Siz de yazmalarınıza zarif ve farklı bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim tığ işi yazma kenarı modellerine kesinlikle bir göz atmalısınız. El emeği ürünlere olan ilginin bir hayli artış gösterdiği son zamanlarda merak edilen modeller arasında en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri yer alıyor. Özellikle el işi tutkunlarının ve çeyiz hazırlığında olanların gözdesi olmaya devam eden yazma kenarı modelleri, birbirinden farklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük kullanım hem de çeyizlik yazmalar için tercih edilen bu modeller büyük ilgi görüyor. Peki, en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri hangileri? İşte en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026...

EN DEĞİŞİK VE KOLAY TIĞLA ÖRÜLEN YAZMA KENARI MODELLERİ 2026!

Küçük dokunuşlarla sade bir yazmayı göz alıcı bir haline dönüştürmek isteyenler, tığ işi yazma kenarlarının hangileri olduğunu araştırıyor. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım el işleri arasında tığla örülen yazma kenarı modelleri yer alıyor. Özellikle yeni başlayanların rahatlıkla örebileceği basit tasarımlar bulunuyor. Çiçekler ve zarif zincir örnekleri bu yılın öne çıkan seçenekleri arasında bulunuyor.

Yazma kenarı örerken sadece modele değil, aynı zamanda ip rengine, tığ numarasına ve yazmanın desenine de bir hayli dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada doğru renk seçimi, en sade tığ işi modelinin bile daha şık görünmesine yardımcı oluyor. Kolay tığ işi yazma kenarı modelleri arayanlar için zincir, sık iğne ve trabzan gibi temel teknikler kullanılıyor.

Özellikle üçgen motifli, küçük çiçekli ve dalgalı kenar tasarımları hem sade hem de hareketli bir görünüm isteyenler için ön plana çıkıyor. En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modellerini sizlerle paylaşıyorum. Siz de çeyiz hazırlığındaysanız ya da geçiminizi el işiyle sağlıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu modellere bir şans verebilirsiniz. İşte 2026 yılında en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri...

Sıra Oya Modeli Adı Kategori / Tarz 1 Çiçekli tığ işi yazma kenarı modelleri Çiçek Motifli 2 Kolay fıstık oyası modeli Fıstık Oyası 3 Papatya motifli yazma kenarı modelleri Çiçek Motifli 4 Zincirli dalgalı kenar oyası modelleri Geometrik / Desenli 5 Yaprak desenli tığ oyası modelleri Doğa / Çiçek Motifli 6 Üçgen motifli yazma kenarı modelleri Geometrik / Motifli 7 Küçük kalpli tığ işi yazma oyası modelleri Figürlü 8 Kelebek motifli yazma kenar modelleri Hayvan / Doğa Motifli 9 İncili çiçek oyası modelleri Boncuklu / İncili 10 Deniz kabuğu desenli tığ oyası modelleri Desenli 11 Çıtı pıtı günlük yazma kenarı modelleri Günlük Kullanım 12 Renkli boncuk görünümlü tığ oyası modelleri Boncuk Görünümlü 13 Yelpaze desenli yazma kenarı modelleri Klasik / Desenli 14 Menekşe motifli tığ işi oya modelleri Çiçek Motifli 15 Gül motifli çeyizlik yazma kenarı modelleri Çeyizlik / Çiçek Motifli 16 Lale desenli tığ oyası modelleri Çiçek Motifli 17 Kare motifli modern yazma kenarı modelleri Modern / Geometrik 18 Tek sıra kolay tığ oyası modelleri Kolay / Pratik 19 Kum boncuklu görünümlü yazma kenarı modelleri Boncuk Görünümlü 20 İki renkli zarif tığ işi yazma oyası modelleri Zarif / Renkli 21 Kiraz çiçeği motifli yazma kenarı modelleri Çiçek Motifli 22 Hasır desenli tığ oyası modelleri Desenli 23 Püskül görünümlü yazma kenarı modelleri Püsküllü / Modern 24 Minimalist geometrik kenar oyası modelleri Minimalist / Geometrik 25 Çeyizlik gösterişli kat kat çiçek oyası modelleri Çeyizlik / Gösterişli

ÇEYİZLİK YAZMALAR İÇİN GÖSTERİŞLİ MODELLER ÖN PLANDA!

Günlük kullanımın yanı sıra özellikle çeyizlik yazmalar için gösterişli modeller ön planda yer alıyor. Özellikle yeni gelin olacaklar çeyizlik yazmalarda daha dikkat çeken tasarımları tercih ediyor. Katmanlı çiçekler, boncuk görünümlü küçük motifler ve renk geçişleriyle hazırlanan tığ işi yazma kenarları, daha zengin bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor.

Kolay tığla örülen yazma kenarı modellerinin yanı sıra daha gösterişli modeller de dikkat çekiyor. Yazmanın deseninde bulunan renklerle uyumlu ipler seçilmesi modeli daha gösterişli kılıyor. Desenli yazmalarda tek renkli kenar oyaları daha dengeli dururken, düz renk yazmalarda ise renkli ve büyük motifler tercih ediliyor.