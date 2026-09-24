Halef bu akşam var mı, yok mu? Halef Köklerin Çağrısı yeni sezon yeni bölümü bu akşam mı?

Ekranların sevilen dizisi Halef Köklerin Çağrısı, yeni sezon ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı ilk bölümden beri adından söz ettiren dizi, yeni bölümlerini yayınlamaya hazır oldu.

HALEF BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ercan Uğur'un kaleme aldığı Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yeni sezonunun ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Sahneleri ile beğeni toplayan dizi için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

HALEF YENİ SEZON BU AKŞAM MI BAŞLIYOR?

Now TV ekranlarının sevilen diziz Halef Köklerin Çağrısı ilk sezonu ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yıldız gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Halef, yeni sezonu ile bu akşam ekranlara geliyor.

24 EYLÜL NOW YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Anne Yarısı

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı/Yeni Bölüm

00.15 Anne Yarısı

02.45 İnadına Aşk