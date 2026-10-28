Halef Köklerin Çağrısı neden yok, final mi yaptı? Halef yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı

Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı'nın yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler neden yok araştırmasına başladı. Now TV yayın akışında yer almadı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI NEDEN YOK?

Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı, bu hafta yayın akışından çıkartıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu hafta dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Önümüzdeki hafta yeni bölümü, seyirci ile buluşacak.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI FİNAL Mİ YAPTI?

Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı final yapmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı bu hafta dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Bayram olmasından dolayı kanalda dizi yayınlanmıyor.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISU BU HAFTA NEDEN YOK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı diziler yeni bölümlerini 29 Ekim'de yayınlamama kararı aldı. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmiyor.