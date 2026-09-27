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Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 14:08

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Sonbaharın gelip çatması ve kışın yaklaşmasıyla birlikte tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerinin hangileri olduğu merak edildi. Siz de benim gibi örgü tutkunuysanız, ya da geçiminizi el emeği ürünlerle sağlıyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu kışlık şapka örgü modellerine kesinlikle bir şans vermelisiniz. Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerini sizlerle paylaşıyorum. Peki, tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri hangileri? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 14:08

Soğuk havaların yaklaşmasıyla birlikte el emeği kışlık örgülere olan ilgi bir hayli artış gösterdi. Özellikle tığ işi şapka modelleri son zamanların en çok tercih edilen tasarımlarından biri oldu. Benim gibi soğuk havaları şapkasız geçiremeyen birçok örgü tutkunu, tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerinin hangileri olduğunu merak etmeye başladı. Hem kolay örülebilmesi hem de farklı renk ve desenlerle kişiselleştirilebilmesi sayesinde ön plana çıkan tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerinin hangileri olduğunu sizlere adım adım açıklıyorum. yılına damga vuracak tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerini araştırdığım ve deneyimlediğim yöntemlerle paylaşıyorum. İşte tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026...

TIĞLA ÖRÜLEN RENGARENK KIŞLIK ŞAPKA MODELLERİ 2026!

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerini adım adım sizlerle paylaşıyorum. Benim de son zamanlarda sıklıkla araştırdığım tasarımlar arasında yer alan tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerinin hangileri olduğunu araştırdığım ve deneyimlediğim yöntemlerle sizlere açıklıyorum. Siz de örgü örmeyi seviyor ya da geçiminizi el işi ürünlerden sağlıyorsanız, sizin için araştırdığım bu modellere kesinlikle bir şans vermelisiniz.

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri, yalnızca sizi soğuktan korumayacak. Bu modeller, işlevselliğinin yanı sıra günlük kombinlerinize de uyum sağlayacak. 2026 yılına damga vuracak modellerin başında canlı renklerin bir arada kullanıldığı rengarenk modeller yer alıyor. Özellikle pembe, sarı, mor, turuncu, yeşil ve mavi tonlarındaki renkler genç ve enerjik bir görünüm isteyenlerin gözdesi oluyor.

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Renk geçişli iplerle örülen kışlık şapka modelleri büyük ilgi görürken, kolay tığ işi şapka modelleri de en sık kullanılan tasarımlardan biri oluyor. Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerinde kullanılan ipler de modeller kadar büyük önem taşıyor. 2026 yılında tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerinde renkli çizgiler, graany stitch, renk blokları, ponponlu bereler ve salaş modeller ön plana çıkıyor.  

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Benim gibi soğuk havaları şapkasız geçiremeyen birçok örgü tutkunu, tığla örülen rengarenk kışlık şapka modellerinin hangileri olduğunu merak ediyor. Peki, tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri hangileri? İşte tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026...

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Rengarenk Granny Stripe Kışlık Şapka Modelleri

Tığ işi şapkalarda en dikkat çekici tasarımlardan biri rengarenk granny stripe şapka modelleri oluyor. Turkuaz, yeşil, mor, sarı ve pembe tonlarında elde edilen bu modeller, 2026 yılına damga vuruyor.

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Gökkuşağı Çizgili Kışlık Şapka Modelleri

Her sırada farklı renk kullanılarak hazırlanan gökkuşağı çizgili şapka modelleri, özellikle 2026 yılında renkli giyinmeyi sevenlerin bir numaralı tercihi oluyor.

Ponponlu Rengarenk Kışlık Şapka Modelleri

Şapkanın tepesine büyük ya da küçük bir şekilde kondurulan ponponlar şapkalara farklı bir görünüm kazandırarak, rengarenk tasarımların oluşmasını sağlıyor. Özellikle renkli bir gövdeyle kontrast bir ponpon kullanmak modeli daha dikkat çekici bir hale getiriyor.

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Renk Bloğu Kışlık Şapka Modelleri

Şapkanın üst, orta ve kenar bölümlerinin farklı renklerle örüldüğü renk bloğu model, rengarenk tasarımıyla 2026 yılına damga vuruyor. Mor-yeşil-krem, lila-beyaz-mavi, pembe-turuncu-sarı kombinasyonları en sık tercih edilen modeller arasında bulunuyor.

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Pastel Çizgili Salaş Kışlık Şapka Modelleri

Pudra pembe, tereyağı sarısı ve krem, lavanta ve mint yeşili gibi yumuşak tonların bir arasa kullanıldığı modeller daha sakin bir görünüm istenler için ideal bir seçenek oluyor.

Kabartmalı Granny Stitch Kışlık Şapka Modelleri

Kışlık şapka modelleri, renklerin yanı sıra desenleri ve dokularıyla da dikkat çekiyor. Özellikle kabartmalı ilmekler ve farklı renk sıraları şapkaya üç boyutlu bir görünüm kazandırıyor.

Tığla örülen rengarenk kışlık şapka modelleri 2026!

Rengarenk Slouchy Kışlık Şapka Modelleri

Başa tamamen oturmayan, arka kısmı hafif bol bırakılan salaş modellerden biri olan slouchy tasarımı, daha genç ve günlük bir görünüm isteyenler için farklı bir alternatif sunuyor. 

 

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ETİKETLER
#örgü modelleri
#2026
#tığ işi şapka
#Örgü & Hobi
#Granny Stripe
#Kışlık Şapka
#Mavi Kadin
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