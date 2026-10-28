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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:05

Halef Köklerin Çağrısı neden yok, final mi yaptı? Halef yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı

Ekranların en çok izlenen projelerinden biri olan Halef Köklerin Çağrısı yayın akışında yer almadı. Perşembe akşamları ekranlara gelen Halef Köklerin Çağrısı neden yok, final mi yaptı merak edilirken gerçek ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Halef Köklerin Çağrısı neden yok, final mi yaptı? Halef yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 17:05

ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı'nın yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler neden yok araştırmasına başladı. Now TV yayın akışında yer almadı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI NEDEN YOK?

Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı, bu hafta yayın akışından çıkartıldı. nedeniyle bu hafta dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Önümüzdeki hafta yeni bölümü, seyirci ile buluşacak.

Halef Köklerin Çağrısı neden yok, final mi yaptı? Halef yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI FİNAL Mİ YAPTI?

Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı final yapmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı bu hafta dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Bayram olmasından dolayı kanalda dizi yayınlanmıyor.

Halef Köklerin Çağrısı neden yok, final mi yaptı? Halef yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISU BU HAFTA NEDEN YOK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı yeni bölümlerini 29 Ekim'de yayınlamama kararı aldı. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmiyor.

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ETİKETLER
#now tv
#Halef: Köklerin Çağrısı
#29 ekim cumhuriyet bayramı
#Diziler
#Mavi Kadin
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