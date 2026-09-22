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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:07

Tığla ne örülür? Tığla örülen en güzel atkı modelleri 2026!

Kış ayının yüzünü iyice göstermeye başladığı şu günlerde ‘Tığla ne örülür?’ merak etmeye başladım. Son zamanlarda da tığlar ile örülen örgü modellerini artan ilgiyle birlikte sizin için araştırdığım tığla örülen en güzel atkı modellerini paylaşıyorum. Üstelik de kış ayının öne çıkan el örgüleri küçükten büyüğe herkesin ilgisini çekiyor. Peki, Tığla ne örülür? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Tığla ne örülür? Tığla örülen en güzel atkı modelleri 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:07

Örgüye yeni başlamış kişiler ya da örgü örmeyi sevenler kış ayı içinde örgü için yeni modeller araştırmaya başladı. Özellikle de tığ ile örülen en güzel modelleri yılında da araştırılmaya başlandı. Tığla zincirle başlanan örgü modellerinde pek çok örgü çeşidi bulunabilir.

Örgü yapmak isteyenler ama nerden başlayacağını düşünenleri böyle alalım. Çünkü son zamanlarda benim de araştırdığım ancak örgü konusunda fazla deneyimim olmadığından ‘tığla ne örülür?’ sorusunu araştırmaya başladım. Sizde eviniz de tığ işi ile yapılan örgü modellerini yapmak isterseniz adım adım neler yapmanız gerektiğini paylaşıyorum.

Öncelikle tığ ile her örgü örülebilir.

İstediğiniz bir model varsa tığ ile örgü de onu da çıkarabilirsiniz.

Tığ ile olan örgülerde zincirle başlamak daha iyi olur.

Tığ ile örülerinizde tığ numaranıza göre ip almayı unutmayınız.

Tığla ne örülür? Tığla örülen en güzel atkı modelleri 2026!

TIĞLA NE ÖRÜLÜR?

Tığ ile yapılacak olan örgüler oldukça fazladır.

Kış ayında atkı, bere, şapka, boyunluk gibi aksesuarlar yapabilirsiniz.

Evler içinde de tığ ile örülen pek çok dekorasyon ürünü ortaya çıkarabilirsiniz.

Kış ayının en sevilen atkılarını tığ ile örebilirsiniz.

Tığ ile atkı örmek en büyük avantajlardan biri oluyor. Çünkü yapım aşamasında sadece tek bir ip ile kolayca atkıyı örmeniz mümkün hale geliyor.

Tek renk iple örülebilen atkılar sade bir şekilde de hazırlanabileceği gibi farklı renkleri de bir araya getirerek örülebilir.

Tığla ne örülür? Tığla örülen en güzel atkı modelleri 2026!

TIĞ İŞİ ATKI NASIL ÖRÜLÜR?

Tığ işi atkı örmek aslında çok basit. Çünkü zincir mantığıyla ilerlediğiniz zaman hızlı bir şekilde bile örebildiğinizi fark edebilirsiniz.

Tığ işi atkı da kullanılacak ip önemli bir yerde duruyor.

Atkıyı örerken ip, kullanım açısından ve konforu açısından güzel olması gerekiyor. Gerektiğinde yıkama işleminde bozulmalar olmaması için.

Kışlık atkılarda yünlü, akrilik ya da yün akrilik karışımlı ipler tercih edilmesi gerekiyor.

Atkı örmek için sihirli halka yaparak başlanılabilir. Daha sonra öreceğiniz modele göre zincir arttırılıp eksiltilebilir.

Tığla ne örülür? Tığla örülen en güzel atkı modelleri 2026!

TIĞ İLE ATKI ÖRMEYE YENİ BAŞLAYANLAR NELER YAPMALI?

Tığ ile atkı örecekler ilk, karmakarışık bir model seçmemeleri lazım. Zincir çekerek ve asık zincir yaparak istedikleri modelleri ortaya çıkarabilirler.

Daha sonra iki trabzan ya da üç trabzan şeklinde örgü çeşitlerini deneyebilirsiniz.

Atkının genişliği ya uzunluğuna göre, değişkenlikler gösterebilir.

Tığla ne örülür? Tığla örülen en güzel atkı modelleri 2026!

TIĞLA ÖRÜLEN EN GÜZEL ATKI MODELLERİ 2026!

2026 yılında örülecek atkılar da hem sadelik hem de dikkat çeken modeller ön plana çıkıyor. Özellikle de kalın ipliklerle yapılan modeller de hacimli modeller daha çok seviliyor.

Çizgili atkı modelleri: İki ya da fazla renklerin bir araya gelmesiyle meydana gelir.

Motifli tığ işi atkı modelleri: Çiçek, papatya, yaprak gibi motifleri bir araya getiren bu modeller, hareketli bir görünüm elde ettiriyor.

Tığla ne örülür? Tığla örülen en güzel atkı modelleri 2026!

Saçaklı atkılar: Atkıların iki ucuna da yapılan saçaklı modeller klasik ve tamamlanmış bir görüntü elde ettiriyor.

Ajurlu tığ işi atkılar: Daha imce iplerle örülen modeller arasında yer alıyor.

Tığ ile örülen atkılar da kişiye özel renkler ve kişiye özel motifler yer alıyor. 2026 kışında kişiye özel olarak yapılacak renk uyumlarıyla da  kullanım sağlanabilecek.

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#2026
#tığ
#atkı
#Örgü & Hobi
#Motifli Atkı
#Ajurlu Atkı
#Mavi Kadin
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