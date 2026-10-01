Buzdolabını temizlemek, mutfakta en sık yaptığımız işlerden biri olsa da bazı küçük hatalar cihazın zarar görmesine neden olabilir. Ben de buzdolabını silerken yalnızca lekeleri ve kirleri temizlemeye odaklanıyordum. Meğer kullandığımız temizlik ürününden silme şeklimize kadar birçok ayrıntıya dikkat etmek gerekiyormuş. Özellikle bazı yöntemler, fark etmeden buzdolabının yüzeylerine ve parçalarına zarar verebiliyor. Gelin, buzdolabını temizlerken yapılmaması gereken hatalara birlikte bakalım.

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HABERİN ÖZETİ Buzdolabını silerken bunu sakın yapmayın! Temizlerken fark etmeden zarar verebilirsiniz Buzdolabı temizliği sırasında yapılan bazı hatalar cihaza ve yüzeylerine zarar verebileceğinden temizlik adımlarında dikkatli olunması gerekir. Temizlik ürünleri doğrudan cihazın içine sıkılmamalı, önce beze uygulanmalıdır. Çamaşır suyu gibi güçlü kimyasallar ile yüzeyi çizebilecek sert sünger ve aşındırıcı ürünler kullanılmamalıdır. Detaylı temizlik öncesinde güvenlik için cihazın fişi çekilmeli, fazla su kullanımından kaçınılarak iyice sıkılmış nemli bez tercih edilmelidir. Soğuk cam rafların çatlamasını veya kırılmasını önlemek için oda sıcaklığına gelmeden sıcak suyla yıkanmaması gerekir. Temizlik sonrasında raflar ve iç yüzeyler nemli bırakılmayıp kurulanmalıdır.

BUZDOLABINI TEMİZLERKEN HANGİ HATALARDAN KAÇINMALI?

Buzdolabını silerken yapılan en yaygın hatalardan biri, temizlik ürününü doğrudan cihazın içine veya elektronik bölümlere püskürtmek oluyor. Sprey şeklindeki ürünler, fark edilmeden havalandırma alanlarına ya da elektrikli parçalara ulaşabilir. Bunun yerine temizleme ürününü önce beze uygulamak ve yüzeyleri bu bezle silmek daha güvenli bir yöntem olabilir. Böylece hem temizlik sırasında oluşabilecek riskleri azaltabilir hem de buzdolabının iç yüzeylerini daha kontrollü şekilde temizleyebilirsiniz.

Buzdolabını temizlerken güçlü kimyasal ürünler kullanmak her zaman iyi bir fikir olmayabilir. Özellikle çamaşır suyu gibi yoğun ürünler, yanlış oranda kullanıldığında yüzeylere zarar verebilir ve keskin kokusunun buzdolabının içinde kalmasına neden olabilir. Temizlikte daha hafif ürünler tercih etmek ve kullanılan ürünün buzdolabı yüzeylerine uygun olup olmadığını kontrol etmek daha doğru olur.

BUZDOLABINI TEMİZLERKEN İÇ YÜZEYLERİ NASIL SİLMELİ?

Buzdolabının içini temizlerken sert süngerler ve yüzeyi çizebilecek aşındırıcı ürünler kullanmamak gerekiyor. Özellikle raf ve çekmeceleri temizlerken yumuşak bir bez tercih etmek, yüzeylerin zarar görmesini önlemeye yardımcı olabilir. Temizlik sonrasında ise buzdolabının içini nemli bırakmamak önemli. Rafları ve bölmeleri kuruladıktan sonra yerine yerleştirmek, hem daha hijyenik hem de daha düzenli bir temizlik sağlar.

BUZDOLABINI TEMİZLERKEN FİŞİNİ ÇEKMEK GEREKİR Mİ?

Buzdolabını temizlemeye başlamadan önce güvenlik için cihazın fişini çekmek iyi bir önlem olabilir. Özellikle iç bölümlerde detaylı temizlik yapılacaksa elektrik bağlantısını kesmek, su veya temizlik ürünlerinin elektrikli bölümlere ulaşması halinde oluşabilecek riskleri azaltır. Temizliğe başlamadan önce cihazın kullanım kılavuzunda yer alan önerilere de göz atmak faydalı olur.

BUZDOLABINI TEMİZLERKEN SUYU FAZLA KAÇIRMAYIN!

Buzdolabını silerken bezi fazla ıslatmak ya da yüzeylere doğrudan çok fazla su uygulamak, temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Özellikle suyun elektrikli bölümlere, havalandırma alanlarına veya kontrol paneline ulaşması cihaz açısından sorun oluşturabilir. Bu nedenle temizlik yaparken iyice sıkılmış nemli bir bez kullanmak ve suyu doğrudan buzdolabının üzerine dökmemek daha güvenli olur. Temizliğin ardından yüzeyleri kuru bir bezle silmek de içeride fazla nem kalmasını önlemeye yardımcı olur.

BUZDOLABINI TEMİZLERKEN RAFLARI SICAKKEN YIKAMAYIN!

Buzdolabından çıkardığınız cam rafları hemen sıcak suyun altına tutmak, sıcaklık değişimi nedeniyle camın çatlamasına veya kırılmasına neden olabilir. Özellikle raflar soğukken doğrudan çok sıcak suyla temas ettirilmemeli. Temizliğe başlamadan önce rafların oda sıcaklığına gelmesini beklemek daha güvenli olur. Ardından ılık su ve uygun bir temizlik beziyle rafları nazikçe temizleyebilirsiniz.

Buzdolabını temizlemek gözümüzde büyüyen işlerden biri olsa da birkaç küçük detaya dikkat edince çok daha kolay hale geliyor. Temizlik sırasında fazla su kullanmamak, sert ürünlerle yüzeyleri yıpratmamak ve cam rafları sıcak suyla buluşturmamak gibi basit önlemler, cihazınızı fark etmeden yıpratmanızın önüne geçebilir. Siz de buzdolabınızı temizlemeden önce bu küçük püf noktalarını aklınızda tutun; hem temizliğinizi gönül rahatlığıyla yapın hem de buzdolabınızı uzun süre kullanın.