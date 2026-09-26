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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:36

Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026

Kış aylarında koltuğun üzerine alıp sıcak bir kahve eşliğinde kullanabileceğiniz battaniyeler, ev dekorasyonunun da sevilen parçaları arasında yer alıyor. Ancak battaniye örmek için mutlaka şiş veya tığ kullanmak gerekmiyor. Kalın iplerle yalnızca eller kullanılarak birbirinden güzel koltuk battaniyeleri hazırlanabiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 14:36
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 14:36

Son yıllarda özellikle kalın örgü ipleriyle yapılan el örgüsü battaniyeler yeniden popüler hale geldi. Şiş ve tığ kullanmadan hazırlanan modeller, kısa sürede tamamlanabilmesiyle de dikkat çekiyor. Üstelik kullanılan ipin kalınlığı ve renk seçimi değiştirilerek farklı görünümler elde edilebiliyor.

ŞİŞ VE TIĞA GEREK KALMIYOR

Elle battaniye örmek için öncelikle uygun kalınlıkta bir ip seçmek gerekiyor. Kalın ve yumuşak ipler bu yöntem için daha kolay kullanılıyor. İlmekler doğrudan ellerle oluşturuluyor ve her sırada önceki ilmeklerin içinden geçirilerek örgü ilerletiliyor.

Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026

Özellikle ilk kez deneyecek kişiler için kalın ipler daha pratik bir seçenek oluyor. İnce iplerde ilmeklerin kontrol edilmesi daha fazla zaman alabilir. Kalın iplerle yapılan battaniyelerde ise örgü dokusu daha belirgin görünüyor.

Bu yöntem yalnızca koltuk battaniyesi için de kullanılmıyor. Diz örtüsü, yatak battaniyesi ve bebek battaniyesi gibi farklı ürünler de aynı teknikle hazırlanabiliyor.

Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026

KALIN ÖRGÜLER SALONLARA SICAKLIK KATIYOR

Elle yapılan battaniyelerin en dikkat çeken özelliklerinden biri kalın ve belirgin örgü dokusu oluyor. Büyük ilmekler, sade bir koltuğun üzerinde dekoratif bir görüntü oluşturabiliyor.

Bej, krem, taş ve açık gri gibi nötr renkler özellikle sade dekorasyonlarda tercih ediliyor. Daha hareketli bir görünüm isteyenler ise hardal sarısı, kiremit, petrol mavisi veya koyu yeşil gibi tonlara yönelebiliyor.

Battaniyenin kullanılacağı koltuğun rengi de seçim sırasında önem taşıyor. Açık renkli koltuklarda koyu tonlar belirgin bir kontrast oluştururken, koyu renkli koltuklarda açık tonlar daha ferah bir görünüm sağlayabiliyor.

Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026

EN KOLAY MODELLERDEN BİRİ: DÜZ ÖRGÜ

Elle battaniye yapmaya yeni başlayanların tercih edebileceği modellerin başında düz örgü geliyor. Bu modelde karmaşık desenlere ihtiyaç duyulmuyor. Aynı ilmek düzeni tekrar edilerek battaniye istenilen uzunluğa kadar devam ettiriliyor.

Düz örgü modelinin bir başka avantajı ise ipin dokusunu ön plana çıkarması. Özellikle çok kalın iplerde büyük ilmekler tek başına dekoratif bir görünüm sağlayabiliyor. Koltuk üzerinde kullanılacak bir battaniyede çok büyük ölçülere de ihtiyaç bulunmuyor. Dizlerin üzerine alınabilecek orta boy bir model, daha az ip kullanılarak kısa sürede tamamlanabiliyor.

Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026

SAÇ ÖRGÜSÜ GÖRÜNÜMLÜ MODELLER İLGİ ÇEKİYOR

Elle yapılan battaniyelerde yalnızca düz örgü kullanılmıyor. Daha belirgin bir doku isteyenler saç örgüsü görünümündeki modelleri de tercih edebiliyor.

Bu modellerde ilmeklerin belirli bir düzende birbirinin üzerinden geçirilmesiyle kabarık bir görünüm elde ediliyor. Ancak ilk kez örgü yapacak kişilerin önce basit bir model üzerinde el alışkanlığı kazanması işlerini kolaylaştırıyor.

Saç örgüsü detayları özellikle tek renk iplerde daha belirgin hale geliyor. Krem, ekru ve gri gibi sade renklerde örgü deseninin dokusu daha rahat görülebiliyor.

Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026

PÜSKÜL VE PONPON DETAYIYLA FARKLI GÖRÜNÜM

Koltuk battaniyesinin kenarlarına püskül eklemek de sık kullanılan seçeneklerden biri. Battaniyeyle aynı renkte hazırlanabilecek püsküller daha bütünlüklü bir görünüm sağlıyor.

Kontrast renk kullanmak isteyenler ise battaniyeden farklı renkte püsküller tercih edebiliyor. Örneğin krem renkli bir battaniyenin kenarında kahverengi veya kiremit tonlarında püsküller kullanılabiliyor.

Ponponlar da özellikle çocuk odalarında veya daha renkli dekorasyonlarda tercih edilebiliyor. Ancak koltuk battaniyesi günlük olarak sık kullanılacaksa kenar süslerinin sağlam şekilde sabitlenmesi önem taşıyor.

Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026

2026'DA HANGİ RENKLER ÖNE ÇIKIYOR?

2026 yılında ev tekstilinde doğal ve sakin tonlara ilginin devam etmesi, el örgüsü battaniyelere de yansıyor. Krem, bej, kum, açık kahve ve gri gibi renkler zamansız seçenekler arasında bulunuyor.

Daha sıcak bir salon görünümü isteyenler tarçın, kiremit ve kahve tonlarını değerlendirebilir. Yeşil ve mavi tonları ise özellikle doğal görünümlü dekorasyonlarda kullanılabiliyor.

Renk seçiminde yalnızca trendleri takip etmek yerine battaniyenin kullanılacağı odadaki perde, halı, minder ve koltuk renklerinin de dikkate alınması öneriliyor.

Şiş yok tığ yok birbirinden güzel elle yapılan koltuk battaniyesi modelleri 2026

ELLE BATTANİYE YAPARKEN BUNLARA DİKKAT

Şiş ve tığ kullanılmadığı için elle örgü daha kolay gibi görünse de ilmeklerin aynı sıkılıkta tutulması gerekiyor. Çok sıkı yapılan ilmekler battaniyenin sertleşmesine, fazla gevşek ilmekler ise örgünün biçiminin bozulmasına neden olabilir.

İlk denemede küçük bir parça örmek, ipin nasıl davrandığını görmek açısından faydalı olabilir. Battaniyenin tamamına başlamadan önce seçilen modelin ve ilmek sıklığının kontrol edilmesi, sonucun daha düzgün olmasına yardımcı olur.
 

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ETİKETLER
#ponpon
#düz örgü
#Örgü & Hobi
#Saç Örgüsü
#El Örgüsü Battaniye
#Püskül
#Mavi Kadin
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