Bugün hangi dizi var, saat kaçta? Salı günü hangi diziler var 20 Ekim Salı 2026?

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Bu akşam hangi diziler var merak edenler için bugünün dizilerini ve kanalların yayın akışını derledik. Seyirciler bugünün dizilerini kaçırmamak için saatleri yakından takip ediyor.
20 Ekim Salı akşamının yayın akışına bu akşam yayınlanacak olan diziler ve kanallar belli oldu. İşte salı akşamının dizi yayın akışı:
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:45 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Güller ve Günahlar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Haysiyet
00:15 - Daha 17
03:00 - Gelinim Mutfakta
05:00 - Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 - İstiklal Marşı
05:45 - Hayallerinin Peşinde
06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:30 - Kalk Gidelim
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - Seksenler
14:15 - Alparslan: Büyük Selçuklu
17:30 - Lingo Türkiye
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - Ana Haber
19:45 - Fenerbahçe - Slavia Prag | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
21:30 - Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 - Teşkilat
02:15 - Seksenler
03:20 - Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber (Canlı)
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Güneşin Doğduğu Yer
02:40 - A.B.İ.
05:30 - Hercai
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
12:00 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 - Gel Konuşalım
04:30 - Oynat Bakalım
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Anne Yarısı
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Anne Yarısı
17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara
19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 - Anne Yarısı
23:45 - Yeraltı
02:30 - Sevdam Karadeniz
04:45 - Yasak Elma
06:00 - Son Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Baba
09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 - Bahar
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Sevdan Bir Ateş
21:45 - Sevdan Bir Ateş
23:30 - Ajan Recon
01:15 - Kızılcık Şerbeti
03:30 - Muhtemel Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Aramızda Kalsın
08:30 - Cansu Canan'la Bugün
10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 - Star Haber
20:00 - Tuzlu Kahve
00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Fazilet Hanım ve Kızları
05:00 - Baba Ocağı
20 Ekim Salı akşamının yayın akışı belli oldu. Televizyon ekranlarında bugünün dizileri ve programları şöyle:
TRT 1: 19:45 - Fenerbahçe - Slavia Prag | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları, 21:30 - Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV: 20:00 - Sevdan Bir Ateş, 21:45 - Sevdan Bir Ateş
STAR TV: 20:00 - Tuzlu Kahve
ATV: 20:00 - Var Mısın Yok Musun
TV8: 20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
NOW: 20:00 - Anne Yarısı