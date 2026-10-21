Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:06

Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar yeniden trend oldu 2026!

Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmaların yeniden trend olduğu 2026 yılında birbirinden güzel modellerin hangileri olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Siz de çeyiz hazırlığındaysanız ya da el işi yaparak geçiminizi sağlıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu modelleri kesinlikle denemelisiniz. Peki, çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar hangileri? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar yeniden trend oldu 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 10:06

El emeği ürünlere olan ilginin yılında da bir hayli artış gösterdiği şu dönemde çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar oluyor. İğne oyalı yazmaların popülerliği her ne kadar eskiye dayansa da 2026 yılında da trendini koruyor. Özellikle geleneksel tutkunlarının gözdesi olmaya devam eden iğne oyalı yazmalar, ince ince işlenen çiçekler, zarif kenar süslemeleri ve renkli motiflerle dikkat çekiyor. Hem klasik hem de modern tasarımları bir araya getiren bu tasarımlar, özellikle çeyizine farklı ve gösterişli parçalar eklemek isteyenlere hitap ediyor. Peki, çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar hangileri? İşte çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazma modelleri...

ÇEYİZLERİN GÖZBEBEĞİ İĞNE OYALI YAZMALAR YENİDEN TREND OLDU!

İğne oyası her ne kadar demode gibi gözükse de son yılların vazgeçilmez parçalarından biri oluyor. Benim de çeyizime sıkça yaptırdığım gözbebeği iğne oyalı yazmalar, sabır ve ustalıkla hazırlanıyor. Zahmetli ve uğraş isteyen el işi tekniklerinin başında gelen iğne oyası, küçük düğümlerle oluşturulan motiflerden meydana geliyor. Yazmaların kenarlarına oldukça zarif bir görünüm kazandıran iğne oyaları, kişiye özel tasarımlarla da farklılaşıyor.

Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar yeniden trend oldu 2026!

Çeyizlerin gözbebeği, iğne oyalı yazmaların yeniden trend olduğu 2026 yılında öne çıkan modeller arasında; minik yapraklar, çiçekli motifler, tomurcuklar ve çeşitli renk geçişleriyle hazırlanan tasarımlar yer alıyor. Birbirinden güzel modeller, yalnızca günlük kullanım için değil, aynı zamanda özel gün ve davetler için de farklı motiflerle tasarlanıyor. Yoğun işlemeli modeller çeyizlik yazma modellerine farklı bir hava katıyor.

Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar yeniden trend oldu 2026!

2026 YILINDA TREND OLAN ÇEYİZLİK İĞNE OYASI YAZMA MODELLERİ!

El emeği ve geleneksel güzelliği bir araya getiren iğne oyalı yazmalar, 2026 yılında çeyiz listelerinin trend parçaları oluyor. Klasik motiflerden modern tasarımlara kadar uzanan seçenekler sayesinde her kesime hitap eden modeller kendini gösteriyor. Özellikle dünyaevine girecek ve çeyiz hazırlığında olan gelin adayları iğne oyalı yazma modellerinde; renk uyumuna, kaliteli işçiliğe ve kullanım kolaylığına dikkat çekiyor.

Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar yeniden trend oldu 2026!

Peki, çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar hangileri? Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmaların yeniden trend olduğu 2026 yılında birbirinden güzel modellerin hangileri olduğunu sizlerle paylaşıyorum. Siz de çeyiz hazırlığındaysanız ya da el işi yaparak geçiminizi sağlıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu modelleri kesinlikle denemelisiniz. İşte çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazma modelleri...

Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar yeniden trend oldu 2026!

Çiçekli iğne oyası modelleri: Özellikle gül, papatya ve küçük kır çiçeklerinden ilham alan bu motifler, romantik bir görünüm sunarak çeyizlerin gözdesi oluyor.

Yapraklı iğne oyası modelleri: Daha sade ve zarif iğne oyası tasarımları sevenlerin sıklıkla tercih ettiği bu model, çeyizlerin gözbebeği oluyor.

Boncuklu iğne oyası modelleri: Gösterişi sevenlerin sıklıkla tercih ettiği, yazma kenarlarına hareket ve ışıltı katan bu model ağır ve şık bir görünüm sunuyor.

Renk geçişli iğne oyası modelleri: Özellikle sadelikten ziyade birden fazla rengin kullanıldığı bu tasarımlar, desenli yazmalarla farklı kombinler oluşturabiliyor.

Minimal iğne oyası modelleri: Bu tasarımlar, küçük ve ince motifleriyle günlük kullanımda pratiklik arayanlara hitap ediyor.

Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar yeniden trend oldu 2026!

ÇEYİZLİK İĞNE OYASI YAZMA SEÇERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN!

Siz de benim gibi çeyiz hazırlığındaysanız, özellikle iğne oyalı yazma seçerken söyleyeceklerime kesinlikle dikkat etmelisiniz. İğne oyalı yazma seçerken; renk uyumuna ve işçiliğine kesinlikle önem vermelisiniz. Oldukça zahmetli bir iş olan iğne oyasının yazmalarınız üzerinde hoş ve güzel gözüktüğünden emin olmalısınız.

Çeyizlerin gözbebeği iğne oyalı yazmalar yeniden trend oldu 2026!

Özellikle yazmanın semin rengiyle oyada kullanılan ipliklerin birbirini tamamlaması, ortaya çok harika ve güzel bir tasarım çıkaracaktır. Aynı zamanda iğne oyalı yazmalarınızın günlük kullanıma uygun olmasını istiyorsanız, çok ağır ve büyük motifler yerine daha sade ve rahat modeller tercih etmelisiniz. Özel günler ve çeyiz bohçalarına ise daha gösterişli, çiçek motifli ve ağır modeller kullanabilirsiniz.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İğne oyları bu yaz evinizin her yerinde! Örgü hurç modelleri 2026
En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026!
ETİKETLER
#çeyiz
#El İşi
#2026
#Örgü & Hobi
#Motifler
#Iğne Oyalı Yazmalar
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.