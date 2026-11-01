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Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 20:50

Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?

El emeği ürünleri sevenler için tığ işi anahtarlık yapımı hem keyifli hem de oldukça pratik bir örgü fikri sunuyor. Renkli iplerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz örgü anahtarlık modelleri, çanta ve anahtarlarınızı süslemek için harika bir alternatif. Peki, tığ işi anahtarlık nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 20:50

Küçük dokunuşlarla günlük eşyalara bambaşka bir hava katmak isteyenlerin yeni gözdesi tığ işi anahtarlık modelleri oldu. Rengârenk iplerle hazırlanan sevimli örgü anahtarlıklar, hem çantalara şıklık katıyor hem de el emeği hediyeler arayanlara farklı bir alternatif sunuyor. Çiçek, kalp, hayvan figürü ve minik karakterlerden oluşan tasarımlar dikkat çekiyor. Üstelik bu modeller yalnızca yetişkinlerin değil, el işi hobisine ilgi duyan gençlerin de beğenisini kazanıyor. Peki, 2026'nın en sevimli tığ işi anahtarlık modelleri hangileri? İşte birbirinden tasarım örgü anahtarlık fikirleri!

BALKABAKLI KEDİ ANAHTARLIĞI

Gereli malzeme:

  • Fildişi, kiremit, pembe, kahverengi ve yeşil ip
  • Uygun tığ
  • Elyaf (Dolgu malzemesi)
  • Siyah iplik veya gözler
  • İğne
  • Sağlamlaştırılmış kordon
  • Halka + zincir
Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?

BALKABAKLI KEDİ ANAHTARLIĞI

İşte her bir adımı anlatılan Balkabaklı kedi anahtarlığı:

1. KAFASI • Fildişi

  • R1:  halkaya 6 sc (6sc MR).
  • R2: Her ilmeğe çift batarak 6 kez artır [inc x6] (12).
  • R3–6: (sc,inc), (2sc,inc), (3sc,inc), (4sc,inc), her sırada 6 kez tekrarla [18, 24, 30, 36].
  • R7–10: 36 sc.
  • R11–13: (4sc,dec), (3sc,dec), (2sc,dec), her sırada 6 kez tekrarla [30, 24, 18].
  • Yüzü tak; içine elyaf doldur; boyun kısmını açık bırak.

2. KULAKLAR • 2 Adet Yapın

  • R1:halkaya 3 sc [3sc MR].
  • R2: Her ilmeğe çift batarak 3 kez artır [inc x3] (6).
  • R3: (sc,inc) x3 (9).
  • Düzleştir; içine pembe iç dikişleri ekle. Dikiş ipi (kuyruk) bırak.

3. GÖVDE + PATİLER

  • Gövde:  halkaya 6 sc; 12sc; 18sc; 24sc (aralara eşit şekilde artışlar yapılır). 24 sc'lik 3 sıra ör; (2sc,dec) x6 [18], (sc,dec) x6 [12]. Elyaf doldur.
  • Patiler:  halkaya 6 sc; 6 sc'lik 2 sıra, hafifçe elyaf doldur, kapat.
  • Kuyruk:  halkaya 6 sc; 4 sıra boyunca 6 sc, hafifçe elyaf doldur, kapat.
Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?

4. BALKABAK KASESİ

  •  halkaya 6 sc; her sırada eşit şekilde 6'şar artırarak 36 sc'ye ulaş. 36 sc'lik 4 sıra ör.
  • (4sc,dec) x6 [30].
  • Üst kısmı AÇIK bırak.
  • Yüzey dikişleriyle 6 dikey kaburga şekli ver.
  • Kasede gevşek elyaf bırakma.

5. ŞAPKA + SAP

  • Şapka:  halkaya 6 sc; inc x6 [12]; (sc,inc) x6 [18]; (2sc,inc) x6 [24]; 2 sıra boyunca 24 sc.
  • Sap: halkaya 4 sc; 3 sıra boyunca 4 sc, kapat. Sapı şapkaya dik.

6. YEŞİLOYRAK (YAPRAK)

  • 6 zincir çek.
    1. zincirden itibaren: sc, hdc, dc, hdc, son zincire 3 sc;
  • Diğer taraftan aşağı doğru: hdc, dc, hdc, sc.
  • İlmek kaydırma (sl st) yap; dikmek için ip bırak.

7. BİRLEŞTİRME

  • Kafayı doldurulmuş gövdeye dik; kulakları ve yüzü dik.
  • Şapkanın içinden geçirerek kordon halkasını tepe dikişlerinin arasından sabitle.
  • Halkayı şapkadan geçir.
  • Patileri kase kenarının üzerine dik; gövdeyi kaseye yerleştir, kuyruğu arkaya koy.
  • Şapka + yaprağı dik; ipleri gizle.

8. ANAHTARLIK MONTAJI

  • Küçük bölünebilir halkayı, sağlamlaştırılmış kordon halkasından ve zincir ucundan geçir.
  • Her ikisini de tamamen oturt.
  • Daha büyük anahtarlık halkasını ekle.
  • Bağlantının sağlamlığını kontrol etmek için nazikçe çek.

ÖRGÜ ANAHTARLIK MODELLERİ 2026!

2026 ve 2027 kış modasında çantaları süsleyecek olan örgü anahtarlık modelleri:

Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?

FİYONK ANAHTARLIK MODELLERİ 

Bordo, vişne çürüğü ve koyu kırmızı tonlarıyla hazırlanan fiyonk modelleri, klasik çantalara romantik bir hava katıyor. Deri ve süet çantalarla çok şık duruyor.

Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?

MİNİK AYICIK ÖRGÜ ANAHTARLIK

Amigurumi tekniğiyle hazırlanan minik ayıcıklar, sevimli aksesuar sevenlerin favorisi olabilir. Boynuna küçük bir atkı ekleyerek kış temasını güçlendirebilirsiniz.

Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?

KİRAZ FİGÜRLÜ ÖRGÜ ANAHTARLIK

Kırmızı kirazlar ve yeşil yapraklardan oluşan bu tasarım, koyu renkli kış çantalarına enerjik bir dokunuş yapıyor. 

Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?

YILDIZ FİGÜRLÜ ÖRGÜ ANAHTARLIK

Krem, sarı ve pastel tonlarda örülebilen yıldızlar, sade ama dikkat çekici aksesuar arayanlara hitap ediyor. Küçük boncuk gözler ve gülümseme detayıyla daha sevimli görünüyor.

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ETİKETLER
#Örgü & Hobi
#Tığ Işi Anahtarlık
#Balkabaklı Kedi Anahtarlığı
#Fiyonk Anahtarlık
#Minik Ayıcık
#Kiraz Figürlü Anahtarlık
#Mavi Kadin
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