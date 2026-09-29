Tığla örülen örgü kışlık çorap modelleri 2026!

Çorap denildiğinde akıllara yün ya da kışlık çoraplar geliyor. Özellikle de yapım aşamasındaki teknikler merakla takip ediliyor. Öyle ki yapımında bile hiç zorlanmadan kolay bir şekilde de yapılabiliyor. Tığ ile yapılabilmesiyle her yerden rahatlıkla örgü yapabilmenize yardımcı oluyor. Farklı desenler ya da renkler seçenekleriyle de soğuk havalarda ayakları sımsıcak tutuyor.

TIĞLA ÖRÜLEN ÖRGÜ KIŞLIK ÇORAP MODELLERİ 2026!

2026 yılı itibariyle kış ayında rahatlıkla kullanabileceğiniz örgü modeller tekrardan gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle kalın modeller ya da tasarımlar bu yıl da sevilerek tüketilecek gibi duruyor. Bizde tığla örülen örgü kışlık örgü çorap modellerini sizin için araştırdık. Bu yıl sade, kullanışlı ya da nostaljiyi yaşatacak klasik modellerin yanı sıra çiçekli ya da böcekli modellerde gündeme geliyor.

Kalın Tabanlı Çoraplar

Soğuk kış günlerinde en çok tercih edilen çoraplardan biri de yünlü olmasıdır. Kalın tabanlı bir şekilde yapılan bu çorap da klasik olarak şiş kullanılmıyor. Taban bölümünü sık iğneyle sıkı bir örgü yapılması daha iyi olacaktır.

Renkli Çizgili Örgülü Çoraplar

Sizde tek renkli çoraplardan sıkıldıysanız çok renkli ve desenli çoraplar artık daha çok sevilmeye başlandı. Birbirine yakın renklerle birlikte hazırlanabilecek olan renkli çoraplar, tığ ile kolayca yapılabiliyor. Burada ir başka önemli konusu ise eğer başka yaptığınız örgülerde artan bir ipiniz varsa onu da kullanabilirsiniz.

Çiçekli Motifli Tığ İşi Örgü Çoraplar

2026 yılında popüler olan ve herkesin ev sevdiği modellerden biri olan çiçekli motifli tığ işi örgü, küçük çiçeklerin çorabın bilek bölümüne işlenmesi durumuyla meydana gelir. Daha çok açık renklerle yapılan bu çoraplar, pratik bir şekilde hazırlanabilmesiyle de gençlerin en sevdikleri modellerden biri oluyor.

Bilekten Kısa Kışlık Çoraplar

Sizde benim gibi çok uzun çorap giymeyi sevmeyen kişilerdenseniz bilekten kısa kışlık çoraplar daha iyi olacaktır. Pratiklik ve kolay bir şekilde hazırlanabilmesiyle de örgü severlerin en sevdiği modeller arasında yer alıyor. Bilek kısmına lastik görüntüsü verecek sıkı bir örgü yapılması, çorabın ayağa daha iyi oturmasına neden olur.

TIĞ İŞİ ÇORAP ÖRERKEN HANGİ İP KULLANILMALI?

Kışlık çorap örerken sıklıkla en çok merak edilen sorulardan biri de hangi iplerin tercih edildiği oldu. Yünün yanı sıra yün karışımlı, akrilik ya da örgü çoraplara dayanıklı ipler tercih edilmelidir. Tercih sonrası istediğiniz renk ya da model yaparak çoraplarınızı örmeye başlamanız gerekiyor.

Örgü örerken dikkat edilmesi gereken bir diğer özellik ise yeni başlayacak olan kişilerin hangi teknikleri kullanılması gerektiği oluyor. Ancak örgü yapmayı sevenler hemen hemen her ipten aynı modeli de çıkarabilirken kış aylarında da gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Üstelik evde yapılmasıyla da kolay bir şekilde örülebilen örgü çoraplar, birbirinden güzel modelleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.