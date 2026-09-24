Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef Köklerin Çağrısı yeni sezon yeni bölümü bu akşam mı?

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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı, yeni sezon ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı ilk bölümden beri adından söz ettiren dizi, yeni bölümlerini yayınlamaya hazır oldu.
Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur'un kaleme aldığı Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yeni sezonunun ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Sahneleri ile beğeni toplayan dizi için heyecanlı bekleyiş sona erdi.
Now TV ekranlarının sevilen diziz Halef Köklerin Çağrısı ilk sezonu ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yıldız gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Halef, yeni sezonu ile bu akşam ekranlara geliyor.
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Anne Yarısı
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı/Yeni Bölüm
00.15 Anne Yarısı
02.45 İnadına Aşk