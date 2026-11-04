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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 14:00

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sevdan Bir Ateş, son zamanlarda dizilerin birer birer ekranlara gelmemesinin ardından merak konusu oldu. Özellikle de arama motorlarında ‘Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?’ soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 14:00
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 14:00

Çarşamba akşamlarının yoğun ilgi ile izlenen dizilerinden biri olan , yeni bölümüyle merak konusu oldu. 4 Kasım Çarşamba günü 9. Bölümüyle ekranlara gelmesi gereken Sevdan Bir Ateş, dizilerin birer birer yayınlanmamasının ardından gündemdeki yerini aldı. Peki, Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Türk televizyon kanallarında meydana gelen akışlardaki değişiklikler nedeniyle çarşamba akşamları izleyicinin severek izlediği Sevdan Bir Ateş, yeni bölümüyle merak konusu oldu. Öyle ki dizinin 4 Kasım 2026 tarihli yeni bölümü araştırılmaya başlandı. Diğer kanallardaki değişiklikler nedeniyle Sevdan Bir Ateş dizisinin de ertelenip ertelenemediği gündem oldu.

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mirza ve ’nın zorlu ve sınavlı aşkını ekranlara getiren Sevdan Bir Ateş, ’nin yayın akışında yer alıyor. Dizinin saat 20.00’de izleyicisiyle buluşması planlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre, 4 Kasım 2026 tarihi için şimdilik herhangi bir ertelenme açıklanmadı.

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bu sebeple de Sevdan Bir Ateş’in yeni bölümü olan 9. bölümü izleyicisiyle Show TV ekranlarında buluşacak. Show TV’nin yayın akışında dizinin yayın saatine kadar bir değişiklik yapılmazsa bu akşam yeni bölüm var diyebiliriz.

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sevdan Bir Ateş dizisinin yeni bölümü 4 Kasım 2026, bu akşam yayınlanması bekleniyor. Show TV’nin resmi internet sitesinde yayın akışında yeni bölümle alakalı bir ekstrem olay görünmüyor. Öyle ki dizinin yayınlanan fragmanlar ya da ön izlemelerin yayınlanacağı tarihte de bu akşam vurgusu yapılıyor.

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ancak son bir haftadır ekranlarda yer alan dizilerin yayınlanmasıyla ilgili yapılan değişiklikler sürpriz bir şekilde meydana geldi. Sevilen diziler birer birer ekranlar da yeni bölümüyle yer almazken Sevdan Bir Ateş dizisi için kesin bir yayınlanma tarihi söylenmesi pek de mümkün değil.

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ayrıca dizinin son bölümünde meydana gelen heyecanlı olaylar da yeni bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Çünkü Mirza’nın konaktakilerden gizli bir şekilde Hüma için DNA testi yaptırması ve Hüma’nın kaybolması derken izleyicileri de heyecanlı bir bölüm bekliyor diyebiliriz.

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

4 KASIM 2026 SHOW TV YAYIN AKIŞI!

SaatProgram
06:00Baba
09:00Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30Buse Varol ile Gelin Evi
15:00Bahar
18:25Show TV Ana Haber
20:00Sevdan Bir Ateş
00:15Kızılcık Şerbeti
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ETİKETLER
#leyla
#show tv
#4 Kasım
#Sevdan Bir Ateş
#Mirza
#Mavi Kadin
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