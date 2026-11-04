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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:01

Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x

Dün akşam birçok dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine seyirciler bu akşam diziler var mı, yok mu araştırmasına başladı. 4 Kasım Çarşamba akşamının yayın akışına göre Sevdan Bir Ateş, Yeraltı bu akşam var mı belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 18:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 18:01

karşılaşması nedeniyle dün akşam yayınlanması beklenen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı merakla beklenirken 4 Kasım yayın akışını sizler için derledik.

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU?

, , , , Now TV'de yayınlanan dizilerin yeni bölümleri iptal edilmedi. Buna göre bu akşam dizilerin yeni bölümleri saatinde yayınlanacak. Dün akşam Galatasaray maçı sebebiyle dizilerin yeni bölümleri ertelenmişti.

Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x

BUGÜN DİZİLER YAYINLANACAK MI?

4 Kasım Çarşamba akşamının yayın akışına göre bu akşam yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. Sevdan Bir Ateş, Yeraltı gibi projeler bugün seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkıyor.

Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x

Kanal D

07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:45 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Haysiyet
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Uzak Şehir
23:15 - 41 Kere Maşallah
01:15 - 41 Kere Maşallah
03:00 - Gelinim Mutfakta
05:00 - Üç Kız Kardeş

Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x

4 KASIM YAYIN AKIŞI 

TRT 1 

19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Maç Önü
20:45 - Fenerbahçe - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23:00 - Taşacak Bu Deniz
02:15 - Seksenler
03:25 - Alparslan: Büyük Selçuklu

Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x

Show TV

06:00 - Baba
09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 - Bahar
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Sevdan Bir Ateş
00:15 - Kızılcık Şerbeti
02:45 - Bahar

Bu akşam diziler var mı, yok mu? 4 Kasım Çarşamba bugün hangi diziler var?x

ATV

14:00 - Güneşin Doğduğu Yer
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Altı Üstü İstanbul
02:40 - Bir Gece Masalı
05:30 - Hercai

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ETİKETLER
#galatasaray
#kanal d
#show tv
#Star TV
#ATV
#Diziler
#Mavi Kadin
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