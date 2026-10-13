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Siz de yazmalarınıza zarif ve farklı bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim tığ işi yazma kenarı modellerine kesinlikle bir göz atmalısınız. El emeği ürünlere olan ilginin bir hayli artış gösterdiği son zamanlarda merak edilen modeller arasında en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri yer alıyor. Özellikle el işi tutkunlarının ve çeyiz hazırlığında olanların gözdesi olmaya devam eden yazma kenarı modelleri, birbirinden farklı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Hem günlük kullanım hem de çeyizlik yazmalar için tercih edilen bu modeller büyük ilgi görüyor. Peki, en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri hangileri? İşte en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri 2026...
Küçük dokunuşlarla sade bir yazmayı göz alıcı bir haline dönüştürmek isteyenler, tığ işi yazma kenarlarının hangileri olduğunu araştırıyor. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım el işleri arasında tığla örülen yazma kenarı modelleri yer alıyor. Özellikle yeni başlayanların rahatlıkla örebileceği basit tasarımlar bulunuyor. Çiçekler ve zarif zincir örnekleri bu yılın öne çıkan seçenekleri arasında bulunuyor.
Yazma kenarı örerken sadece modele değil, aynı zamanda ip rengine, tığ numarasına ve yazmanın desenine de bir hayli dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada doğru renk seçimi, en sade tığ işi modelinin bile daha şık görünmesine yardımcı oluyor. Kolay tığ işi yazma kenarı modelleri arayanlar için zincir, sık iğne ve trabzan gibi temel teknikler kullanılıyor.
Özellikle üçgen motifli, küçük çiçekli ve dalgalı kenar tasarımları hem sade hem de hareketli bir görünüm isteyenler için ön plana çıkıyor. En değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modellerini sizlerle paylaşıyorum. Siz de çeyiz hazırlığındaysanız ya da geçiminizi el işiyle sağlıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu modellere bir şans verebilirsiniz. İşte 2026 yılında en değişik ve kolay tığla örülen yazma kenarı modelleri...
|Sıra
|Oya Modeli Adı
|Kategori / Tarz
|1
|Çiçekli tığ işi yazma kenarı modelleri
|Çiçek Motifli
|2
|Kolay fıstık oyası modeli
|Fıstık Oyası
|3
|Papatya motifli yazma kenarı modelleri
|Çiçek Motifli
|4
|Zincirli dalgalı kenar oyası modelleri
|Geometrik / Desenli
|5
|Yaprak desenli tığ oyası modelleri
|Doğa / Çiçek Motifli
|6
|Üçgen motifli yazma kenarı modelleri
|Geometrik / Motifli
|7
|Küçük kalpli tığ işi yazma oyası modelleri
|Figürlü
|8
|Kelebek motifli yazma kenar modelleri
|Hayvan / Doğa Motifli
|9
|İncili çiçek oyası modelleri
|Boncuklu / İncili
|10
|Deniz kabuğu desenli tığ oyası modelleri
|Desenli
|11
|Çıtı pıtı günlük yazma kenarı modelleri
|Günlük Kullanım
|12
|Renkli boncuk görünümlü tığ oyası modelleri
|Boncuk Görünümlü
|13
|Yelpaze desenli yazma kenarı modelleri
|Klasik / Desenli
|14
|Menekşe motifli tığ işi oya modelleri
|Çiçek Motifli
|15
|Gül motifli çeyizlik yazma kenarı modelleri
|Çeyizlik / Çiçek Motifli
|16
|Lale desenli tığ oyası modelleri
|Çiçek Motifli
|17
|Kare motifli modern yazma kenarı modelleri
|Modern / Geometrik
|18
|Tek sıra kolay tığ oyası modelleri
|Kolay / Pratik
|19
|Kum boncuklu görünümlü yazma kenarı modelleri
|Boncuk Görünümlü
|20
|İki renkli zarif tığ işi yazma oyası modelleri
|Zarif / Renkli
|21
|Kiraz çiçeği motifli yazma kenarı modelleri
|Çiçek Motifli
|22
|Hasır desenli tığ oyası modelleri
|Desenli
|23
|Püskül görünümlü yazma kenarı modelleri
|Püsküllü / Modern
|24
|Minimalist geometrik kenar oyası modelleri
|Minimalist / Geometrik
|25
|Çeyizlik gösterişli kat kat çiçek oyası modelleri
|Çeyizlik / Gösterişli
Günlük kullanımın yanı sıra özellikle çeyizlik yazmalar için gösterişli modeller ön planda yer alıyor. Özellikle yeni gelin olacaklar çeyizlik yazmalarda daha dikkat çeken tasarımları tercih ediyor. Katmanlı çiçekler, boncuk görünümlü küçük motifler ve renk geçişleriyle hazırlanan tığ işi yazma kenarları, daha zengin bir görünüm kazandırmaya yardımcı oluyor.
Kolay tığla örülen yazma kenarı modellerinin yanı sıra daha gösterişli modeller de dikkat çekiyor. Yazmanın deseninde bulunan renklerle uyumlu ipler seçilmesi modeli daha gösterişli kılıyor. Desenli yazmalarda tek renkli kenar oyaları daha dengeli dururken, düz renk yazmalarda ise renkli ve büyük motifler tercih ediliyor.