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Mavi Kadin Saç Bakımı & Saç Uzatma
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:32

Bunu duyunca tüm şampuanları atacaksınız! Yıllarca saç dökülmesi hakkında yanlış bildiklerimiz

Saç dökülmesi denilince akla ilk olarak şampuanlar, saç bakım ürünleri ve saçın ne sıklıkla yıkandığı gelir. Benim de son zamanlarda sıklıkla yaşadığım saç dökülmesi problemi hakkında yanlış bilinenleri sizlere adım adım açıklıyorum. Siz de saçlarınızın dökülmesinden şikayetçiyseniz, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim saç dökülmesi hakkında bilinen bu yanlışlara dikkat etmelisiniz. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Bunu duyunca tüm şampuanları atacaksınız! Yıllarca saç dökülmesi hakkında yanlış bildiklerimiz
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:32

Saç dökülmesinin ilk nedeni olarak genellikle şampuanlar hedef gösterilir. Siz de benim gibi sağlıklı bir saç yapısına sahip olmak istiyor ve hakkında yanlış bilinenleri öğrenmek istiyorsanız, söyleyeceklerime mutlaka göz gezdirmelisiniz. Benim de son zamanlarda sıklıkla karşılaştığım saç dökülmesi hakkında edindiğim deneyimlerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Saç dökülmesi noktasında; genetik yatkınlıktan hormonal değişimlere, beslenme eksikliklerinden stres ve bazı sağlık sorunlarına kadar pek çok faktörün etkili olduğunu deneyimledim. Peki, saç dökülmesi hakkında yanlış bilinenler neler? İşte yıllarca saç dökülmesi hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar...

ŞAMPUAN SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR MU?

Genelde saç dökülmesi noktasında birçok kişi şampuanları hedef gösteriyor. Bu noktada şampuanın saçları döküp dökmediği de merak ediliyor. Benim de saçlarımın dökülmeye başladığı son günlerde en sık merak ettiğim sorular arasında " saç dökülmesine neden olur mu?" yer aldı. Şampuanın saç dökülmesine neden olup olmayacağı hakkındaki deneyimlerimi de sizlerle paylaşmak istedim.

Bunu duyunca tüm şampuanları atacaksınız! Yıllarca saç dökülmesi hakkında yanlış bildiklerimiz

Şampuanın temel görevi saçı ve saç derisini; kir ve yağ kalıntılarından temizlemek ve uzaklaştırmaktır. Normal şartlarda şampuanın doğrudan saç dökülmesine yol açtığı söylenemez. Fakat kullanılan ürünler saç tipinize uygun değilse; saç diplerinde kızarıklık, kaşıntı, kuruluk ve hassasiyet gibi problemler meydana gelebilir. Bu noktada kişinin saç derisine uygun olmayan ürünleri kullanmaması gerekir.

Bunu duyunca tüm şampuanları atacaksınız! Yıllarca saç dökülmesi hakkında yanlış bildiklerimiz

Bu noktada saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya kalan herkesin şampuanlarını çöpe atması gerekmez. Fakat saçı dökülen insanların şampuan alırken dikkat etmesi gereken birçok önemli nokta bulunuyor. Böylece saç derisinin ihtiyaçlarına uygun şampuan kullanmak, seçimi saç dökülmesine de engel olacaktır.

Bunu duyunca tüm şampuanları atacaksınız! Yıllarca saç dökülmesi hakkında yanlış bildiklerimiz

Aynı zamanda her saç dökülmesi yanlış şampuan kullanıldığı anlamına gelmez. Siz de düzenli bakım yapmanıza rağmen dökülme şikayetiyle karşı karşıya kalıyorsanız, sorun sadece saç tellerinizde olmayabilir. Bazen demir, D vitamini, B12, çinko eksikliği, stres, hormonal değişiklikler ya da saç derisindeki problemler de dökülmeye neden olabilir. Bu yüzden sürekli yeni ürün denemek yerine önce sebebini bulmak çok daha doğru bir adım olacaktır.

Bunu duyunca tüm şampuanları atacaksınız! Yıllarca saç dökülmesi hakkında yanlış bildiklerimiz

SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞAYAN BİREYLER ŞAMPUAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Saçı dökülen bireylerin şampuan alırken yaptıkları çeşitli hatalar bulunuyor. Bu noktada Trikolog Sayad Sertkaya, saç dökülmesi yaşayan bireylerin şampuan alırken şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor:

Bunu duyunca tüm şampuanları atacaksınız! Yıllarca saç dökülmesi hakkında yanlış bildiklerimiz
  • Birine iyi geldi diye tavsiye edilen saç bakım ürününü kullanmamak.
  • Şampuanın markasına ve kime iyi geldiğine değil, içeriğine bakmak.
  • Şampuanın sülfatsız ve tuzsuz olmasına dikkat etmek.
  • Saç köklerini beslemesi için şampuanların içinde; ginseng, dulavrat otu, biotin, kreatin, kolajen, çinko, B3-B5 vitaminleri ve amino asitler gibi aktiflerin olması gerekmektedir.
Bunu duyunca tüm şampuanları atacaksınız! Yıllarca saç dökülmesi hakkında yanlış bildiklerimiz

SAÇ DÖKÜLMESİ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!

Saç dökülmesi noktasında hepimizin doğru bildiği bazı yanlışlar bulunuyor. Benim de son zamanlarda çok fazla saç dökülmesi yaşadığım şu dönemde en merak ettiklerim arasında saç dökülmesi hakkında doğru bilinen yanlışlar yer alıyor. Siz de saç bakımınızı en sağlıklı şekilde tamamlamak istiyorsanız, saç dökülmesi hakkında doğru bilinen bu yanlışlara dikkat etmelisiniz. İşte saç dökülmesi hakkında doğru bilinen yanlışlar:

Doğru Bilinen Yanlış (İddia)Gerçek (Açıklama)
Saçı sık yıkamak saç dökülmesini artırırSaç dökülmesi noktasında bu bilgi tek başına doğru kabul edilmez. Saçın ne sıklıkla yıkanması gerektiği kişiden kişiye ve saç derisinin yağlanma durumuna göre farklılık gösterir.
Şampuan değiştirmek saç dökülmesini durdururHer saç dökülmesinin nedeni kullanılan şampuan değildir. Saç dökülmesi noktasında sadece şampuan değiştirmek altta yatan nedeni tamamen ortadan kaldırmaz.
Saçları kestirmek dökülmeyi engellerSaçların uçlarını kestirmek saç tellerinin daha bakımlı ve sağlıklı görünmesini sağlasa da saç köklerinde meydana gelen dökülmeyi durdurmaz.
Dökülen saçların yerine mutlaka yenisi çıkarHer saç dökülmesi aynı olmaz. Yoğun, uzun süreli ya da bölgesel belirgin seyrelmeler ciddiye alınmalıdır.
Saç dökülmesi sadece vitamin eksikliğinden olurVitamin ve mineral eksiklikleri elbette saç dökülmesini beraberinde getirir. Fakat dökülmenin tek nedeni bu değildir.

 

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ETİKETLER
#şampuan
#saç dökülmesi
#vitamin eksikliği
#Saç Bakımı & Saç Uzatma
#Sayad Sertkaya
#Trikolog
#Mavi Kadin
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