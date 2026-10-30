Bu alışkanlıklarınız varsa dikkat! Cildinizi fark etmeden zehirliyor olabilirsiniz

Cilt bakımı yaparken alışkanlık haline getirdiğiniz rutinlerin aslında cildinizi beslemediğini biliyor muydunuz? Uzman uyarılarına göre bu 5 alışkanlığı yapan hata ediyor.

BU 5 CİLT BAKIM ALIŞKANLIĞI OLANLAR DİKKAT

Cilt bakımı yaparken fark etmeden cildinize zarar veriyor olabilirsiniz. Genellikle cilt bakım rutinleri arasında önerilen limon, sandığınızdan daha tehlikeli. Limonun asidik yapısı, cilt bariyerini büyük oranda bozuyor.

Güneş kremi kullanımını gereksiz görmek ise bir diğer alışkanlık. Güneşten gelen ışınlar sandığınızdan daha tehlikeli olabiliyor. Uzmanların önerilerine göre güneşe çıkmadan önce güneş kremini ihmal etmemelisiniz.

CİLDİNİZE ZARAR VERİYOR OLABİLİR

Dışarı çıktığınız gün yüzünüzde kalan makyaj kalıntılarını tam temizlemediğiniz durumlarda cildiniz büyük oranda zarar görüyor. Gözeneklerin tıkanmasının yanında makyaj malzemelerinde cilde zarar veren bileşenler akne oluşumuna yol açıyor.

CİLDE ZARAR VEREN UYGULAMALAR

Yüzünüzde var olan sivilceleri sıkmak en büyük hatalardan bir tanesidir. Dermatologların uyarılarına göre yüzünüzde olan sivilcelerin kendi kendine geçmesini beklemelisiniz. Sivilceleri sıkmak cildinize zarar verir.

Bir diğeri ise sık sık peeling uygulaması yapmaktır. Peeling, cildinizdeki ölü derilerin gitmesine yardımcı olurken aşırı kullanım durumunda cilt bariyerini etkileyebilir.