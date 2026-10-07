Bu akşam hangi diziler var 7 Ekim? Çarşamba günü hangi diziler var? Çarşamba akşamının dizi yayın akışı

Ekranların sevilen dizileri yeni sezonlarını yayınlamaya başladı. Atv, TV8, Star TV, Now TV gibi kanallarda yer alan dizilerin günleri ve saati duyuruldu.

BU AKŞAM ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR 7 EKİM?

Çarşamba akşamının yayın akışında yer alan diziler ve kanalları:

KANAL D

07.00 | İkizler Memo

09.00 | Neler Oluyor Hayatta?

11.00 | Yaprak Dökümü

13.45 | Gelinim Mutfakta

16.45 | Uzak Şehir

18.30 | Kanal D Ana Haber

20.00 | Uzak Şehir

23.15 | Güller ve Günahlar

ATV

08.00 | Kahvaltı Haberleri

10.00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 | atv Gün Ortası

14.00 | Güneşin Doğduğu Yer

16.00 | Esra Eron’da

19.00 | atv Ana Haber

20.00 | Aşk ve Taht

00.20 | Güneşin Doğduğu Yer

NOW TV

08.30 | Çalar Saat

10.45 | Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 | Ömür Usta

13.30 | En Hamarat Benim

16.30 | Ömür Usta

17.30 | Kumbara

19.00 | NOW Ana Haber

20.00 | Yeraltı – Yeni Bölüm

00.00 | Halef: Köklerin Çağrısı

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam ekranlara gelecek olan diziler şöyle:

SHOW TV

09.00 | Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 | Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 | Bahar

18.25 | Show Ana Haber

20.00 | Sevdan Bir Ateş – Yeni Bölüm

00.15 | Kızılcık Şerbeti

STAR TV

07.00 | Aramızda Kalsın

09.30 | Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 | Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 | Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 | Star Haber

20.00 | Tuzlu Kahve – Tekrar

23.15 | Başkalarının Hayatı

TRT 1

07.30 | Kalk Gidelim

10.30 | Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 | Seksenler

14.15 | Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 | Lingo Türkiye

19.00 | Ana Haber

20.00 | Taşacak Bu Deniz

23.15 | Sumud

TV8

07.15 | Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 | Oynat Bakalım

09.00 | Gel Konuşalım

11.30 | MasterChef Türkiye

16.00 | Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 | MasterChef Türkiye

ÇARŞAMBA AKŞAMI DİZİLERİ YAYIN AKIŞI

KANAL D | 20.00 Uzak Şehir

ATV | 20.00 Aşk ve Taht

NOW TV | 20.00 Yeraltı

SHOW TV | 20.00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV | 20.00 Tuzlu Kahve

TRT 1 | 20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 | 20.00 MasterChef Türkiye