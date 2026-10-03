Tığla örgü çorap örmeye ilk başladığımda işin bu kadar keyifli olacağını düşünmemiştim. Önüme birkaç renk ip koyup basit bir modelle başladım. Sonra bir baktım, çizgili model deniyorum, ardından motif ekliyorum. Özellikle bilek kısmında yaptığım küçük değişiklikler çorabın görünümünü tamamen değiştirdi. Benim için en güzel tarafı, hazır çoraplarda bulamadığım renkleri ve desenleri kendi elimle oluşturabilmek oldu. Kalın ip kullandığımda daha sıcak bir model, ince ip tercih ettiğimde ise daha hafif bir çorap ortaya çıktı. Peki, tığ işi çorap nasıl yapılır ve 2026’da hangi örgü çorap modelleri tercih ediliyor? Gelin birlikte bakalım.

TIĞLA YAPILAN ÖRGÜ ÇORAP MODELLERİ 2026

İşte tığla yapılan örgü çorap modelleri 2026:

RENKLİ ÇİZGİLİ TIĞ İŞİ ÇORAP

Renkli çizgili tığ işi çoraplar, sade bir modeli farklı ip renkleriyle hareketlendirmek isteyenlerin hoşuna gidebilir. Ben bu tarz çoraplarda renk geçişlerini belirgin tutmayı seviyorum. Çizgileri eşit sıralarla yaptığınızda daha düzenli bir görünüm ortaya çıkıyor. Kalın ip tercih edildiğinde model daha tok duruyor. Evde kullanmak için örüldüğünde hem sıcak tutan hem de el emeğini gösteren rahat bir çorap elde ediliyor. Renkleri seçerken sevdiğiniz tonları yan yana getirerek modeli değiştirebilirsiniz.

BİLEKTEN KISA TIĞ İŞİ ÇORAP

Bilekten kısa tığ işi çoraplar, uzun modellerle uğraşmadan örgü denemek isteyenler için güzel bir başlangıç fikri olabilir. Ben kısa modellerde tek renk kullanıp bilek bölümüne farklı bir renk eklemeyi seviyorum. Çorap çok uğraştırmadan hareketli görünüyor. İnce ip kullanıldığında daha hafif, kalın ip tercih edildiğinde ise daha sıcak bir model ortaya çıkıyor. Ayağın ölçüsünü alırken bilek çevresini de hesaba katmak gerekiyor. Çorap ayağa daha rahat oturuyor ve kullanım sırasında sıkma yapmıyor. Sade görünümü sevenler için günlük kullanımda tercih edilebilir.

GRANNY ÖRGÜ DESENLİ ÇORAP

Granny örgü desenli tığ işi çoraplar, klasik motif görünümünü çorap tasarımına taşıyor. Ben bu modelde iki veya üç renk kullanıldığında desenlerin daha belirgin göründüğünü düşünüyorum. Kareli ve küçük motifli yapı, çorabı düz modellerden ayırıyor. Renk seçiminde krem, mavi, yeşil veya kahverengi tonları kullanılabilir. Örgüye yeni başlayanlar için motifleri küçük bölümlerde çalışmak daha kolay oluyor. Çorabın taban kısmında ölçüyü doğru alındığında daha düzgün bir model çıkıyor. Ayağın uzunluğuna göre ilmek sayısını ayarladığınızda model daha düzgün oturuyor. Ortaya nostaljik havası olan, sıcak ve rahat bir çorap çıkıyor.

PEMBE VE MOR ÇİZGİLİ MODEL

Pembe ve mor tonların kullanıldığı çizgili tığ işi çoraplar, renkli örgüleri sevenlerin dikkatini çekebilir. Ben bu tarzda birbirine yakın tonları seçtiğimde çizgilerin daha yumuşak göründüğünü fark ediyorum. Pembe, mor, lila ve beyaz birlikte kullanıldığında hoş bir görüntü oluşuyor. Çizgilerin kalınlığını değiştirerek modele farklı bir hava verebilirsiniz. Bilek kısmında tek renk kullanmak da çorabın desenini daha belirgin hale getiriyor. Evde giymek için hazırlanan bu modellerde yumuşak bir ip seçmeye özen gösterin.

DANTEL GÖRÜNÜMLÜ UZUN ÇORAP

Dantel görünümlü uzun tığ işi çoraplar, klasik örgü çoraplardan farklı bir model arayanlara hitap ediyor. Ben bu tarz modellerde açık renk ipleri daha kullanışlı buluyorum çünkü örgünün desenleri daha net ortaya çıkıyor. Krem, ekru ve beyaz tonları dantel havasını güçlendiriyor. Çorabın uzunluğu diz altına kadar çıkarılabildiği gibi baldır bölümünde de bırakılabilir. İnce ip ve uygun tığ seçildiğinde örgü daha hafif duruyor. Modeli hazırlarken bacak ölçüsünü almak gerekiyor.

ÇOK RENKLİ MOTİFLİ ÖRGÜ ÇORAP

Çok renkli motifli örgü çoraplar, farklı renkleri tek modelde kullanmayı sevenlere güzel bir fikir sunuyor. Ben bu tarz çoraplarda önce ana rengi belirleyip diğer tonları küçük motiflerde kullanmayı seviyorum. Renkler birbirine karışmadan daha düzenli görünüyor. Çiçek, yıldız veya geometrik şekiller gibi küçük desenlerle model zenginleştirilebilir. Her motifte aynı ip kalınlığını kullanmak örgünün genel görünümünü koruyor. Ayak ölçüsünü doğru almak önemli. Çorap tamamlandığında motiflerin düzgün sıralanması için ilmek sayılarını kontrol etmek gerekiyor.

KIRMIZI BEYAZ KISA TIĞ İŞİ ÇORAP

Kırmızı ve beyaz detayların kullanıldığı kısa tığ işi çoraplar, iki renkli modelleri sevenler için sade ama dikkat çekici bir seçenek olabilir. Ben bu tür tasarımlarda beyazı ana renk, kırmızıyı ise bilek veya burun bölümünde kullanmayı seviyorum. İki rengin belirgin olması desenin daha kolay fark edilmesini sağlıyor. Çizgi, küçük motif veya kenar süslemesiyle model değiştirilebilir. Çorabın ayağa tam oturması için ayak uzunluğunu ölçmek gerekiyor. Bilek bölümünü esnek bırakmak kullanım rahatlığı sağlıyor.

DİZ ALTI SARI TIĞ İŞİ ÇORAP

Diz altına kadar uzanan sarı tığ işi çoraplar, kışlık örgü modelleri arasında renkli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ben sarı gibi güçlü bir rengi sade bir örgü deseniyle kullandığımda modelin daha dengeli göründüğünü düşünüyorum. Çorap uzun olduğu için bacak ölçüsünü doğru almak kısa modellere göre daha önemli. Kalın ip kullanıldığında daha sıcak ve tok bir yapı elde ediliyor. Bilek ve üst bölümde hafif esneklik bırakmak çorabın aşağı doğru kaymasını önlüyor. Sarının yanında krem veya beyaz detaylar kullanarak modeli değiştirebilirsiniz.