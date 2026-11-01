Çantanıza renk katacak örgü anahtarlık modelleri 2026! Balkabaklı kedi anahtarlığı nasıl yapılır?
El emeği ürünleri sevenler için tığ işi anahtarlık yapımı hem keyifli hem de oldukça pratik bir örgü fikri sunuyor. Renkli iplerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz örgü anahtarlık modelleri, çanta ve anahtarlarınızı süslemek için harika bir alternatif. Peki, tığ işi anahtarlık nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır?
Küçük dokunuşlarla günlük eşyalara bambaşka bir hava katmak isteyenlerin yeni gözdesi tığ işi anahtarlık modelleri oldu. Rengârenk iplerle hazırlanan sevimli örgü anahtarlıklar, hem çantalara şıklık katıyor hem de el emeği hediyeler arayanlara farklı bir alternatif sunuyor. Çiçek, kalp, hayvan figürü ve minik karakterlerden oluşan tasarımlar dikkat çekiyor. Üstelik bu modeller yalnızca yetişkinlerin değil, el işi hobisine ilgi duyan gençlerin de beğenisini kazanıyor. Peki, 2026'nın en sevimli tığ işi anahtarlık modelleri hangileri? İşte birbirinden tasarım örgü anahtarlık fikirleri!
BALKABAKLI KEDİ ANAHTARLIĞI
Gereli malzeme:
Fildişi, kiremit, pembe, kahverengi ve yeşil ip
Uygun tığ
Elyaf (Dolgu malzemesi)
Siyah iplik veya gözler
İğne
Sağlamlaştırılmış kordon
Halka + zincir
BALKABAKLI KEDİ ANAHTARLIĞI
İşte her bir adımı anlatılan Balkabaklı kedi anahtarlığı:
1. KAFASI • Fildişi
R1: halkaya 6 sc (6sc MR).
R2: Her ilmeğe çift batarak 6 kez artır [inc x6] (12).
R3–6: (sc,inc), (2sc,inc), (3sc,inc), (4sc,inc), her sırada 6 kez tekrarla [18, 24, 30, 36].
R7–10: 36 sc.
R11–13: (4sc,dec), (3sc,dec), (2sc,dec), her sırada 6 kez tekrarla [30, 24, 18].
Yüzü tak; içine elyaf doldur; boyun kısmını açık bırak.
2. KULAKLAR • 2 Adet Yapın
R1:halkaya 3 sc [3sc MR].
R2: Her ilmeğe çift batarak 3 kez artır [inc x3] (6).
R3: (sc,inc) x3 (9).
Düzleştir; içine pembe iç dikişleri ekle. Dikiş ipi (kuyruk) bırak.
3. GÖVDE + PATİLER
Gövde: halkaya 6 sc; 12sc; 18sc; 24sc (aralara eşit şekilde artışlar yapılır). 24 sc'lik 3 sıra ör; (2sc,dec) x6 [18], (sc,dec) x6 [12]. Elyaf doldur.