Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

Ekranların sevilen dizileri bu akşam yeni bölümlerini yayınlamıyor. 29 Ekim Perşembe akşamının yayın akışına göre yeni bölüm yayınlamayacak olan diziler belli oldu.

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU?

Ekranların sevilen dizilerinin yeni bölümünü bekleyenlerin gündeminde yayın akışı yer almıştı. Bu akşamın yayın akışına göre bu akşam bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bugün dizilerin yeni bölümü yerine, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapımlar ekranlara gelecek.

BUGÜN DİZİLER NEDEN YOK 29 EKİM?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bu akşam kanallarda dizilerin yeni bölümleri yer almıyor. Muhtemel Aşk ve Halef Köklerin Çağrısı bu akşam bayram nedeniyle yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.

29 EKİM BU AKŞAM DİZİLER NEDEN YOK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bugün yayınlanacak olan diziler, yeni bölümlerinin tarihini erteledi. Bu akşam yayınlanması beklenen bölümler, bir sonraki hafta izleyici ile buluşacak.

29 EKİM BU AKŞAM DİZİ YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Haysiyet

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Haysiyet

23:15 - Güller ve Günahlar

02:00 - Gelinim Mutfakta

04:00 - Üç Kız Kardeş

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:43 - İstiklal Marşı

05:45 - Hayallerinin Peşinde

06:30 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

07:30 - Kalk Gidelim

10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata

11:00 - Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:15 - Alişan ile Gülümse Hayata

13:20 - Bir Dönüm Noktası "29 Ekim 1923"

13:45 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

16:00 - Mannu Çanakkale'de | Türk Sineması

17:30 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:55 - İddiaların Aksine

22:00 - Evlilik Güzeldir

23:15 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:25 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

00:40 - Mehmed: Fetihler Sultanı

03:05 - Bir Dönüm Noktası "29 Ekim 1923"

03:25 - Evlilik Güzeldir



SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Baba

09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 - Bahar

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Bir Cumhuriyet Şarkısı

22:45 - Sahte Kabadayı

00:15 - Gece Hattı

01:15 - Sahte Kabadayı

02:30 - Sevdan Bir Ateş

04:30 - Lodos Zühtü

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

08:30 - Cansu Canan ile Bugün

10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel

13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19:00 - Star Haber

20:00 - Sevdiğim Sensin

00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - Baba Ocağı



ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Altı Üstü İstanbul

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Güneşin Doğduğu Yer

00:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 - Altı Üstü İstanbul

04:00 - A.B.İ.

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 - Tuzak

07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

12:00 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 - Gel Konuşalım

04:30 - Oynat Bakalım



NOW YAYIN AKIŞI

07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Halef: Köklerin Çağrısı

15:00 - Ömür Usta

17:45 - Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 - Atatürk 2

23:00 - Ömür Usta

01:30 - Anne Yarısı

04:00 - Yasak Elma

06:00 - Karagül