Örgü çanta modelleri 2026! Yılın en şık çanta tasarımları!

2026 örgü çanta modelleri, farklı boyutları ve tasarım seçenekleriyle el işi modasına ilgi duyanların dikkatini çekiyor. Büyük boy örgü çantalar alışveriş ve günlük kullanım için öne çıkarken mini örgü omuz çantaları daha zarif bir görünüm sunuyor. Renkli kare motifli çantalar enerjik kombinlere uyum sağlıyor. Deri saplı örgü çantalar ise klasik ve modern tarzı bir araya getiriyor. Özellikle krem, bej, kahverengi ve pastel tonlarındaki modeller farklı kıyafetlerle kolayca kombinlenebiliyor.

2026'NIN ÖNE ÇIKAN ÖRGÜ ÇANTA MODELLERİ HANGİLERİ?

2026 yılında tercih edilebilecek örgü çanta modelleri arasında büyük boy çantalar, mini omuz çantaları, renkli kare motifli tasarımlar, file çantalar ve deri saplı modeller bulunuyor. Krem, bej ve kahverengi gibi nötr renkler sade kombinlere uyum sağlarken canlı renkler daha hareketli bir görünüm sunuyor.

2026'DA HANGİ RENKLER TERCİH EDİLEBİLİR?

Krem, bej, fildişi ve karamel.

Pudra pembesi, lila ve pastel mavi.

Mercan, kırmızı ve tereyağı sarısı.

Çikolata kahvesi, bordo ve zeytin yeşili.

ÖRGÜ ÇANTA MODELLERİ 2026

Birbirinden tarz ve günlük kullanıma uygun örgü çanta modelleri :

BÜYÜK BOY ÖRGÜ ÇANTA

Günlük kullanım, alışveriş ve tatil için ideal. Krem, bej ve karamel tonlarıyla hem jean hem de keten kombinlere kolayca uyum sağlar.

RENKLİ KARE MOTİFLİ ÇANTA

Çiçekli karelerin birleştirilmesiyle hazırlanan bu model, özellikle el emeği ve bohem tarzı sevenlere hitap ediyor. Artan ipleri değerlendirmek için de güzel bir seçenek olabilir.

MİNİ ÖRGÜ OMUZ ÇANTASI

Telefon, kartlık ve anahtar gibi temel eşyalar için kullanışlı. Zincir askı veya metal aksesuarlarla daha şık bir görünüme kavuşabilir.

FİLE ÖRGÜ ÇANTA

Hafif ve salaş görünümüyle yaz kombinlerine yakışıyor. Özellikle plajda ve günlük gezilerde tercih edilebilir.

DERİ SAPLI ÖRGÜ ÇANTA

Örgü dokusunu daha klasik bir tasarımla birleştiriyor. Gömlek, blazer ceket ve kumaş pantolonlarla şık bir kombin oluşturabilir.

ÜÇ BOYUTLU ÇİÇEKLİ ÖRGÜ ÇANTA

Kabartmalı çiçekler ve canlı renklerle daha dikkat çekici bir tasarım. Sade kıyafetlere renk katmak isteyenler için güzel bir alternatif.