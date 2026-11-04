Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x

Galatasaray karşılaşması nedeniyle dün akşam yayınlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı merakla beklenirken 4 Kasım yayın akışını sizler için derledik.

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU?

Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, Now TV'de yayınlanan dizilerin yeni bölümleri iptal edilmedi. Buna göre bu akşam dizilerin yeni bölümleri saatinde yayınlanacak. Dün akşam Galatasaray maçı sebebiyle dizilerin yeni bölümleri ertelenmişti.

BUGÜN DİZİLER YAYINLANACAK MI?

4 Kasım Çarşamba akşamının yayın akışına göre bu akşam diziler yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Sevdan Bir Ateş, Yeraltı gibi projeler bugün seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkıyor.

Kanal D

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Haysiyet

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Uzak Şehir

23:15 - 41 Kere Maşallah

01:15 - 41 Kere Maşallah

03:00 - Gelinim Mutfakta

05:00 - Üç Kız Kardeş

4 KASIM YAYIN AKIŞI

TRT 1

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Maç Önü

20:45 - Fenerbahçe - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

23:00 - Taşacak Bu Deniz

02:15 - Seksenler

03:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu

Show TV

06:00 - Baba

09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 - Bahar

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Sevdan Bir Ateş

00:15 - Kızılcık Şerbeti

02:45 - Bahar

ATV

14:00 - Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Var Mısın Yok Musun

23:40 - Altı Üstü İstanbul

02:40 - Bir Gece Masalı

05:30 - Hercai