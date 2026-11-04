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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 14:13

Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım 2026 Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı?

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Yeraltı'nın bu akşam var olup olmadığı izleyici tarafından araştırılıyor. Yeni sezona bomba bir giriş yapan ve izleyiciden tam puan alan Yeraltı dizisinin yeni bölümünün 4 Kasım Çarşamba 2026 bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım 2026 Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 14:13

, yeni sezon macerasına tüm hızıyla devam ediyor. ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak ediliyor. Son günlerde düşük reklam gelirlerinden dolayı yapım şirketleri ve kanallar dizilerin yeni bölümlerini erteliyor. Televizyon dünyasında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve reklam gelirlerindeki düşüş, birçok yapımın geleceğini de tehdit etmeye başlıyor. Yeni sezonda birbirinden başarılı birçok dizi pe peşe final kararı alırken, yayında olan dizilerin yeni bölüm tarihleri de erteleniyor. Yeraltı izleyicileri ise bu akşam dizinin var olup olmadığını araştırıyor. Peki, Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı? Yeraltı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin detayları sizler için araştırdık. İşte Yeraltı dizisinin yayın sürecine ilişkin merak edilenler...

YERALTI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Televizyon ekranlarında bazı dizilerin yayın sürecine ve yeni bölümlerine ara verilmesinin ardından gözler NOW TV'nin çarşamba akşamları büyük bir ilgiyle takip edilen Yeraltı dizisine çevrildi. Seyircilerin merakla araştırdığı Yeraltı dizisinin bu akşam var olup olmadığı belli oldu. 3 Kasım Salı 2026 akşamı bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, Yeraltı izleyicilerinin de yayın akışını araştırmasını beraberinde getirdi.

Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım 2026 Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı?

Televizyon dünyasında ekim ayının son 30 yılın en düşük  reklam gelirinin toplandığı ay olduğu öğrenildi. Dizilerin geleceği ve televizyon kanalları adına endişe veren bu durum sonrası kanallar ve yapım şirketleri dizilerin yeni bölümlerini ertelemeye başladı. Gazeteci 'ın haberine göre; her saat başı 12 dakika olarak yayınlanana reklam kuşaklarının sadece yüzde 60’ı dolduğu için artık kanallar reklam artmadıkça maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım 2026 Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı?

Geçtiğimiz gün TRT ekranlarında oynanan Galatasaray – Stuttgart maçı nedeniyle özel kanallar dizi yayınlarına ara verdi. Bu nedenle; Mehmed Fetihler Sultanı, Haysiyet, Anne Yarısı, Tuzlu Kahve gibi ekranlarda yer almadı. Dizilerin yeni bölümlerinin ertelenme kararı, Yeraltı dizisinin bu akşam var olup olmadığı sorularını da beraberinde getirdi. NOW TV'nin paylaşılan yayın akışında dizinin yeni bölümüne ilişkin bir değişikliğin yer almadığı öğrenildi.

Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım 2026 Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı?

Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitleyen Yeraltı dizisinin, her zamanki yayın gününde izleyici karşısına çıkacağı duyuruldu. Son günlerde dizilerin yeni bölümlerinde ertelenme kararı etkisini gösterse de Yeraltı'nın bu akşam NOW TV ekranlarında olacağı öğrenildi. Yapımcılığını Fatih Aksoy'un üstlendiği Yeraltı dizisinin 21. bölümle izleyici karşısına çıkacağı NOW TV yayın akışında doğrulandı.

Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım 2026 Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı?

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Yeraltı dizisinin yeni bölümü 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı NOW TV ekranlarında yayınlanacak. Reyting yarışının giderek zorlaştığı, reklam bütçelerinin daraldığı ve yapım maliyetlerinin yükseldiği televizyon dünyasında dizilerin yeni bölümlerinin ertelenmesi izleyicileri de endişelendirmeye başladı.

Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım 2026 Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı?

Dizi tutkunları takip ettikleri yapımlarının yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını arama motorlarında taratmaya başladı. Yeraltı dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da bir hayli merak edilen sorular arasında yer aldı. NOW TV yayın akışında Yeraltı'nın 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlardaki yerini alacağı duyuruldu.

Yeraltı dizisi bu akşam var mı, yok mu? 4 Kasım 2026 Yeraltı dizisinin yeni bölüm yayınlanacak mı?

2. sezonu izleyiciden tam not almayı başaran Yeraltı dizisinin yeni bölümü 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ekrana gelecek. NOW TV yayın akışındaki plana göre fenomen projenin yeni bölümü bu hafta ertelenmedi. Çarşamba akşamlarının fenomen projesi haline gelen Yeraltı'nın yeni bölümünün bu akşam seyircisiyle buluşacağı duyuruldu. 

 

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ETİKETLER
#birsen altuntaş
#now tv
#4 Kasım
#yeraltı dizisi
#Diziler
#Fatih Aksoy
#Mavi Kadin
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