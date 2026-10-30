Bugün hangi diziler var 30 Ekim Cuma? Bu akşam hangi dizi var?

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İstanbul
Star TV, Show TV, Now TV, Kanal D ekranlarında bu akşamın yayın akışına göre yayınlanacak olan diziler belli oldu. 30 Ekim Cuma akşamının dizilerini sizler için derledik.
30 Ekim Cuma akşamının yayın akışına göre bu akşamın dizileri şöyle:
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Beyaz’la Joker
ATV YAYIN AKIŞI
7.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yeraltı
15.00 Ömür Usta
17.45 Kumbara
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Yeraltı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan İle Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.40 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
17.00 Ana Haber
20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 Masterchef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Masterchef Türkiye