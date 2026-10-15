Halef Köklerin Çağrısı Dilşat kim, gerçek adı nedir? Sadullah Ağa’nın kızını kim oynuyor?

Now Tv ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı'nda yeni oyuncu dikkat çekti. Sadullah Ağa'nın kızı olarak diziye dahil olan isim beğeni topladı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI DİLŞAT KİM, GERÇEK ADI NE?

Halef Köklerin Çağrısı dizisinde yer alan Dilşat karakteri, Sadullah Ağa'nın kızı olarak kadroya dahil oluyor. Bu akşam yeni yayınlanan bölümde yer alan Dilşat sosyal medyada da kısa sürede gündeme yerleşti.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI SADULLAH AĞA'NIN KIZI KİM?

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı,yeni karakterlerle ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümüyle birlikte gündeme gelen yeni oyuncu sürprizinde, genç oyuncu Hazal Akkın’ın hayat vereceği Dilşat karakteri dikkat çekiyor.



HAZAL AKKIN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Dizileri

- Halef: Köklerin Çağrısı (2026) – Dilşat

- Onbeşliler (Tabii)



- Antrenör (2025)

- Son Yaz

- Rise of Empires: Ottoman (2020)



Filmleri

- O Da Bir Şey Mi? (2025) – Hale