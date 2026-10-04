Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 14:34

Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri

Kış aylarında yatak odasına sıcak ve samimi bir hava katmak isteyenler için örgü yatak örtüleri yeniden öne çıkıyor. Şiş veya tığ işiyle hazırlanan farklı modeller, hem el emeğini sevenlere hem de evinin dekorasyonunu yenilemek isteyenlere ilham veriyor. İşte 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 14:34

Kış yaklaşırken yatak odasında küçük bir değişiklik yapmak isteyenler için örgü yatak örtüsü modelleri yeniden öne çıkıyor. Özellikle kalın iplerle örülen, kabartmalı desenlere sahip ve farklı renklerin bir araya getirildiği modeller çok hoşuma gitti. Şişini veya tığını eline alıp kendi yatak örtüsünü örmek isteyenler için birbirinden güzel fikirleri bir araya getirdim.

HABERİN ÖZETİ

Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Kış mevsimi yaklaşırken yatak odaları için şiş ve tığla örülebilecek örgü yatak örtüsü modelleri, ip, renk ve ölçü seçimlerine dair öneriler sunulmaktadır.
Kışlık modellerde kalın ve dokulu örgüler ile burgu, saç örgüsü ve kabartmalı desenler öne çıkmaktadır.
Şiş örgülerinde saç örgüsü, pirinç, haroşa ve burgu teknikleri kullanılırken, tığ işinde çiçek, yıldız, kare ve geometrik motifler tercih edilmektedir.
Renk seçiminde krem, bej, kahve ve gri gibi sıcak tonların yanı sıra bordo, hardal ve koyu yeşil gibi hareketli renkler kullanılabilmektedir.
İp seçiminde kalın ve yumuşak ipler dolgunluk sağlarken, pamuklu ipler daha hafif ve kullanışlı modeller için tercih edilmektedir.
Örgüye başlamadan önce yatağın en, boy ve sarkma payı ölçülerinin doğru hesaplanması, büyük örtülerde parçaların ayrı örülüp birleştirilmesi önerilmektedir.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

KIŞLIK YATAK ÖRTÜSÜ SEÇERKEN HANGİ ÖRGÜ MODELLERİ ÖNE ÇIKIYOR?

Kışlık yatak örtüsü için en çok kalın ve dokulu örgü modelleri tercih ediliyor. Özellikle burgu, saç örgüsü ve kabartmalı desenler yatağa daha sıcak bir görünüm kazandırıyor. Daha sade bir tarz isteyenler ise tek renk ve düz örgü modellerine yönelebilir. Krem, bej, kahve ve gri gibi kış tonları da yatak odasında daha sıcak bir atmosfer oluşturuyor.

Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri

ŞİŞ İLE ÖRÜLEBİLECEK KIŞLIK YATAK ÖRTÜSÜ MODELLERİ

Şişle örülen yatak örtülerinde klasik örgülerin yanı sıra daha gösterişli desenler de tercih edilebilir. Saç örgüsü, pirinç örgü, haroşa ve burgu gibi tekniklerle hazırlanan modeller, örtüye daha dolgun bir görünüm kazandırıyor. Özellikle kalın iplerle örüldüğünde yatak örtüsü hem daha sıcak hem de daha dekoratif bir hale geliyor. El emeği bir örtü isteyenler, yatağın ölçüsüne göre parçaları ayrı ayrı örüp sonrasında birleştirerek de farklı tasarımlar ortaya çıkarabilir.

Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri

TIĞ İŞİ YATAK ÖRTÜSÜ MODELLERİNDE HANGİ DESENLER TERCİH EDİLİYOR?

Tığ işi yatak örtülerinde çiçek, yıldız, kare ve geometrik motifler öne çıkıyor. Özellikle küçük motiflerin ayrı ayrı örülüp birleştirildiği modeller, renk seçimiyle tamamen farklı bir görünüme kavuşabiliyor. Daha modern bir yatak odası için tek renk iplerle sade motifler tercih edilebilirken, renkli iplerle örülen parçalar daha hareketli bir görünüm sunuyor. Tığ işi modeller, el emeği sevenler için hem keyifli hem de dekoratif bir seçenek oluyor.

Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri

KIŞLIK YATAK ÖRTÜSÜNDE HANGİ RENKLER TERCİH EDİLMELİ?

Kışlık yatak örtüsünde renk seçimi, odanın genel havasını da değiştirebiliyor. Krem, bej, ekru ve kahve tonları daha sıcak ve sakin bir görünüm sunarken, bordo, hardal ve koyu yeşil gibi renkler kış dekorasyonuna hareket katıyor. Daha ferah bir yatak odası isteyenler ise açık tonları tercih edebilir. Özellikle örgü yatak örtülerinde doğal ve yumuşak renkler, el emeği modellerin dokusunu daha belirgin hale getiriyor.

Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri

KIŞLIK YATAK ÖRTÜSÜ ÖRERKEN HANGİ İP SEÇİLMELİ?

Kışlık yatak örtüsü örerken ip seçimi, ortaya çıkacak modelin görünümünü ve kullanımını doğrudan etkiliyor. Kalın ve yumuşak ipler daha dolgun bir örtü elde etmeyi sağlarken, pamuklu ipler daha hafif ve kullanışlı modeller için tercih edilebilir. Örgüye başlamadan önce yatağın ölçüsüne ve seçilen modele uygun ip kalınlığını belirlemek de önemli. Özellikle büyük yataklarda çok ağır bir örtü oluşmaması için ip seçimine dikkat etmek gerekiyor.

Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri

Kışlık yatak örtüsü örerken model kadar ölçü ve örgünün sıkılığına da dikkat etmek gerekiyor. Örtünün yatağın kenarlarından ne kadar sarkacağı önceden belirlenirse örme aşamasında ölçü problemi yaşanmıyor. Ayrıca seçilen ipin kalınlığına uygun şiş veya tığ kullanmak, örgünün daha düzgün ilerlemesini sağlıyor. Büyük bir yatak örtüsü örülecekse parçaları ayrı ayrı hazırlayıp sonradan birleştirmek de işi kolaylaştırabiliyor.

Yatak örtüsünü örmeye başlamadan önce yatağın en ve boy ölçüsünü almak gerekiyor. Örtünün yataktan ne kadar sarkacağı da hesaba katılmalı. Kenarlardan daha bol bir görünüm isteniyorsa ölçülere ekstra pay eklenebilir. Özellikle büyük yataklarda örgünün ağırlığı da düşünülerek ölçüyü baştan doğru belirlemek, örtünün tamamlandığında yatağa tam oturmasını sağlıyor.

Şişleri ve tığı hazırlayın! 2026’nın en güzel kışlık yatak örtüsü modelleri

Bu modelleri görünce kış için bir yatak örtüsü örme fikri benim de çok hoşuma gitti. Özellikle kalın iplerle hazırlanan modeller hem sıcacık bir görüntü veriyor hem de yatak odasını bir anda değiştiriyor. Şişini ya da tığını hazırlayıp kendi zevkinize uygun renk ve deseni seçerek işe koyulabilirsiniz. Benim favorim ise sade renklerle örülen kabartmalı modeller oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tığla yapılan örgü çorap modelleri 2026
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Sis
#tığ
#Örgü & Hobi
#Örgü Yatak Örtüsü
#Yatak Örtüsü Modelleri
#Kışlık Yatak Örtüsü
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.