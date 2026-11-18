Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halef Köklerin Çağrısı dizisinde oynadığı Yıldız karakterine veda etti. Oyuncunun veda mesajı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, paylaşımın ardından dizinin izleyicileri de gelişmeye kayıtsız kalmadı. Biran Damla Yılmaz’ın Halef Köklerin Çağrısı’na veda paylaşımı, hayranlarını derinden üzdü.

BİRAN DAMLA YILMAZ YILDIZ KARAKTERİNE VEDA ETTİ

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde Yıldız karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karakterine veda etti. Oyuncunun “Yerin hep ayrı olacak Halef” sözleri dikkat çekerken, kadınların sesi olmaya devam edeceğini belirttiği mesajı da takipçilerinden ilgi gördü.

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Halef Köklerin Çağrısı'nda Yıldız karakterini oynayan Biran Damla Yılmaz'dan duygusal bir veda paylaşımı geldi. Dizideki yolculuğuna veda eden oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem karakterine hem de projede birlikte çalıştığı ekibe teşekkür etti.

Yıldız karakterine ilişkin duygularını samimi ifadelerle anlatan Yılmaz, “Kızım bir karakteri oynayayım dedim, neler oldu. İyi ki de olmuş, tadı damağımda kaldı” sözleriyle yaşadığı deneyimi anlattı.

Oyuncunun paylaşımında en çok dikkat çeken bölüm ise kadınlara yönelik mesajı oldu. Yılmaz, “Ben her ne kadar görülmese de, reddedilse de, tepki alsa da, sen, ben ve bizim gibi kadınların sesi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Karakterini çok sevdiğini belirten oyuncunun veda mesajı, Halef Köklerin Çağrısı izleyicileri için de duygusal bir an oldu. Biran Damla Yılmaz, Yıldız karakterine teşekkür ederek bu yolculuğu noktaladı.