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Mavi Kadin Güzellik
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:38

Bu alışkanlıklarınız varsa dikkat! Cildinizi fark etmeden zehirliyor olabilirsiniz

Cilt bakımı esnasında yaptığınız bazı alışkanlıklar siz fark etmeden cildinizi yoruyor olabilir. Dermatologlar cilt bakımı esnasında dikkat etmeniz gerekenler konusunda uyarılarda bulundu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Bu alışkanlıklarınız varsa dikkat! Cildinizi fark etmeden zehirliyor olabilirsiniz
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 20:38

yaparken alışkanlık haline getirdiğiniz rutinlerin aslında cildinizi beslemediğini biliyor muydunuz? Uzman uyarılarına göre bu 5 alışkanlığı yapan hata ediyor.

BU 5 CİLT BAKIM ALIŞKANLIĞI OLANLAR DİKKAT

Cilt bakımı yaparken fark etmeden cildinize zarar veriyor olabilirsiniz. Genellikle cilt bakım rutinleri arasında önerilen , sandığınızdan daha tehlikeli. Limonun asidik yapısı, cilt bariyerini büyük oranda bozuyor.

Bu alışkanlıklarınız varsa dikkat! Cildinizi fark etmeden zehirliyor olabilirsiniz

kullanımını gereksiz görmek ise bir diğer alışkanlık. Güneşten gelen ışınlar sandığınızdan daha tehlikeli olabiliyor. Uzmanların önerilerine göre güneşe çıkmadan önce güneş kremini ihmal etmemelisiniz.

Bu alışkanlıklarınız varsa dikkat! Cildinizi fark etmeden zehirliyor olabilirsiniz

CİLDİNİZE ZARAR VERİYOR OLABİLİR

Dışarı çıktığınız gün yüzünüzde kalan kalıntılarını tam temizlemediğiniz durumlarda cildiniz büyük oranda zarar görüyor. Gözeneklerin tıkanmasının yanında makyaj malzemelerinde cilde zarar veren bileşenler akne oluşumuna yol açıyor.

Bu alışkanlıklarınız varsa dikkat! Cildinizi fark etmeden zehirliyor olabilirsiniz

CİLDE ZARAR VEREN UYGULAMALAR

Yüzünüzde var olan sivilceleri sıkmak en büyük hatalardan bir tanesidir. Dermatologların uyarılarına göre yüzünüzde olan sivilcelerin kendi kendine geçmesini beklemelisiniz. Sivilceleri sıkmak cildinize zarar verir.

Bu alışkanlıklarınız varsa dikkat! Cildinizi fark etmeden zehirliyor olabilirsiniz

Bir diğeri ise sık sık peeling uygulaması yapmaktır. Peeling, cildinizdeki ölü derilerin gitmesine yardımcı olurken aşırı kullanım durumunda cilt bariyerini etkileyebilir.

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#limon
#güneş kremi
#sivilce
#makyaj
#cilt bakımı
#Güzellik
#Mavi Kadin
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