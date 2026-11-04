Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x

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İstanbul
Galatasaray karşılaşması nedeniyle dün akşam yayınlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı merakla beklenirken 4 Kasım yayın akışını sizler için derledik.
Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, Now TV'de yayınlanan dizilerin yeni bölümleri iptal edilmedi. Buna göre bu akşam dizilerin yeni bölümleri saatinde yayınlanacak. Dün akşam Galatasaray maçı sebebiyle dizilerin yeni bölümleri ertelenmişti.
4 Kasım Çarşamba akşamının yayın akışına göre bu akşam diziler yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Sevdan Bir Ateş, Yeraltı gibi projeler bugün seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkıyor.
Kanal D
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:45 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Haysiyet
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Uzak Şehir
23:15 - 41 Kere Maşallah
01:15 - 41 Kere Maşallah
03:00 - Gelinim Mutfakta
05:00 - Üç Kız Kardeş
TRT 1
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Fenerbahçe - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23:00 - Taşacak Bu Deniz
02:15 - Seksenler
03:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu
Show TV
06:00 - Baba
09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 - Bahar
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Sevdan Bir Ateş
00:15 - Kızılcık Şerbeti
02:45 - Bahar
ATV
14:00 - Güneşin Doğduğu Yer
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Altı Üstü İstanbul
02:40 - Bir Gece Masalı
05:30 - Hercai