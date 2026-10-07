Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı

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İstanbul
Ekranların sevilen dizileri yeni sezonlarını yayınlamaya başladı. Atv, TV8, Star TV, Now TV gibi kanallarda yer alan dizilerin günleri ve saati duyuruldu.
Çarşamba akşamının yayın akışında yer alan diziler ve kanalları:
KANAL D
07.00 | İkizler Memo
09.00 | Neler Oluyor Hayatta?
11.00 | Yaprak Dökümü
13.45 | Gelinim Mutfakta
16.45 | Uzak Şehir
18.30 | Kanal D Ana Haber
20.00 | Uzak Şehir
23.15 | Güller ve Günahlar
ATV
08.00 | Kahvaltı Haberleri
10.00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 | atv Gün Ortası
14.00 | Güneşin Doğduğu Yer
16.00 | Esra Eron’da
19.00 | atv Ana Haber
20.00 | Aşk ve Taht
00.20 | Güneşin Doğduğu Yer
NOW TV
08.30 | Çalar Saat
10.45 | Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 | Ömür Usta
13.30 | En Hamarat Benim
16.30 | Ömür Usta
17.30 | Kumbara
19.00 | NOW Ana Haber
20.00 | Yeraltı – Yeni Bölüm
00.00 | Halef: Köklerin Çağrısı
Bu akşam ekranlara gelecek olan diziler şöyle:
SHOW TV
09.00 | Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 | Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 | Bahar
18.25 | Show Ana Haber
20.00 | Sevdan Bir Ateş – Yeni Bölüm
00.15 | Kızılcık Şerbeti
STAR TV
07.00 | Aramızda Kalsın
09.30 | Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 | Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 | Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 | Star Haber
20.00 | Tuzlu Kahve – Tekrar
23.15 | Başkalarının Hayatı
TRT 1
07.30 | Kalk Gidelim
10.30 | Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 | Seksenler
14.15 | Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 | Lingo Türkiye
19.00 | Ana Haber
20.00 | Taşacak Bu Deniz
23.15 | Sumud
TV8
07.15 | Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 | Oynat Bakalım
09.00 | Gel Konuşalım
11.30 | MasterChef Türkiye
16.00 | Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 | MasterChef Türkiye
KANAL D | 20.00 Uzak Şehir
ATV | 20.00 Aşk ve Taht
NOW TV | 20.00 Yeraltı
SHOW TV | 20.00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV | 20.00 Tuzlu Kahve
TRT 1 | 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8 | 20.00 MasterChef Türkiye