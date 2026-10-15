Halef Köklerin Çağrısı Dilşat kim, gerçek adı nedir? Sadullah Ağa’nın kızını kim oynuyor?

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İstanbul
Now Tv ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı'nda yeni oyuncu dikkat çekti. Sadullah Ağa'nın kızı olarak diziye dahil olan isim beğeni topladı.
Halef Köklerin Çağrısı dizisinde yer alan Dilşat karakteri, Sadullah Ağa'nın kızı olarak kadroya dahil oluyor. Bu akşam yeni yayınlanan bölümde yer alan Dilşat sosyal medyada da kısa sürede gündeme yerleşti.
NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı,yeni karakterlerle ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle birlikte gündeme gelen yeni oyuncu sürprizinde, genç oyuncu Hazal Akkın’ın hayat vereceği Dilşat karakteri dikkat çekiyor.
Dizileri
- Halef: Köklerin Çağrısı (2026) – Dilşat
- Onbeşliler (Tabii)
- Antrenör (2025)
- Son Yaz
- Rise of Empires: Ottoman (2020)
Filmleri
- O Da Bir Şey Mi? (2025) – Hale