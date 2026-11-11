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Mavi Kadin Astroloji
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:36

Bu 4 burcun Kasım ayında adeta hayatı değişiyor! Akrep yeni ayında etki alacak burçlar

Kasım ayında en güzel etkileri alacak olan 4 burcu astrologlar açıkladı. Akrep Yeni Ay'ı ile beraber hayatınızın yönü değişebilir. Yeni Ay, burçları nasıl etkileyecek merak edilirken uzman isimler tek tek saydı.

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Editor
 Gonca Işık
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Bu 4 burcun Kasım ayında adeta hayatı değişiyor! Akrep yeni ayında etki alacak burçlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:36

Kasım ayında gerçekleşecek olan Yeni Ay'ı ile birlikte bazı burçların hayatında değişiklikler meydana gelecek. Bir süredir kararsız olduğunuz konularda netlik yaşanacak.

BU 4 BURCUN KASIM AYINDA HAYATI DEĞİŞİYOR

Yeni ayın etkisi ile kasım ayında birçok burcun hayatında köklü değişiklikler yaşanacak. Akrep, , Kova ve burçlarının belirsizlikleri sona eriyor.

Akrep

Kasım ayında Akrep burçları yenilikler ile karşılaşacağı dönem geliyor. Bir süredir aklında olan ama eyleme geçmeyenler bu dönemde fikirlerini ortaya koyabilir. Hayatında eğer belirsizlikler varsa bunlar netleşebilir. Akrep burçlarının hayatının yönü bu ay belirleniyor.

Bu 4 burcun Kasım ayında adeta hayatı değişiyor! Akrep yeni ayında etki alacak burçlar

Boğa

Akrep Yeni Ayı ile birlikte ikili ilişkilerinde önemli bir döneme girecek olan boğa burçlarının belirsizlikleri sona eriyor. Mevcut ilişkilerinde ciddi kararlar ve yeni başlangıçlar gündeme olurken geçmişten kişiler de kapınızı çalabilir. İş anlamında işe değerli iş birlikleri yolda gözüküyor.

Bu 4 burcun Kasım ayında adeta hayatı değişiyor! Akrep yeni ayında etki alacak burçlar

Aslan

Aslan burçları bu ayda ev, aile ve kariyer konuları ile yakından ilgilenecek. Bir süredir aklınızda olan yaşam alanı değişkliği için gökyüzü sizi destekliyor. Kafanızda soru işaretleri olan olaylar ise bir bir düzeliyor.

Bu 4 burcun Kasım ayında adeta hayatı değişiyor! Akrep yeni ayında etki alacak burçlar

Kova

Kova burçlarını yeni ayda gelecek kararlarındaki netlikler karşılıyor. İş değiştirmek isteyenler için yeni fırsatlar, yükselmek isteyenler için terfi almak gibi güzel haberler yolda. Uzun süredir emek verdiğiniz alanlarda ise her şey istediğiniz gibi olmaya başlıyor.

Bu 4 burcun Kasım ayında adeta hayatı değişiyor! Akrep yeni ayında etki alacak burçlar

AKREP YENİ AYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Akrep Yeni Ay'ı ile beraber burçların yaşayacağı olaylar:

  • Koç: Para ve kariyer alanında yeni gelişmeler.
  • Boğa: Aşk, evlilik ve ikili ilişkilerde önemli kararlar.
  • İkizler: Kariyer ve çalışma şartlarında değişim.
  • Yengeç: Aşk, romantizm ve yeni tanışmalar.
  • Aslan: Aile, ev ve taşınma konularında gelişmeler.
  • Başak: Eğitim, seyahat ve beklenen haberler.
Bu 4 burcun Kasım ayında adeta hayatı değişiyor! Akrep yeni ayında etki alacak burçlar
  • Terazi: Maddi kazanç, gelir artışı ve finansal fırsatlar.
  • Akrep: Hayatında köklü değişimler ve yeni başlangıçlar.
  • Yay: Geçmişle yüzleşme, içsel dönüşüm ve ruhsal yenilenme.
  • Oğlak: Arkadaşlıklar, sosyal çevre ve gelecek planları.
  • Kova: Kariyer, terfi ve iş değişikliği fırsatları.
  • Balık: Yurt dışı, eğitim, seyahat ve yeni deneyimler.
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