi sevilen karakterlerin hikâyesinin devam ettiği yapım, yayınlanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Peki, Bir Başkadır 2. sezon oyuncuları kimler, yeni sezon kaç bölüm ve nereden izlenir? İşte merak edilen ayrıntılar.
Netflix'in resmi olarak duyurduğu ikinci sezon oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Nur Sürer
Bir Başkadır'ın ikinci sezonu yalnızca Netflix üzerinden izlenebiliyor. 12 Kasım 2026 Perşembe günü yayınlanan dört yeni bölüme ulaşmak için Netflix hesabıyla platforma giriş yapmak ve dizinin sayfasından ikinci sezonu seçmek yeterli. Yeni bölümler haftalık olarak değil, sezon halinde izleyiciye sunuldu.
Dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşurken ikinci sezon için dört bölümlük daha kısa bir anlatım tercih edildi. Böylece Bir Başkadır'ın iki sezonundaki toplam bölüm sayısı 12'ye ulaştı. Yeni sezonun senaryo ve yönetmenliğini yine Berkun Oya üstlendi.
Bir Başkadır, İstanbul'da farklı sosyal ve kültürel çevrelerden gelen insanların kesişen hayatlarını konu alıyor. İlk sezonda Meryem'in yaşadığı sorunlar nedeniyle psikiyatrist Peri'yle görüşmeye başlamasıyla farklı karakterlerin hikayeleri birbirine bağlanmıştı.
İkinci sezonda ise aradan geçen zamanın karakterlerin hayatlarında yarattığı değişimler, beklenmedik karşılaşmalar ve yeni çatışmalar ön plana çıkıyor. Meryem ve Peri başta olmak üzere tanıdık karakterlerin hikayesi yeni bölümlerde devam ediyor.
Altı yıl aradan sonra yeniden izleyici karşısına çıkan Bir Başkadır, ikinci sezonuyla karakterlerin değişen hayatlarını ve kesişen hikayelerini ekranlara taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve Berkun Oya'nın kendine özgü anlatımıyla dikkat çeken yapım, yeni bölümleriyle dizi tutkunlarının gündemine girdi. Dört bölümden oluşan ikinci sezonu Netflix üzerinden izleyebilir, Meryem ve Peri başta olmak üzere sevilen karakterlerin hikayelerindeki yeni gelişmeleri takip edebilirsiniz.