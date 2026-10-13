Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:08

En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026!

En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modellerini sizlerle paylaşıyorum. Siz de çeyiz hazırlığındaysanız ya da geçiminizi el işiyle sağlıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu modellere bir şans verebilirsiniz. Peki, en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri hangileri? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:08

Siz de yazmalarınıza zarif ve farklı bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim tığ işi yazma kenarı modellerine kesinlikle bir göz atmalısınız. El emeği ürünlere olan ilginin bir hayli artış gösterdiği son zamanlarda merak edilen modeller arasında en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri yer alıyor. Özellikle tutkunlarının ve çeyiz hazırlığında olanların gözdesi olmaya devam eden yazma kenarı modelleri, birbirinden farklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük kullanım hem de çeyizlik yazmalar için tercih edilen bu modeller büyük ilgi görüyor. Peki, en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri hangileri? İşte en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026...

EN DEĞİŞİK VE KOLAY TIĞLA ÖRÜLEN YAZMA KENARI MODELLERİ 2026!

Küçük dokunuşlarla sade bir yazmayı göz alıcı bir haline dönüştürmek isteyenler, tığ işi yazma kenarlarının hangileri olduğunu araştırıyor. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım el işleri arasında tığla örülen yazma kenarı modelleri yer alıyor. Özellikle yeni başlayanların rahatlıkla örebileceği basit tasarımlar bulunuyor. Çiçekler ve zarif zincir örnekleri bu yılın öne çıkan seçenekleri arasında bulunuyor.

En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026!

Yazma kenarı örerken sadece modele değil, aynı zamanda ip rengine, tığ numarasına ve yazmanın desenine de bir hayli dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada doğru renk seçimi, en sade tığ işi modelinin bile daha şık görünmesine yardımcı oluyor. Kolay tığ işi yazma kenarı modelleri arayanlar için zincir, sık iğne ve trabzan gibi temel teknikler kullanılıyor.

En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026!

Özellikle üçgen motifli, küçük çiçekli ve dalgalı kenar tasarımları hem sade hem de hareketli bir görünüm isteyenler için ön plana çıkıyor. En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modellerini sizlerle paylaşıyorum. Siz de çeyiz hazırlığındaysanız ya da geçiminizi el işiyle sağlıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu modellere bir şans verebilirsiniz. İşte 2026 yılında en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri...

En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026!
SıraOya Modeli AdıKategori / Tarz
1Çiçekli tığ işi yazma kenarı modelleriÇiçek Motifli
2Kolay fıstık oyası modeliFıstık Oyası
3Papatya motifli yazma kenarı modelleriÇiçek Motifli
4Zincirli dalgalı kenar oyası modelleriGeometrik / Desenli
5Yaprak desenli tığ oyası modelleriDoğa / Çiçek Motifli
6Üçgen motifli yazma kenarı modelleriGeometrik / Motifli
7Küçük kalpli tığ işi yazma oyası modelleriFigürlü
8Kelebek motifli yazma kenar modelleriHayvan / Doğa Motifli
9İncili çiçek oyası modelleriBoncuklu / İncili
10Deniz kabuğu desenli tığ oyası modelleriDesenli
11Çıtı pıtı günlük yazma kenarı modelleriGünlük Kullanım
12Renkli boncuk görünümlü tığ oyası modelleriBoncuk Görünümlü
13Yelpaze desenli yazma kenarı modelleriKlasik / Desenli
14Menekşe motifli tığ işi oya modelleriÇiçek Motifli
15Gül motifli çeyizlik yazma kenarı modelleriÇeyizlik / Çiçek Motifli
16Lale desenli tığ oyası modelleriÇiçek Motifli
17Kare motifli modern yazma kenarı modelleriModern / Geometrik
18Tek sıra kolay tığ oyası modelleriKolay / Pratik
19Kum boncuklu görünümlü yazma kenarı modelleriBoncuk Görünümlü
20İki renkli zarif tığ işi yazma oyası modelleriZarif / Renkli
21Kiraz çiçeği motifli yazma kenarı modelleriÇiçek Motifli
22Hasır desenli tığ oyası modelleriDesenli
23Püskül görünümlü yazma kenarı modelleriPüsküllü / Modern
24Minimalist geometrik kenar oyası modelleriMinimalist / Geometrik
25Çeyizlik gösterişli kat kat çiçek oyası modelleriÇeyizlik / Gösterişli

ÇEYİZLİK YAZMALAR İÇİN GÖSTERİŞLİ MODELLER ÖN PLANDA!

Günlük kullanımın yanı sıra özellikle çeyizlik yazmalar için gösterişli modeller ön planda yer alıyor. Özellikle yeni gelin olacaklar çeyizlik yazmalarda daha dikkat çeken tasarımları tercih ediyor. Katmanlı çiçekler, boncuk görünümlü küçük motifler ve renk geçişleriyle hazırlanan tığ işi yazma kenarları, daha zengin bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor.

En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026!

Kolay tığla örülen yazma kenarı modellerinin yanı sıra daha gösterişli modeller de dikkat çekiyor. Yazmanın deseninde bulunan renklerle uyumlu ipler seçilmesi modeli daha gösterişli kılıyor. Desenli yazmalarda tek renkli kenar oyaları daha dengeli dururken, düz renk yazmalarda ise renkli ve büyük motifler tercih ediliyor. 

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!
Tığ ile örülen en güzel ve renkli örgü yolluk modelleri 2026
ETİKETLER
#El İşi
#Örgü & Hobi
#Tığ Işi Yazma Kenarı Modelleri
#Çeyizlik Yazmalar
#Çiçekli Tığ Işi Yazma Kenarı Modelleri
#Üçgen Motifli Yazma Kenarı Modelleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.