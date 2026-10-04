Kış yaklaşırken yatak odasında küçük bir değişiklik yapmak isteyenler için örgü yatak örtüsü modelleri yeniden öne çıkıyor. Özellikle kalın iplerle örülen, kabartmalı desenlere sahip ve farklı renklerin bir araya getirildiği modeller çok hoşuma gitti. Şişini veya tığını eline alıp kendi yatak örtüsünü örmek isteyenler için birbirinden güzel fikirleri bir araya getirdim.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri Kış mevsimi yaklaşırken yatak odaları için şiş ve tığla örülebilecek örgü yatak örtüsü modelleri, ip, renk ve ölçü seçimlerine dair öneriler sunulmaktadır. Kışlık modellerde kalın ve dokulu örgüler ile burgu, saç örgüsü ve kabartmalı desenler öne çıkmaktadır. Şiş örgülerinde saç örgüsü, pirinç, haroşa ve burgu teknikleri kullanılırken, tığ işinde çiçek, yıldız, kare ve geometrik motifler tercih edilmektedir. Renk seçiminde krem, bej, kahve ve gri gibi sıcak tonların yanı sıra bordo, hardal ve koyu yeşil gibi hareketli renkler kullanılabilmektedir. İp seçiminde kalın ve yumuşak ipler dolgunluk sağlarken, pamuklu ipler daha hafif ve kullanışlı modeller için tercih edilmektedir. Örgüye başlamadan önce yatağın en, boy ve sarkma payı ölçülerinin doğru hesaplanması, büyük örtülerde parçaların ayrı örülüp birleştirilmesi önerilmektedir.

KIŞLIK YATAK ÖRTÜSÜ SEÇERKEN HANGİ ÖRGÜ MODELLERİ ÖNE ÇIKIYOR?

Kışlık yatak örtüsü için en çok kalın ve dokulu örgü modelleri tercih ediliyor. Özellikle burgu, saç örgüsü ve kabartmalı desenler yatağa daha sıcak bir görünüm kazandırıyor. Daha sade bir tarz isteyenler ise tek renk ve düz örgü modellerine yönelebilir. Krem, bej, kahve ve gri gibi kış tonları da yatak odasında daha sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

ŞİŞ İLE ÖRÜLEBİLECEK KIŞLIK YATAK ÖRTÜSÜ MODELLERİ

Şişle örülen yatak örtülerinde klasik örgülerin yanı sıra daha gösterişli desenler de tercih edilebilir. Saç örgüsü, pirinç örgü, haroşa ve burgu gibi tekniklerle hazırlanan modeller, örtüye daha dolgun bir görünüm kazandırıyor. Özellikle kalın iplerle örüldüğünde yatak örtüsü hem daha sıcak hem de daha dekoratif bir hale geliyor. El emeği bir örtü isteyenler, yatağın ölçüsüne göre parçaları ayrı ayrı örüp sonrasında birleştirerek de farklı tasarımlar ortaya çıkarabilir.

TIĞ İŞİ YATAK ÖRTÜSÜ MODELLERİNDE HANGİ DESENLER TERCİH EDİLİYOR?

Tığ işi yatak örtülerinde çiçek, yıldız, kare ve geometrik motifler öne çıkıyor. Özellikle küçük motiflerin ayrı ayrı örülüp birleştirildiği modeller, renk seçimiyle tamamen farklı bir görünüme kavuşabiliyor. Daha modern bir yatak odası için tek renk iplerle sade motifler tercih edilebilirken, renkli iplerle örülen parçalar daha hareketli bir görünüm sunuyor. Tığ işi modeller, el emeği sevenler için hem keyifli hem de dekoratif bir seçenek oluyor.

KIŞLIK YATAK ÖRTÜSÜNDE HANGİ RENKLER TERCİH EDİLMELİ?

Kışlık yatak örtüsünde renk seçimi, odanın genel havasını da değiştirebiliyor. Krem, bej, ekru ve kahve tonları daha sıcak ve sakin bir görünüm sunarken, bordo, hardal ve koyu yeşil gibi renkler kış dekorasyonuna hareket katıyor. Daha ferah bir yatak odası isteyenler ise açık tonları tercih edebilir. Özellikle örgü yatak örtülerinde doğal ve yumuşak renkler, el emeği modellerin dokusunu daha belirgin hale getiriyor.

KIŞLIK YATAK ÖRTÜSÜ ÖRERKEN HANGİ İP SEÇİLMELİ?

Kışlık yatak örtüsü örerken ip seçimi, ortaya çıkacak modelin görünümünü ve kullanımını doğrudan etkiliyor. Kalın ve yumuşak ipler daha dolgun bir örtü elde etmeyi sağlarken, pamuklu ipler daha hafif ve kullanışlı modeller için tercih edilebilir. Örgüye başlamadan önce yatağın ölçüsüne ve seçilen modele uygun ip kalınlığını belirlemek de önemli. Özellikle büyük yataklarda çok ağır bir örtü oluşmaması için ip seçimine dikkat etmek gerekiyor.

Kışlık yatak örtüsü örerken model kadar ölçü ve örgünün sıkılığına da dikkat etmek gerekiyor. Örtünün yatağın kenarlarından ne kadar sarkacağı önceden belirlenirse örme aşamasında ölçü problemi yaşanmıyor. Ayrıca seçilen ipin kalınlığına uygun şiş veya tığ kullanmak, örgünün daha düzgün ilerlemesini sağlıyor. Büyük bir yatak örtüsü örülecekse parçaları ayrı ayrı hazırlayıp sonradan birleştirmek de işi kolaylaştırabiliyor.

Yatak örtüsünü örmeye başlamadan önce yatağın en ve boy ölçüsünü almak gerekiyor. Örtünün yataktan ne kadar sarkacağı da hesaba katılmalı. Kenarlardan daha bol bir görünüm isteniyorsa ölçülere ekstra pay eklenebilir. Özellikle büyük yataklarda örgünün ağırlığı da düşünülerek ölçüyü baştan doğru belirlemek, örtünün tamamlandığında yatağa tam oturmasını sağlıyor.

Bu modelleri görünce kış için bir yatak örtüsü örme fikri benim de çok hoşuma gitti. Özellikle kalın iplerle hazırlanan modeller hem sıcacık bir görüntü veriyor hem de yatak odasını bir anda değiştiriyor. Şişini ya da tığını hazırlayıp kendi zevkinize uygun renk ve deseni seçerek işe koyulabilirsiniz. Benim favorim ise sade renklerle örülen kabartmalı modeller oldu.