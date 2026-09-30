Bugün hangi dizi var? Çarşamba günü hangi diziler var? 30 Eylül Çarşamba gününün dizileri

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İstanbul
30 Eylül Çarşamba akşamı ATV, Kanal D, Show TV, Now TV, Star TV ve TV8'de dizilerin yayın akışı belli oldu. Yeni sezonların başladığı dönemde ekran başındakiler bu akşam hangi diziler var araştırmasına başladı.
30 Eylül Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan diziler ve kanalları şöyle:
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 – Kahvaltı Haberleri
10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Güneşin Doğduğu Yer
16.00 – Esra Eron'da
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Aşk ve Taht
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – İkizler Memo
09.00 – Neler Oluyor Hayatta
11.00 – Yaprak Dökümü
13.45 – Gelinim Mutfakta
16.45 – Haysiyet
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 – İlk Bakış
08.30 – Çalar Saat
10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 – Ömür Usta
13.30 – En Hamarat Benim
16.30 – Anne Yarısı
19.00 – NOW Ana Haber
20.00 – Yeraltı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 – Siyah Kalp
09.00 – Sevdan Bir Ateş
12.30 – Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 – Muhtemel Aşk
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Sevdan Bir Ateş
Kış sezonunun başlaması ile dizilerin yeni bölümleri de ekranlara gelmeye başladı. İzleyiciler ise bu akşamın dizi yayın akışını araştırıyor.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Başkalarının Hayatı
09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 – Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 – Star Haber
20.00 – Başkalarının Hayatı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 – Kalk Gidelim
10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 – Seksenler
14.10 – Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
20.00 – Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 – Oynat Bakalım
09.00 – Doktor Aksoy
11.30 – MasterChef Türkiye
16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 – MasterChef Türkiye
Bu akşamın yayın akışına göre 20.00'de ekranlara gelecek olan diziler şöyle:
ATV – Aşk ve Taht
Kanal D – Daha 17
NOW TV – Yeraltı
Show TV – Sevdan Bir Ateş
Star TV – Başkalarının Hayatı
TRT 1 – Teşkilat
TV8 – MasterChef Türkiye