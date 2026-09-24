Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:32

Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef Köklerin Çağrısı yeni sezon yeni bölümü bu akşam mı?

Halef: Köklerin Çağrısı yeni sezon 36. bölümü heyecanla bekleniyorken yayınlanan fragman beğeni topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile beğeni toplayan Halef, yeni sezon için hazırlıkları tamamladı. Seyircilerin gündeminde ise Halef bu akşam var mı sorusu yer aldı. İşte 24 Eylül yayın akışı...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef Köklerin Çağrısı yeni sezon yeni bölümü bu akşam mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 17:32

Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı, yeni sezon ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı ilk bölümden beri adından söz ettiren dizi, yeni bölümlerini yayınlamaya hazır oldu.

HALEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur'un kaleme aldığı Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yeni sezonunun ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Sahneleri ile beğeni toplayan dizi için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef Köklerin Çağrısı yeni sezon yeni bölümü bu akşam mı?

HALEF YENİ SEZON BU AKŞAM MI BAŞLIYOR?

Now TV ekranlarının sevilen diziz Halef Köklerin Çağrısı ilk sezonu ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. , ve Biran Damla Yıldız gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Halef, yeni sezonu ile bu akşam ekranlara geliyor.

Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef Köklerin Çağrısı yeni sezon yeni bölümü bu akşam mı?

24 EYLÜL NOW YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Anne Yarısı

13.30 En Hamarat Benim

Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef Köklerin Çağrısı yeni sezon yeni bölümü bu akşam mı?

16.30

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı/Yeni Bölüm

00.15 Anne Yarısı

02.45 İnadına Aşk

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halef Köklerin Çağrısı 36. Bölümde Serhat Yıldız’ı bulacak mı? Halef 2. Sezona dair spoiler
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#aybüke pusat
#ilhan şen
#Halef: Köklerin Çağrısı
#Deniz Çelebi Dikilitaş
#Ercan Uğur
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.