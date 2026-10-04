Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Keşfet
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:56

Ceket ütüsünde en büyük hata ortaya çıktı! Meğer önce buradan başlamak gerekiyormuş

Ceket ütülerken yapılan küçük hatalar, kumaşın formunun bozulmasına ve istenmeyen izlerin oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle ütüye ceketin en geniş bölümünden başlamak yerine belirli bir sırayı takip etmek daha düzgün bir sonuç alınmasını sağlıyor. Peki ceket ütülerken nereden başlanmalı? İşte pratik ve kolay ütüleme yöntemi...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Ceket ütüsünde en büyük hata ortaya çıktı! Meğer önce buradan başlamak gerekiyormuş
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 12:56

Ceket ütülerken benim de yıllardır yaptığım bir hata varmış. Ben ütüyü elime alır almaz ceketin geniş bölümlerinden başlamam gerektiğini düşünüyordum. Meğer daha düzgün ve izsiz bir sonuç almak için ütüye bambaşka bir noktadan başlamak gerekiyormuş. Bu yöntemi öğrendikten sonra ceket ütülerken önce nereden başlamam gerektiğini artık biliyorum.

HABERİN ÖZETİ

Ceket ütüsünde en büyük hata ortaya çıktı! Meğer önce buradan başlamak gerekiyormuş

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Ceket ütülerken doğru sırayı takip etmek ve sonrasında askıda bekletmek, ceketin formunu koruyarak daha düzgün ve izsiz bir sonuç almayı sağlar.
Ütüye geniş bölümler yerine önce yaka ve omuz kısmından başlanmalı, ardından kollar ütülenmelidir.
Kollardan sonra ceketin ön yüzü, en son ise arka kısmı yukarıdan aşağıya doğru ütülenmelidir.
Düğmelerin doğrudan üzerine basmak yerine aralarındaki bölümlerde ve cep çevrelerinde ütü kontrollü hareket ettirilmelidir.
Kollar düz bir zemine serilip dikiş hattı hizalanmalı ve fazla bastırmadan ütülenmelidir.
Ütü bittikten sonra kumaşın ısısının azalması ve şeklinin korunması için ceket hemen katlanmayıp geniş ve sağlam bir askıda birkaç dakika bekletilmelidir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

CEKET ÜTÜLERKEN ÖNCE NEREDEN BAŞLANMALI?

Ben de ceket ütülerken doğrudan ön ve arka kısımdan başlamanın doğru olduğunu düşünüyordum. Meğer ütü sırasını doğru belirlemek, işimi hem kolaylaştırıyor hem de ceketin daha düzgün görünmesini sağlıyor. Ben önce yaka ve omuz kısmını ütüleyip ardından ceketin diğer bölümlerine geçiyorum. Böylece kumaşı fazla bastırmadan ve aynı yerin üzerinden tekrar tekrar geçmeden daha düzgün bir sonuç alıyorum.

Ceket ütüsünde en büyük hata ortaya çıktı! Meğer önce buradan başlamak gerekiyormuş

CEKET ÜTÜSÜNDE DOĞRU SIRA NASIL OLMALI?

Ben de ceketi ütülerken rastgele bir yerden başlamamak gerektiğini öğrendim. Önce ceketin yaka ve omuz kısmını ütülemek, ardından kollarına geçmek daha düzenli bir sonuç almaya yardımcı oluyor. Kollardan sonra ceketin ön yüzü, en son da arka kısmı ütülenebilir. Böylece ütülediğim bölümleri yeniden kırıştırmadan ceketin tamamını sırayla toparlayabiliyorum. Özellikle düğme ve cep gibi detayların çevresinde ütüyü daha kontrollü kullanmak gerekiyor.

Ceket ütüsünde en büyük hata ortaya çıktı! Meğer önce buradan başlamak gerekiyormuş

CEKET ÜTÜLERKEN KOLLAR NASIL ÜTÜLENMELİ?

Ceketin kollarını ütülerken ben önce kol dikişlerinin düzgün durmasına dikkat ediyorum. Kolu düz bir zemine serip dikiş hattını hizaladıktan sonra ütüyü fazla bastırmadan ilerlemek daha düzgün bir görünüm sağlıyor. Özellikle kolun ortasında belirgin bir ütü çizgisi oluşmasını istemiyorsam ütüyü kontrollü kullanıyorum. Kolun bir yüzünü tamamladıktan sonra diğer tarafına geçerek ceketin formunu bozmadan ütülemeye devam ediyorum.

Ceket ütüsünde en büyük hata ortaya çıktı! Meğer önce buradan başlamak gerekiyormuş

CEKET ÜTÜLERKEN ÖN VE ARKA KISIM NASIL ÜTÜLENMELİ?

Kolları tamamladıktan sonra ceketin ön ve arka kısmına geçiyorum. Ön yüzü ütülerken özellikle düğmelerin ve ceplerin çevresine dikkat ediyorum. Ütüyü doğrudan düğmelerin üzerine bastırmak yerine aralarındaki bölümlerde kontrollü hareket etmek daha iyi sonuç veriyor. Ardından ceketin arka kısmını düz bir zemine serip yukarıdan aşağıya doğru ütülüyorum. Böylece ceketin tamamını aynı yönde ve daha düzenli şekilde ütülemiş oluyorum.

Ceket ütüsünde en büyük hata ortaya çıktı! Meğer önce buradan başlamak gerekiyormuş

CEKET ÜTÜSÜNDE SON DOKUNUŞ NASIL YAPILMALI?

Ben ütü işini bitirince ceketi hemen katlayıp kaldırmıyorum. Önce birkaç dakika askıda bekletiyorum. Böylece kumaşın ısısı azalıyor ve verdiğim şekil daha iyi korunuyor. Özellikle omuzların düzgün durması için ceketi geniş ve sağlam bir askıya asmak önemli. Ütü sırasında oluşabilecek küçük kırışıklıkları da askıya aldıktan sonra son kez kontrol ediyorum. Böylece ceket hem daha düzgün görünüyor hem de dolaba kaldırmaya hazır hale geliyor.

Ceket ütüsünde en büyük hata ortaya çıktı! Meğer önce buradan başlamak gerekiyormuş

Ben de ceket ütülerken önemli olanın sadece ütüyü kumaşın üzerinde gezdirmek olmadığını öğrendim. Doğru sırayı takip edince iş hem daha kolay hem de daha düzenli hale geliyor. Önce yaka ve omuzlardan başlayıp kolları, ardından ön ve arka bölümleri ütülemek ceketin formunu korumaya yardımcı oluyor. Ütü bittikten sonra ceketi düzgün bir askıya asıp biraz dinlendirmek de son dokunuşu tamamlıyor. Kısacası, birkaç küçük püf noktasına dikkat ederek ceketi ütülemek artık benim için çok daha pratik.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çoraplarınız grileşiyorsa bunu deneyin! Beyazlığı korumanın eski usul yöntemi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#ceket
#Ütü
#Keşfet
#Yaka
#Omuz
#Kol
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.