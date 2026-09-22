Tığla ne örülür? Tığla örülen en güzel atkı modelleri 2026!

Örgüye yeni başlamış kişiler ya da örgü örmeyi sevenler kış ayı içinde örgü için yeni modeller araştırmaya başladı. Özellikle de tığ ile örülen en güzel atkı modelleri 2026 yılında da araştırılmaya başlandı. Tığla zincirle başlanan örgü modellerinde pek çok örgü çeşidi bulunabilir.

Örgü yapmak isteyenler ama nerden başlayacağını düşünenleri böyle alalım. Çünkü son zamanlarda benim de araştırdığım ancak örgü konusunda fazla deneyimim olmadığından ‘tığla ne örülür?’ sorusunu araştırmaya başladım. Sizde eviniz de tığ işi ile yapılan örgü modellerini yapmak isterseniz adım adım neler yapmanız gerektiğini paylaşıyorum.

Öncelikle tığ ile her örgü örülebilir.

İstediğiniz bir model varsa tığ ile örgü de onu da çıkarabilirsiniz.

Tığ ile olan örgülerde zincirle başlamak daha iyi olur.

Tığ ile örülerinizde tığ numaranıza göre ip almayı unutmayınız.

TIĞLA NE ÖRÜLÜR?

Tığ ile yapılacak olan örgüler oldukça fazladır.

Kış ayında atkı, bere, şapka, boyunluk gibi aksesuarlar yapabilirsiniz.

Evler içinde de tığ ile örülen pek çok dekorasyon ürünü ortaya çıkarabilirsiniz.

Kış ayının en sevilen atkılarını tığ ile örebilirsiniz.

Tığ ile atkı örmek en büyük avantajlardan biri oluyor. Çünkü yapım aşamasında sadece tek bir ip ile kolayca atkıyı örmeniz mümkün hale geliyor.

Tek renk iple örülebilen atkılar sade bir şekilde de hazırlanabileceği gibi farklı renkleri de bir araya getirerek örülebilir.

TIĞ İŞİ ATKI NASIL ÖRÜLÜR?

Tığ işi atkı örmek aslında çok basit. Çünkü zincir mantığıyla ilerlediğiniz zaman hızlı bir şekilde bile örebildiğinizi fark edebilirsiniz.

Tığ işi atkı da kullanılacak ip önemli bir yerde duruyor.

Atkıyı örerken ip, kullanım açısından ve konforu açısından güzel olması gerekiyor. Gerektiğinde yıkama işleminde bozulmalar olmaması için.

Kışlık atkılarda yünlü, akrilik ya da yün akrilik karışımlı ipler tercih edilmesi gerekiyor.

Atkı örmek için sihirli halka yaparak başlanılabilir. Daha sonra öreceğiniz modele göre zincir arttırılıp eksiltilebilir.

TIĞ İLE ATKI ÖRMEYE YENİ BAŞLAYANLAR NELER YAPMALI?

Tığ ile atkı örecekler ilk, karmakarışık bir model seçmemeleri lazım. Zincir çekerek ve asık zincir yaparak istedikleri modelleri ortaya çıkarabilirler.

Daha sonra iki trabzan ya da üç trabzan şeklinde örgü çeşitlerini deneyebilirsiniz.

Atkının genişliği ya uzunluğuna göre, değişkenlikler gösterebilir.

TIĞLA ÖRÜLEN EN GÜZEL ATKI MODELLERİ 2026!

2026 yılında örülecek atkılar da hem sadelik hem de dikkat çeken modeller ön plana çıkıyor. Özellikle de kalın ipliklerle yapılan modeller de hacimli modeller daha çok seviliyor.

Çizgili atkı modelleri: İki ya da fazla renklerin bir araya gelmesiyle meydana gelir.

Motifli tığ işi atkı modelleri: Çiçek, papatya, yaprak gibi motifleri bir araya getiren bu modeller, hareketli bir görünüm elde ettiriyor.

Saçaklı atkılar: Atkıların iki ucuna da yapılan saçaklı modeller klasik ve tamamlanmış bir görüntü elde ettiriyor.

Ajurlu tığ işi atkılar: Daha imce iplerle örülen modeller arasında yer alıyor.

Tığ ile örülen atkılar da kişiye özel renkler ve kişiye özel motifler yer alıyor. 2026 kışında kişiye özel olarak yapılacak renk uyumlarıyla da kullanım sağlanabilecek.