Çoraplarınız grileşiyorsa bunu deneyin! Beyazlığı korumanın eski usul yöntemi

Çorapların grileşmesinin tek nedeni kir değil. Yanlış yıkama sıcaklığı, fazla deterjan kullanımı, renkli çamaşırlarla birlikte yıkama ve çamaşır makinesinin zamanla biriken kirleri de kumaşın görünümünü etkileyebiliyor. Bu nedenle yalnızca daha fazla deterjan kullanmak yerine, çorabın kumaşına uygun bir ön işlem uygulamak daha doğru bir seçenek olabiliyor.

ÇORAPLARINIZ GRİLEŞİYORSA BUNU DENEYİN!

Geçmişte beyaz çamaşırların temizliğinde sık kullanılan yöntemlerden biri, çamaşırları yıkamadan önce ılık suda bekletmekti. Özellikle çok kirlenen beyaz çoraplarda bu yöntem uygulanabiliyor.

Bir leğene ılık su doldurup çorapları içine yerleştirebilirsiniz. Ardından bir miktar çamaşır deterjanı ekleyerek çorapları yaklaşık 30 dakika bekletmek, kumaşa işlemiş kirlerin yumuşamasına yardımcı olabilir. Daha sonra çorapları hafifçe ovalayıp çamaşır makinesinde uygun programda yıkayabilirsiniz.

Çorabın üzerinde yoğun kir bulunan bölgelerde ise yıkamadan önce kısa bir ön işlem uygulanması tercih edilebilir. Ancak kullanılan ürünün çorabın kumaşına ve bakım etiketindeki talimatlara uygun olması gerekir.

KARBONATLA ÖN İŞLEM UYGULANABİLİR

Ev temizliğinde sık kullanılan karbonat, beyaz çamaşırlarda da tercih edilen malzemeler arasında bulunuyor. Özellikle çorapların kötü koktuğu veya uzun süre kullanıldığı durumlarda deterjanla birlikte destekleyici olarak kullanılabiliyor.

Bunun için ılık suyun içerisine az miktarda karbonat eklenerek çoraplar kısa süre bekletilebilir. Ardından normal yıkama yapılabilir. Burada önemli olan karbonatı aşırı miktarda kullanmamak ve çorabın bakım etiketindeki uyarıları dikkate almak.

Karbonatın yanı sıra bazı kişiler beyaz çamaşırlarda sirke de kullanıyor. Ancak sirke ile çamaşır suyu kesinlikle karıştırılmamalı. Bu iki ürünün bir arada kullanılması tehlikeli gazların ortaya çıkmasına neden olabilir.

ÇORAPLARI RENKLİ ÇAMAŞIRLARDAN AYIRIN

Beyaz çorapların rengini korumak için en önemli adımlardan biri doğru gruplandırma yapmak. Beyaz çorapları renkli kıyafetlerle birlikte yıkamak, kumaşın zaman içerisinde parlaklığını kaybetmesine yol açabilir.

Özellikle koyu renkli kıyafetlerle yapılan sık yıkamalarda beyaz kumaşın gri görünmesi daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle beyaz çorapları mümkün olduğunca beyaz çamaşırlarla birlikte yıkamak gerekir.

Çorapları makineye atmadan önce ters çevirmek de kirin yoğun olduğu bölgelerin daha iyi temizlenmesine yardımcı olabilir. Çok kirli çoraplarda ise doğrudan makineye atmak yerine önce kısa süreli bir ön bekletme yapılabilir.

FAZLA DETERJAN DAHA TEMİZ ÇORAP DEMEK DEĞİL

Çamaşır yıkarken daha fazla deterjan kullanmanın daha iyi temizlik sağlayacağı düşünülse de bu her zaman doğru değil. Fazla deterjan kumaş üzerinde kalıntı bırakabilir. Bu kalıntılar zamanla çorabın daha mat ve kirli görünmesine neden olabilir.

Bu nedenle deterjan miktarının ürünün üzerindeki kullanım talimatına göre ayarlanması önemli. Çamaşır makinesinin kapasitesini aşırı doldurmamak da yıkama performansını artırabilir. Makine çok dolu olduğunda su ve deterjan çamaşırların arasında yeterince dolaşamayabilir.

SICAK SU KULLANIRKEN DİKKAT

Beyaz çorapları temizlemek için çok sıcak su kullanmak da her zaman doğru bir yöntem değil. Kumaşın türüne göre yüksek sıcaklık liflere zarar verebilir veya çorabın elastik yapısının daha hızlı bozulmasına yol açabilir.

Bu nedenle çorabın etiketinde belirtilen yıkama sıcaklığına uyulması gerekiyor. Pamuklu çoraplarda farklı, sentetik içerikli çoraplarda farklı yıkama koşulları bulunabilir.

Çorapların beyazlığını korumak için düzenli yıkama, doğru deterjan miktarı, uygun sıcaklık ve renklerine göre ayırma gibi basit alışkanlıklar oldukça önemli. Grileşmiş çoraplarda ise yıkama öncesi ılık suda bekletme yöntemi denenebilir. Kumaşa zarar vermemek için kullanılacak her ürünün bakım talimatları mutlaka kontrol edilmeli.