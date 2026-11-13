Biran Damla Yılmaz’dan Halef’in final kararına olay sözler: “Hak etmediğimiz bir veda”

Final kararının ardından sessizliğini bozan ünlü oyuncu, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen birbirlerine sıkıca sarıldıklarını belirtti. Emek ve sevginin yanı sıra gözyaşlarının da yer aldığı bu vedanın kendileri için kolay olmadığını ifade eden Yılmaz, hikâyelerine sahip çıkan izleyicilere teşekkür etti. Oyuncunun sözleri, dizinin hayranları arasında da gündem oldu.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI 43. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR

Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen çekimleri ve aile ilişkilerini merkezine alan hikâyesiyle ekran yolculuğunu sürdürüyor. Dizinin ilk sezonu, Serhat ve Yıldız'ın düğünüyle 35. bölümde sona ermişti. İkinci sezonda ise geçmişle hesaplaşmalar ve aile bağları ön plana çıkmıştı.

Yasak Elma dizisindeki Kumru karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Biran Damla Yılmaz, Halef'te İlhan Şen ile başrolü paylaştı. İlk sezonda hikâyenin önemli isimlerinden biri olan Aybüke Pusat'ın yeni sezonda kadroda yer almaması da dizinin gündemindeki gelişmeler arasında bulunuyordu.

FİNAL KARARININ ARDINDA NE VAR?

Dizinin beklenen reyting sonuçlarına ulaşamadığı ve bu nedenle final kararının gündeme geldiği iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak. Ancak NOW cephesinden henüz konuyla ilgili resmî bir açıklama gelmedi.

Final haberlerinin ardından Biran Damla Yılmaz'ın NOW'u sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktığı da öne sürüldü. Oyuncunun son paylaşımındaki ifadeler ise dizinin final sürecine ilişkin merakı daha da artırdı.

BİRAN DAMLA YILMAZ'IN VEDA MESAJI GÜNDEM OLDU

Instagram hikâyesinde ekip arkadaşlarıyla sarıldığı anlara yer veren Yılmaz, paylaşımına şu notu düştü:

“Bize yapılan onca kötülüğe rağmen birbirimize böyle sarıldık... Bu sarılmalarda çok emek, çok sevgi ve hak etmediğimiz bir vedanın gözyaşları var. Bizi yalnız bırakmayan, hikâyemize sahip çıkan seyircimize sonsuz teşekkür ederim.”

Oyuncunun paylaşımında geçen kötülük ifadesiyle kimi ya da neyi kastettiğine dair herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Duygusal mesaj kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Halef izleyicileri de final kararına ilişkin üzüntülerini dile getirdi. 19 Kasım Perşembe günü ekranlara veda etmesi beklenen dizide Yıldız ve Serhat'ın hikâyesinin nasıl noktalanacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

