Şiş kullanmadan kalın çorap örülüyor! Tığ işi modeller görenleri şaşırtıyor 2026

Çorap denildiğinde akla çoğunlukla iki ya da daha fazla şişle yapılan örgü teknikleri geliyor. Ancak tığ işiyle çorap örmek de mümkün. Üstelik bu yöntem, şiş kullanmakta zorlanan veya tığ ile örgü örmeye alışkın olan kişiler için farklı bir alternatif sunuyor. Kullanılan ipin kalınlığı, tığın numarası ve seçilen teknik değiştikçe çorabın dokusu ve görünümü de farklılaşıyor.

ŞİŞ YERİNE TIĞ KULLANILIYOR

Tığ işi çorapların en dikkat çeken özelliği, örgünün tek bir tığ yardımıyla ilerletilebilmesi. Şiş örgüsüne göre ilmeklerin elde tutulma biçimi farklı olsa da temel mantık yine ilmekleri belirli bir düzen içerisinde ilerletmeye dayanıyor.

Özellikle kalın iplerle hazırlanan modellerde sık iğne, yarım trabzan ve trabzan gibi tekniklerden yararlanılabiliyor. Daha esnek bir yapı elde etmek isteyenler ise çorabın bilek bölümünde kullanılan tekniğe ve ilmek sıklığına dikkat ediyor.

KALIN İPLERLE KIŞLIK MODELLER

Sonbahar ve kış aylarında kalın çoraplara olan ilginin artması, tığ işi modellerin de daha fazla konuşulmasına neden oluyor. Kalın yün, akrilik veya yün karışımlı iplerle örülen çoraplar, soğuk günlerde ev içerisinde kullanılabilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Ancak ip seçimi yapılırken yalnızca kalınlığına bakmak yeterli değil. Çorabın ayağa rahat oturması için ipin esnekliği de önem taşıyor. Çok sert veya yeterince esnek olmayan iplerle örülen modeller ayağı sıkabilir. Bu nedenle çorabın kullanım amacına uygun ip seçilmesi gerekiyor.

ÖNCE BURUN VE TABAN ÖLÇÜSÜ BELİRLENİYOR

Tığ işi çorap örerken en önemli noktalardan biri ölçü. Çorabın ayağa tam oturması için ayak uzunluğu ve genişliğinin dikkate alınması gerekiyor. Özellikle hazır bir kalıp olmadan örülen modellerde, örgüye başlamadan önce ayağın ölçüsünü almak işi kolaylaştırıyor.

Çorap modellerinde burun bölümü genellikle dairesel şekilde başlatılabiliyor. İlmek sayısı belirli aralıklarla artırılarak ayağın ön kısmının genişlemesi sağlanıyor. Daha sonra taban boyunca ilerlenerek topuk bölümüne geçiliyor. Bilek kısmında ise çorabın ayağı kavraması için daha sıkı bir örgü tercih edilebiliyor.

RENK VE DESEN SEÇENEKLERİ ARTIYOR

Tığ işi çorapların dikkat çeken bir başka yönü ise farklı renk ve desen seçeneklerine açık olması. Tek renk modellerin yanı sıra iki veya daha fazla rengin kullanıldığı tasarımlar da hazırlanabiliyor. Çizgili, geometrik veya kabartılı yüzeylere sahip modeller, sade çoraplardan farklı bir görünüm sunuyor.

Özellikle elinde kalan ipleri değerlendirmek isteyenler için küçük çorap modelleri kullanışlı bir seçenek olabiliyor. Farklı renklerdeki ipler bir araya getirilerek bilek kısmında, burun bölümünde veya çorabın tamamında çeşitli geçişler yapılabiliyor.

ŞİŞ ÖRGÜSÜNE ALTERNATİF ARAYANLAR DİKKAT

Şiş kullanmadan çorap örme fikri, özellikle tığ işine alışkın olanların ilgisini çekiyor. Tığla yapılan örgünün ilmek yapısına alışıldığında farklı uzunluklarda çorap modelleri hazırlanabiliyor. Bilekten başlayan kısa modellerden diz altına kadar uzanan tasarımlara kadar farklı seçenekler bulunuyor.

Tığ işi çorap örmenin bir diğer avantajı da kullanılan tekniğin kişiye göre değiştirilebilmesi. Aynı ip ve ölçüler kullanılsa bile farklı ilmek teknikleriyle birbirinden farklı yüzeyler elde edilebiliyor.

