Halef Köklerin Çağrısı neden yok, final mi yaptı? Halef yeni bölümü yayın akışından kaldırıldı

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İstanbul
Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı'nın yayın akışında yer almaması üzerine seyirciler neden yok araştırmasına başladı. Now TV yayın akışında yer almadı.
Now TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı, bu hafta yayın akışından çıkartıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu hafta dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Önümüzdeki hafta yeni bölümü, seyirci ile buluşacak.
Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı final yapmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan dolayı bu hafta dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Bayram olmasından dolayı kanalda dizi yayınlanmıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı diziler yeni bölümlerini 29 Ekim'de yayınlamama kararı aldı. Bu nedenle dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmiyor.