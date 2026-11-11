Bu 4 burcun Kasım ayında adeta hayatı değişiyor! Akrep yeni ayında etki alacak burçlar

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İstanbul
Kasım ayında gerçekleşecek olan Akrep Yeni Ay'ı ile birlikte bazı burçların hayatında değişiklikler meydana gelecek. Bir süredir kararsız olduğunuz konularda netlik yaşanacak.
Yeni ayın etkisi ile kasım ayında birçok burcun hayatında köklü değişiklikler yaşanacak. Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçlarının belirsizlikleri sona eriyor.
Akrep
Kasım ayında Akrep burçları yenilikler ile karşılaşacağı dönem geliyor. Bir süredir aklında olan ama eyleme geçmeyenler bu dönemde fikirlerini ortaya koyabilir. Hayatında eğer belirsizlikler varsa bunlar netleşebilir. Akrep burçlarının hayatının yönü bu ay belirleniyor.
Boğa
Akrep Yeni Ayı ile birlikte ikili ilişkilerinde önemli bir döneme girecek olan boğa burçlarının belirsizlikleri sona eriyor. Mevcut ilişkilerinde ciddi kararlar ve yeni başlangıçlar gündeme olurken geçmişten kişiler de kapınızı çalabilir. İş anlamında işe değerli iş birlikleri yolda gözüküyor.
Aslan
Aslan burçları bu ayda ev, aile ve kariyer konuları ile yakından ilgilenecek. Bir süredir aklınızda olan yaşam alanı değişkliği için gökyüzü sizi destekliyor. Kafanızda soru işaretleri olan olaylar ise bir bir düzeliyor.
Kova
Kova burçlarını yeni ayda gelecek kararlarındaki netlikler karşılıyor. İş değiştirmek isteyenler için yeni fırsatlar, yükselmek isteyenler için terfi almak gibi güzel haberler yolda. Uzun süredir emek verdiğiniz alanlarda ise her şey istediğiniz gibi olmaya başlıyor.
Akrep Yeni Ay'ı ile beraber burçların yaşayacağı olaylar: