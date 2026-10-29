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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 17:03

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

Show TV, Now TV, TV8, Star TV, ATV gibi kanallarda bu akşam diziler var mı, yok mu merak edilirken 29 Ekim yayın akışını sizler için derledik. Bu akşam diziler neden yok sorusu seyircinin gündemine yerleşti.

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Editor
 Gonca Işık
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Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 17:03

Ekranların sevilen dizileri bu akşam yeni bölümlerini yayınlamıyor. Perşembe akşamının yayın akışına göre yeni bölüm yayınlamayacak olan belli oldu.

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI, YOK MU?

Ekranların sevilen dizilerinin yeni bölümünü bekleyenlerin gündeminde yayın akışı yer almıştı. Bu akşamın yayın akışına göre bu akşam bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. 29 Ekim olması nedeniyle bugün dizilerin yeni bölümü yerine, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yapımlar ekranlara gelecek.

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

BUGÜN DİZİLER NEDEN YOK 29 EKİM?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bu akşam kanallarda dizilerin yeni bölümleri yer almıyor. Muhtemel Aşk ve Halef Köklerin Çağrısı bu akşam bayram nedeniyle yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

29 EKİM BU AKŞAM DİZİLER NEDEN YOK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle bugün yayınlanacak olan diziler, yeni bölümlerinin tarihini erteledi. Bu akşam yayınlanması beklenen bölümler, bir sonraki hafta izleyici ile buluşacak.

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

29 EKİM BU AKŞAM DİZİ YAYIN AKIŞI

YAYIN AKIŞI 
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:45 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Haysiyet
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Haysiyet
23:15 - Güller ve Günahlar
02:00 - Gelinim Mutfakta
04:00 - Üç Kız Kardeş

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

YAYIN AKIŞI 
05:43 - İstiklal Marşı
05:45 - Hayallerinin Peşinde
06:30 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:30 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
11:00 - Anıtkabir'den Naklen Yayın
11:15 - Alişan ile Gülümse Hayata
13:20 - Bir Dönüm Noktası "29 Ekim 1923"
13:45 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel
16:00 - Mannu Çanakkale'de | Türk Sineması
17:30 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
22:00 - Evlilik Güzeldir
23:15 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi
00:25 - Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
00:40 - Mehmed: Fetihler Sultanı
03:05 - Bir Dönüm Noktası "29 Ekim 1923"
03:25 - Evlilik Güzeldir

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı


YAYIN AKIŞI 
06:00 - Baba
09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 - Bahar
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Bir Cumhuriyet Şarkısı
22:45 - Sahte Kabadayı
00:15 - Gece Hattı
01:15 - Sahte Kabadayı
02:30 - Sevdan Bir Ateş
04:30 - Lodos Zühtü

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

STAR TV YAYIN AKIŞI 
07:00 - Aramızda Kalsın
08:30 - Cansu Canan ile Bugün
10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer Özel
13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 - Star Haber
20:00 - Sevdiğim Sensin
00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 - Baba Ocağı

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı


ATV YAYIN AKIŞI 
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Güneşin Doğduğu Yer
00:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 - Altı Üstü İstanbul
04:00 - A.B.İ.

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

TV8 YAYIN AKIŞI 
06:30 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
12:00 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 - Gel Konuşalım
04:30 - Oynat Bakalım
 

Bu akşam diziler var mı, yok mu? Bugün diziler neden yok? 29 Ekim akşamı dizilerin yeni bölüm kararı

NOW YAYIN AKIŞI 
07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 - Ömür Usta
17:45 - Ali İhsan Varol ile Kumbara
19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 - Atatürk 2
23:00 - Ömür Usta
01:30 - Anne Yarısı
04:00 - Yasak Elma
06:00 - Karagül

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ETİKETLER
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#Cumhuriyet Bayramı
#Diziler
#Mavi Kadin
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