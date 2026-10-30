Bugün hangi diziler var 30 Ekim Cuma? Bu akşam hangi dizi var?

Star TV, Show TV, Now TV, Kanal D ekranlarında bu akşamın yayın akışına göre yayınlanacak olan diziler belli oldu. 30 Ekim Cuma akşamının dizilerini sizler için derledik.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 30 EKİM CUMA?

30 Ekim Cuma akşamının yayın akışına göre bu akşamın dizileri şöyle:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz’la Joker

ATV YAYIN AKIŞI

7.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularını Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Yeraltı

15.00 Ömür Usta

17.45 Kumbara

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Yeraltı

BU AKŞAM HANGİ DİZİ VAR TELEVİZYONDA?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI



07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan İle Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.40 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Alpaslan: Büyük Selçuklu

17.30 Lingo Türkiye

17.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.00 Masterchef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Masterchef Türkiye