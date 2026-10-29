İzleyicinin yoğun ilgi ile izlenen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam yeni bölümüyle NOW TV ekranlara gelip gelmeyeceği merak edilmeye başlandı. Özellikle de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle izleyicisiyle buluşup buluşmayacağı araştırılıyor. Peki, Halef dizisi bu akşam var mı, yok mu? 29 Ekim 2026 Halef neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

HALEF DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Her Perşembe günü izleyicisiyle ekranlarda buluşan Halef: Köklerin Çağrısı, bu akşam NOW TV’de yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yerini almayacak.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerinde yer aldıkları Halef: Köklerin Çağrısı, hayranları tarafından merak konusu olurken dizini yeni bölümü 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak.

Hal böyle olunca dizinin yeni bölümü hakkında detaylı araştırmalar yapılmaya da başlandı. NOW TV’nin yayın akışına bakanlar Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yayın saatinde Atatürk II filmini görmesiyle şaşkınlıklarını gizleyemediler.

29 EKİM 2026 HALEF NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

29 Ekim 2026 Halef: Köklerin Çağrısı 41. bölümüyle ekranlarda yayınlanmayacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta izleyicisiyle buluşmayacak. Dizi 5 Kasım 2026 Perşembe günü akşamı 41. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Son bölüm de Yıldız’ın artık Serra olmadığını kabul etmesiyle her şey eskiye dönüyor. Özellikle de Yelduran Konağı’na gelerek geçmişini aramaya başlayan Yıldız, konaktakilerle tekrardan eski Yıldız olma sürecine uyum sağlamasına ve geçmişinden bir şeyler hatırlamasına yardımcı oluyorlar.

Ancak Yıldız’ın bir şeyleri hatırlaması demek Akif’in çok zor durumda kalması demek oluyor. Diğer bir yandan da köylüleri yerinden edecek projeyi durdurmak isteyen Aşır ve Serhat beklenmedik bir anda bir araya gelecekler.

NOW TV’NİN YAYIN AKIŞI

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Halef: Köklerin Çağrısı

15.00 Ömür Usta

17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 Atatürk II

23.00 Ömür Usta