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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:08

Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!

Kış günlerinin gelmesiyle birlikte kanepeler de yerini alan battaniyeler, 2026 yılında da oldukça popüler. Özellikle de elle örülen bu sıcacık kanepe battaniye modellerini sizin araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:08

Soğuk havaların gelmesiyle evde geçirilen süre daha da artmaya başladı. Hal böyle olunca da evde konforlu bir şekilde keyif yapmak için battaniyelere ihtiyaç var. Ancak yapmayı bilmiyor genellikle de battaniyelerinizi alırken para mı veriyorsunuz? O zaman artık paranın cebinizde kalacak. Çünkü sizin için şiş ve tığın olmadığı elle örülen sıcacık kanepe battaniye modellerini araştırdık.

ŞİŞ YOK, TIĞ YOK ELLE ÖRÜLEN SICACIK TUTAN KANEPE BATTANİYE MODELLERİ 2026!

El örgüsü battaniyeler her zaman dikkat çekse de örgü bilmeyen kişiler için yapılması en zor işlerden biri oluyor. Üstelik de soğuk kış günlerinde içinizi sıcak tutan kanepe battaniye modelleri sıklıkla gündeme geliyor. Ancak örgü bilmeyen kişilerin en çok zorlanan modellerinden olan battaniyeler, son zamanlar da şişin ve tığın olmamasıyla da yapılabiliyor.

Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!

Evin içinde hem sıcak hem de samimi bir ortam oluşturmak içinde kullanılan battaniyeler özellikle de kalın iplerle hazırlanan modeller, koltukların üzerinde dekoratif bir görünüm oluştururken soğuk havalarda da konfor sağlar. Şiş ya da tığ kullanmadan yapılan bu örgü teknikleri ilmeklerle yapılarak doğrudan elle oluşturuluyor. Kalın örgü ipler sayesinde kısa sürede büyük parçalar hazırlanabiliyor. Üstelik kış aylarında sizleri de oldukça sıcak tutuyor.

Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!

KALIN PELUŞ İPLER

Elle örülen örgülerin en çok sevilen modellerinden biri de kalın peluş iplerle yapılan modeller oluyor. Çünkü bu iplikler yumuşaklığı ile dikkatleri üzerine çekerken sıcacık ve konforlu olmasıyla da ilk tercih edilen oluyor.

Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!

CHUNKY ÖRGÜ İPLER

Büyük ve belirgin olan chunky örgü ipleri kendinden ilmekli olması nedeniyle modern kanepe battaniyeler için uygundur. Bu ip de yumuşak olmasıyla bilinir. Üstelik yapılacak olan her modele uygun olan chunky ip, kolay ve pratik örgü severlerin bir numaralı ipleri arasında yer alıyor.

Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!

MERİNO YÜNÜ İPLER

Isı yalıtımıyla öne çıkan merino, yumuşaklığı ile de battaniyeler de en çok kullanılan ürünlerden biri oluyor. Ancak yıkama alanında yıkama talimatlarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!

KALIN AKRİLİK İPLER

Genellikle farklı renk seçenekleri sunan ve birçok çeşidi bulunan kalın akrilik ipler, elle örülen battaniyelerin son zamanlarda sevdiği ürünleri arasında yer alıyor. Bunun da yıkama talimatlarına oldukça iyi bir şekilde bakılması gerekiyor.

Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!

Özellikle de sık sık kullanacaksanız ve kanepenizde duracaksa bakımı kolay bir ip seçimi yapmalısınız. Cilde rahatsızlık vermeyecek ipleri tercih etmelisiniz. Ayrıca da battaniyeler de istediğiniz renkleri de kullanabilirsiniz. Ancak krem, pudra ya da gri gibi renkler son zamanlarda daha da popüler hale geliyor.

Şiş yok, tığ yok elle örülen sıcacık tutan kanepe battaniye modelleri 2026!

Bazı ipler kendinden ilmekli olduğundan hiç ilmek atmanıza gerek bile kalmıyor. Ancak diyelim ki ilmek atmak zorunda kaldığınız bir model, o zaman da endişelenmenize gerek yok. Çünkü ellerinizde de ilmek yaparak zincir modeli mantığıyla da battaniyeleri örebilirsiniz.

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ETİKETLER
#Örgü
#Örgü & Hobi
#Kalın Ipler
#Kanepe Battaniye
#Peluş Ipler
#Chunky Ipler
#Mavi Kadin
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