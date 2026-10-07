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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:03

Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı

Çarşamba akşamının dizileri kanalların yayın akışı ile beraber belli oldu. 7 Ekim Çarşamba akşamı hangi diziler var sizler için derledik. ATV, Kanal D, Now TV, Show TV, Star TV'de bu akşamın haftalık dizi programı...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 19:03

Ekranların sevilen dizileri yeni sezonlarını yayınlamaya başladı. Atv, TV8, Star TV, Now TV gibi kanallarda yer alan dizilerin günleri ve saati duyuruldu.

BU AKŞAM ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR 7 EKİM?

Çarşamba akşamının yayın akışında yer alan ve kanalları:

KANAL D

07.00 | İkizler Memo
09.00 | Neler Oluyor Hayatta?
11.00 | Yaprak Dökümü
13.45 | Gelinim Mutfakta
16.45 | Uzak Şehir
18.30 | Kanal D Ana Haber
20.00 | Uzak Şehir
23.15 | Güller ve Günahlar

Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı

ATV

08.00 | Kahvaltı Haberleri
10.00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 | atv Gün Ortası
14.00 | Güneşin Doğduğu Yer
16.00 | Esra Eron’da
19.00 | atv Ana Haber
20.00 | Aşk ve Taht
00.20 | Güneşin Doğduğu Yer

NOW TV

08.30 | Çalar Saat
10.45 | Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 | Ömür Usta
13.30 | En Hamarat Benim
16.30 | Ömür Usta
17.30 | Kumbara
19.00 | NOW Ana Haber
20.00 | Yeraltı – Yeni Bölüm
00.00 | Halef: Köklerin Çağrısı

Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam ekranlara gelecek olan diziler şöyle:

SHOW TV

09.00 | Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 | Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 | Bahar
18.25 | Show Ana Haber
20.00 | Sevdan Bir Ateş – Yeni Bölüm
00.15 | Kızılcık Şerbeti

Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı

STAR TV

07.00 | Aramızda Kalsın
09.30 | Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 | Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 | Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 | Star Haber
20.00 | Tuzlu Kahve – Tekrar
23.15 | Başkalarının Hayatı

Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı

TRT 1

07.30 | Kalk Gidelim
10.30 | Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 | Seksenler
14.15 | Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 | Lingo Türkiye
19.00 | Ana Haber
20.00 | Taşacak Bu Deniz
23.15 | Sumud

TV8

07.15 | Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 | Oynat Bakalım
09.00 | Gel Konuşalım
11.30 | MasterChef Türkiye
16.00 | Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 | MasterChef Türkiye

Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı

ÇARŞAMBA AKŞAMI DİZİLERİ YAYIN AKIŞI

KANAL D | 20.00 Uzak Şehir
ATV | 20.00 Aşk ve Taht
NOW TV | 20.00 Yeraltı
SHOW TV | 20.00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV | 20.00 Tuzlu Kahve
TRT 1 | 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8 | 20.00 MasterChef Türkiye

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#Diziler
#Mavi Kadin
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