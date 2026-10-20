Bugün hangi dizi var, saat kaçta? Salı günü hangi diziler var 20 Ekim Salı 2026?

Bu akşam hangi diziler var merak edenler için bugünün dizilerini ve kanalların yayın akışını derledik. Seyirciler bugünün dizilerini kaçırmamak için saatleri yakından takip ediyor.

BUGÜN HANGİ DİZİ VAR, SAAT KAÇTA 20 EKİM?

20 Ekim Salı akşamının yayın akışına bu akşam yayınlanacak olan diziler ve kanallar belli oldu. İşte salı akşamının dizi yayın akışı:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Güller ve Günahlar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Haysiyet

00:15 - Daha 17

03:00 - Gelinim Mutfakta

05:00 - Üç Kız Kardeş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 - İstiklal Marşı

05:45 - Hayallerinin Peşinde

06:30 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

07:30 - Kalk Gidelim

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:15 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - Lingo Türkiye

18:55 - İddiaların Aksine

19:00 - Ana Haber

19:45 - Fenerbahçe - Slavia Prag | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

21:30 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Teşkilat

02:15 - Seksenler

03:20 - Alparslan: Büyük Selçuklu



ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Altı Üstü İstanbul

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber (Canlı)

20:00 - Var Mısın Yok Musun

23:40 - Güneşin Doğduğu Yer

02:40 - A.B.İ.

05:30 - Hercai



TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 - Tuzak

07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:00 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 - Gel Konuşalım

04:30 - Oynat Bakalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 - Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Anne Yarısı

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Anne Yarısı

17:30 - Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20:00 - Anne Yarısı

23:45 - Yeraltı

02:30 - Sevdam Karadeniz

04:45 - Yasak Elma

06:00 - Son Yaz

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR 20 EKİM 2026?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 - Baba

09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 - Bahar

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Sevdan Bir Ateş

21:45 - Sevdan Bir Ateş

23:30 - Ajan Recon

01:15 - Kızılcık Şerbeti

03:30 - Muhtemel Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Aramızda Kalsın

08:30 - Cansu Canan'la Bugün

10:00 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

19:00 - Star Haber

20:00 - Tuzlu Kahve

00:15 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - Baba Ocağı

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİ VAR?

20 Ekim Salı akşamının yayın akışı belli oldu. Televizyon ekranlarında bugünün dizileri ve programları şöyle:

TRT 1: 19:45 - Fenerbahçe - Slavia Prag | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları, 21:30 - Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV: 20:00 - Sevdan Bir Ateş, 21:45 - Sevdan Bir Ateş

STAR TV: 20:00 - Tuzlu Kahve

ATV: 20:00 - Var Mısın Yok Musun

TV8: 20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

NOW: 20:00 - Anne Yarısı