Bugün hangi dizi var? Çarşamba günü hangi diziler var? 30 Eylül Çarşamba gününün dizileri

30 Eylül Çarşamba akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Now TV, Star TV ve TV8'de dizilerin yayın akışı belli oldu. Yeni sezonların başladığı dönemde ekran başındakiler bu akşam hangi diziler var araştırmasına başladı.

BUGÜN HANGİ DİZİ VAR?

30 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan diziler ve kanalları şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Güneşin Doğduğu Yer

16.00 – Esra Eron'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Aşk ve Taht

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – İkizler Memo

09.00 – Neler Oluyor Hayatta

11.00 – Yaprak Dökümü

13.45 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Haysiyet

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 – İlk Bakış

08.30 – Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Ömür Usta

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Anne Yarısı

19.00 – NOW Ana Haber

20.00 – Yeraltı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Siyah Kalp

09.00 – Sevdan Bir Ateş

12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 – Muhtemel Aşk

18.25 – Show Ana Haber

20.00 – Sevdan Bir Ateş

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Kış sezonunun başlaması ile dizilerin yeni bölümleri de ekranlara gelmeye başladı. İzleyiciler ise bu akşamın dizi yayın akışını araştırıyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Başkalarının Hayatı

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19.00 – Star Haber

20.00 – Başkalarının Hayatı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 – Kalk Gidelim

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 – Oynat Bakalım

09.00 – Doktor Aksoy

11.30 – MasterChef Türkiye

16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 – MasterChef Türkiye

BU AKŞAMIN DİZİ YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL ÇARŞAMBA

Bu akşamın yayın akışına göre 20.00'de ekranlara gelecek olan diziler şöyle:

ATV – Aşk ve Taht

Kanal D – Daha 17

NOW TV – Yeraltı

Show TV – Sevdan Bir Ateş

Star TV – Başkalarının Hayatı

TRT 1 – Teşkilat

TV8 – MasterChef Türkiye