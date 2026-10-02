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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:52

Şişle örülen iki ters bir düz modeliyle örgü modelleri 2026

Örgü dünyasında bazı teknikler yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor. Şişle örülen iki ters bir düz modeli de bu klasik teknikler arasında yer alıyor. Özellikle örgüye yeni başlayanların kolaylıkla uygulayabileceği bu model, sade görünümüne rağmen farklı ip ve renk seçimleriyle birbirinden farklı parçalarda kullanılabiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Şişle örülen iki ters bir düz modeliyle örgü modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:52

2026 yılında el emeği örgü ürünlere olan ilginin devam etmesiyle birlikte, şiş örgüsünde kullanılan temel teknikler de yeniden gündeme geliyor. İki ters bir düz modeli; kazak, hırka, , bere, yelek ve süveter gibi pek çok üründe değerlendirilebiliyor. Modelin düzenli tekrar eden ilmek yapısı, örülen parçaya belirgin bir doku kazandırıyor.

İKİ TERS BİR DÜZ MODELİ NASIL ÖRÜLÜR?

İki ters bir düz modeli adından da anlaşılacağı üzere belirli bir ilmek sırasının tekrar edilmesine dayanıyor. Modelde iki ters ilmeğin ardından bir düz ilmek örülüyor. Sıra boyunca aynı düzenin takip edilmesiyle örgü üzerinde ritmik bir görünüm ortaya çıkıyor.

Şişle örülen iki ters bir düz modeliyle örgü modelleri 2026

Bu teknik uygulanırken ilmeklerin sırasının doğru takip edilmesi önem taşıyor. Özellikle ilk kez deneyenlerin birkaç ilmek üzerinde model tekrarı yaparak el alışkanlığı kazanması, örgünün daha düzenli ilerlemesine yardımcı olabiliyor.

İki ters bir düz modeli farklı kalınlıklardaki iplerle de uygulanabiliyor. İnce iplerde daha narin bir doku elde edilirken, kalın iplerde ilmek geçişleri daha belirgin hale gelebiliyor. Bu nedenle kullanılacak ip ve şiş numarası, ortaya çıkacak görüntüyü doğrudan etkileyebiliyor.

Şişle örülen iki ters bir düz modeliyle örgü modelleri 2026

KAZAK VE HIRKALARDA FARKLI BİR DOKU OLUŞTURUYOR

İki ters bir düz modeli özellikle kış aylarında kullanılan örgü giysilerinde tercih ediliyor. Kazak ve hırka gibi geniş yüzeyli parçalarda modelin düzenli tekrarı, kumaş görünümünün daha hareketli olmasını sağlıyor. Model yalnızca tek başına kullanılmak zorunda da değil. Düz örgü, haroşa veya farklı ilmek teknikleriyle aynı parça içerisinde bir araya getirilebiliyor. Böylece özellikle kol, yaka, etek ucu veya manşet bölümlerinde farklı dokular oluşturulabiliyor.

2026 örgü modellerinde sade ve kullanışlı parçaların öne çıkması, temel şiş tekniklerinin de yeniden tercih edilmesine katkı sağlıyor. Günlük kullanım için hazırlanan kazak ve hırkalarda iki ters bir düz modeli, fazla karmaşık olmayan ancak dokulu bir görünüm isteyenlerin seçenekleri arasında bulunuyor.

Şişle örülen iki ters bir düz modeliyle örgü modelleri 2026

ATKI VE BEREDE DE KULLANILABİLİYOR

Modelin kullanım alanı yalnızca giysilerle sınırlı kalmıyor. Atkı ve bere gibi daha küçük örgü projelerinde de iki ters bir düz tekniğinden yararlanılabiliyor.

Özellikle atkı örerken modelin sıra boyunca düzenli şekilde tekrar edilmesi, parçanın tamamında benzer bir doku elde edilmesini sağlıyor. Bere modellerinde ise gövde bölümünde bu teknik kullanılırken kenar kısmında lastik örgü tercih edilebiliyor.

Küçük örgü projeleri, şiş kullanımına yeni başlayanlar açısından da pratik çalışma alanı oluşturuyor. Daha az ip ve zaman gerektiren atkı, bere veya boyunluk gibi ürünlerde modelin nasıl ilerlediği daha kolay takip edilebiliyor.

Şişle örülen iki ters bir düz modeliyle örgü modelleri 2026

2026'DA RENK SEÇİMİ DE ÖNEM KAZANIYOR

Örgü modelinin görünümünü belirleyen unsurlardan biri de ip rengidir. İki ters bir düz modeli tek renk ip ile örüldüğünde ilmek dokusu ön plana çıkarken, farklı renklerde ip kullanımı modelin görünümünü değiştirebiliyor.
Nötr tonlar, özellikle günlük kullanım için hazırlanan kazak ve hırkalarda sade bir görünüm isteyenler tarafından tercih edilebilir. Krem, bej, gri, kahverengi ve toprak tonları gibi renklerle modelin dokusu daha yumuşak bir şekilde ortaya çıkabilir.

Daha dikkat çekici parçalar hazırlamak isteyenler ise canlı renkleri tercih edebilir. Bordo, hardal, yeşil, lacivert veya kiremit tonları gibi renkler aynı örgü tekniğinin daha belirgin görünmesini sağlayabilir.

Şişle örülen iki ters bir düz modeliyle örgü modelleri 2026

ÖRGÜYE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN UYGUN MODELLERDEN BİRİ

İki ters bir düz modeli, temel düz ve ters ilmek bilgisine sahip olanların deneyebileceği tekniklerden biri olarak öne çıkıyor. Modelin belirli bir sırayla tekrar edilmesi, karmaşık motiflere göre takip edilmesini kolaylaştırıyor.

Bununla birlikte örgü boyunca ilmek sayısının kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle parça büyüdükçe bir ilmeğin atlanması veya fazladan örülmesi modelin düzenini bozabiliyor. Bu nedenle belirli aralıklarla ilmek sayısını kontrol etmek, örgünün ölçüsünü korumaya yardımcı oluyor.
 

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ETİKETLER
#Hırka
#bere
#atkı
#kazak
#Örgü & Hobi
#Iki Ters Bir Düz Modeli
#Mavi Kadin
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