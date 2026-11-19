Cevher dizisi, bu kez Elçin Sangu'nun bebeği olarak izleyici karşısına çıkan minik kızla gündeme geldi. Dizinin dikkat çeken küçük karakteri, sevimli görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. İzleyicilerin yaptığı yorumlarda minik kıza yönelik "havuçlu kekim" gibi eğlenceli ve sevgi dolu hitaplar kullanılmaya başlandı. Kısa sürede sosyal medyada konuşulan küçük kızın kim olduğu ise merak konusu oldu. Cevher dizisini takip eden izleyiciler, Elçin Sangu ile aynı sahnelerde yer alan minik oyuncunun gerçek hayattaki kimliğini ve oyunculuk geçmişini araştırmaya başladı.

ELÇİN SANGU'NUN BEBEĞİ KİM?

Cevher dizisinde Elçin Sangu'nun oynadığı karakterin bebeği olarak ekranlara gelen küçük kız, sevimli görüntüsüyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda minik oyuncunun kim olduğu ve gerçek hayatta kaç yaşında olduğu araştırılıyor.

Cevher dizisinin sahnelerinde Elçin Sangu ile birlikte görülen küçük kız, izleyicilerin ilgisini çekerken hakkında yapılan yorumlar da giderek çoğalıyor.

Diziyi takip edenler, hikâyede önemli bir yere sahip olan bebeğin gerçek hayattaki kimliğini öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor.

Elçin Sangu'nun ekran partneri olan minik oyuncunun performansı ve doğal tavırları, dizinin konuşulan ayrıntıları arasında yer alıyor. Cevher dizisinde Elçin Sangu'nun bebeğini oynayan küçük kızın adı Aryadır. Sosyal medyadaki paylaşımları beğeniliyor.

“ C VİTAMİNİNE DOYACAĞIZ”

Cevher dizisinde Elçin Sangu'nun bebeği olarak kamera karşısına çıkan minik kız, izleyicilerin yeni gözdesi oldu. Sevimliliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çeken küçük oyuncu, paylaşılan sahnelerin ardından birbirinden eğlenceli yorumlarla gündeme geldi.

Minik bebeğe hayran kalan kullanıcılar, "Hümadan sonra seni de alacağım nüfusuma Portakal Bebek", "Bu sene C vitaminine doyacağız" ve "Çok tatlı ya, maşallah! Bu tatlı bebekleri nereden buluyorlar?" yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Bir başka kullanıcı ise oyuncu seçimine dikkat çekerek "Audition ekibi işinin hakkını vermiş, bu bebek ne, çıldırıyorum!" ifadelerini kullandı. Cevher dizisinin küçük yıldızı, henüz ekranda kısa süre görünmesine rağmen izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.