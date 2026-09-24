Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:27

Anneannelerin örgü şalı geri döndü! 2026'nın gözde modelleri

Bir dönem anneannelerimizin omuzlarından eksik olmayan örgü şallar, 2026'da yeniden moda sahnesine çıktı. El emeği havasını koruyan modeller, modern renk ve desenlerle günlük kombinlere nostaljik bir dokunuş katıyor. Peki 2026'da hangi örgü sal modelleri öne çıkıyor? İşte sezonun dikkat çekenleri...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Anneannelerin örgü şalı geri döndü! 2026'nın gözde modelleri
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:27

dünyasında geçmişin sevilen parçaları yeniden yorumlanmaya devam ediyor. Bir zamanlar anneannelerimizin ördüğü, serin havalarda omuzlara alınan örgü şallar da bu dönüşümden nasibini aldı. Farklı renkleri, dokuları ve desenleriyle yeniden karşımıza çıkan şallar, özellikle nostaljik ve el emeği görünümünü sevenlerin ilgisini çekiyor. Ben de 'nın öne çıkan örgü şal modellerine baktım. Meğer anneannelerimizin yıllardır sakladığı o şallar bu sezonun en dikkat çeken parçalarından biriymiş. 

HABERİN ÖZETİ

Anneannelerin örgü şalı geri döndü! 2026'nın gözde modelleri

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bir dönem büyükannelerin elinden düşmeyen nostaljik örgü şallar, modern kombinlerle birleşerek 2026 modasında yeniden yükselişe geçti.
2026 sezonunda özellikle büyük, salaş, püsküllü, dokulu ve kalın iplerle hazırlanan örgü şal modelleri öne çıkıyor.
Şallarda pastel tonların yanı sıra toprak renkleri, krem, bej, kahverengi ve bordo gibi renkler sıkça tercih ediliyor.
Omuzlara geniş veya gelişigüzel atılan modeller, oversize kazaklar ve kabanlarla tamamlanarak katmanlı ve sıcak kombinler sunuyor.
Örgü şalların yeniden cazip hale gelmesinde el emeği görünümü, sıcak dokusu ve rahat kullanımı etkili oluyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

2026'DA ÖRGÜ ŞAL MODASI YENİDEN YÜKSELİŞTE!

Bir dönem büyükannelerimizin elinden düşmeyen örgü şallar, 2026'da modern kombinlerle yeniden karşımıza çıkıyor. Özellikle el emeği hissini koruyan dokular, salaş formlar ve farklı renk seçenekleri bu sezonun dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Omuzlara gelişigüzel atılan büyük örgü şallar, hem günlük hem de daha şık kombinlere nostaljik bir hava katıyor.

Anneannelerin örgü şalı geri döndü! 2026'nın gözde modelleri

2026'NIN EN GÖZDE ÖRGÜ ŞAL MODELLERİ HANGİLERİ?

Bu sezon örgü şallarda özellikle büyük ve salaş modeller öne çıkıyor. Kalın iplerle hazırlanan, püsküllü ve dokulu tasarımlar nostaljik görünümü korurken modern kombinlere de kolayca uyum sağlıyor. Pastel tonların yanı sıra toprak renkleri, krem ve bordo gibi tonlar da örgü şallarda sıkça tercih ediliyor. 

Anneannelerin örgü şalı geri döndü! 2026'nın gözde modelleri

Omuzlara geniş bir şekilde alınabilen modeller, kazak ve kabanlarla tamamlandığında oldukça sıcak bir görünüm sunuyor. El emeği havasını sevenler için farklı örgü teknikleriyle hazırlanan şallar da 2026'nın dikkat çeken seçenekleri arasında yer alıyor.

Anneannelerin örgü şalı geri döndü! 2026'nın gözde modelleri

ÖRGÜ ŞALLAR NASIL KOMBİNLENİR?

Örgü şalları günlük kombinlere dahil etmek aslında düşündüğümüzden çok daha kolay. Oversize kazakların üzerine omuzlara gelişigüzel atılan modeller, salaş ve sıcak bir görünüm oluşturuyor. Kabanlarla birlikte kullanıldığında ise daha katmanlı ve dikkat çekici bir stil ortaya çıkıyor. Özellikle krem, bej ve kahverengi gibi doğal tonlardaki örgü şallar, farklı renklerdeki kıyafetlerle kolayca uyum sağlıyor. Daha renkli bir görünüm isteyenler ise bordo, hardal veya pastel tonlardaki modellerle kombinlerine hareket katabiliyor. 

Anneannelerin örgü şalı geri döndü! 2026'nın gözde modelleri

ANNEANNELERİN ÖRGÜ ŞALLARI NEDEN YENİDEN MODA OLDU?

Nostaljik parçaların yeniden popüler hale gelmesiyle birlikte örgü şallar da gardıroplara geri döndü. Özellikle el emeği görünümü, sıcak dokusu ve rahat kullanımı bu parçaları yeniden cazip hale getiriyor. Geçmişi hatırlatan örgü modeller, 2026'da modern kıyafetlerle bir araya gelerek eski ve yeni tarzı aynı kombinde buluşturuyor.

Anneannelerin örgü şalı geri döndü! 2026'nın gözde modelleri

Örgü şallar, anneannelerimizin dolaplarından çıkıp 2026'nın modern kombinlerine yeniden yerleşmeye başladı. El emeği görünümünü koruyan bu parçalar, farklı renk ve modellerle hem günlük hem de şık stillere kolayca uyum sağlıyor. Siz de dolabınızda yıllardır duran o örgü şalı çıkarıp bu sezonun trendine ayak uydurabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kız bebekleri için en güzel şişle örülen hırka modelleri 2026
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yağmurlar bastırdı! Birbirinden değişik örgü modelleri sonbahara damga vuracak 2026
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#2026
#moda
#örgü şal
#nostaljik
#Örgü & Hobi
#Anneanneler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.