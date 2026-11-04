Çarşamba akşamlarının yoğun ilgi ile izlenen dizilerinden biri olan Sevdan Bir Ateş, yeni bölümüyle merak konusu oldu. 4 Kasım Çarşamba günü 9. Bölümüyle ekranlara gelmesi gereken Sevdan Bir Ateş, dizilerin birer birer yayınlanmamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Peki, Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Türk televizyon kanallarında meydana gelen akışlardaki değişiklikler nedeniyle çarşamba akşamları izleyicinin severek izlediği Sevdan Bir Ateş, yeni bölümüyle merak konusu oldu. Öyle ki dizinin 4 Kasım 2026 tarihli yeni bölümü araştırılmaya başlandı. Diğer kanallardaki değişiklikler nedeniyle Sevdan Bir Ateş dizisinin de ertelenip ertelenemediği gündem oldu.

Mirza ve Leyla’nın zorlu ve sınavlı aşkını ekranlara getiren Sevdan Bir Ateş, Show TV’nin yayın akışında yer alıyor. Dizinin saat 20.00’de izleyicisiyle buluşması planlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre, 4 Kasım 2026 tarihi için şimdilik herhangi bir ertelenme açıklanmadı.

Bu sebeple de Sevdan Bir Ateş’in yeni bölümü olan 9. bölümü izleyicisiyle Show TV ekranlarında buluşacak. Show TV’nin yayın akışında dizinin yayın saatine kadar bir değişiklik yapılmazsa bu akşam yeni bölüm var diyebiliriz.

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü 4 Kasım 2026, bu akşam yayınlanması bekleniyor. Show TV’nin resmi internet sitesinde yayın akışında yeni bölümle alakalı bir ekstrem olay görünmüyor. Öyle ki dizinin yayınlanan fragmanlar ya da ön izlemelerin yayınlanacağı tarihte de bu akşam vurgusu yapılıyor.

Ancak son bir haftadır ekranlarda yer alan dizilerin yayınlanmasıyla ilgili yapılan değişiklikler sürpriz bir şekilde meydana geldi. Sevilen diziler birer birer ekranlar da yeni bölümüyle yer almazken Sevdan Bir Ateş dizisi için kesin bir yayınlanma tarihi söylenmesi pek de mümkün değil.

Ayrıca dizinin son bölümünde meydana gelen heyecanlı olaylar da yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Çünkü Mirza’nın konaktakilerden gizli bir şekilde Hüma için DNA testi yaptırması ve Hüma’nın kaybolması derken izleyicileri de heyecanlı bir bölüm bekliyor diyebiliriz.

4 KASIM 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI!