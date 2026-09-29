Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte örgü sezonu da başladı. Özellikle kendi atkısını örmek isteyenler, şişle örülebilen pratik ve güzel modelleri araştırıyor. Yeni başlayanların da kolayca uygulayabileceği sade modellerden daha gösterişli desenlere kadar pek çok farklı seçenek bulunuyor. Peki 2026’da şişle örülebilecek en pratik ve güzel atkı modelleri hangileri? İşte hem kolay hem de şık atkı örnekleri...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şişle örülen en pratik ve güzel atkı modelleri 2026 Soğuk havaların gelmesiyle birlikte şişle örülebilen pratik, şık ve yeni başlayanlara uygun çeşitli atkı modelleri ile ip ve şiş seçiminin önemi tanıtılmaktadır. Örgüye yeni başlayanlar için haroşa, düz ve lastik örgü gibi temel tekniklerle yapılan modeller kolay ve pratik seçenekler sunmaktadır. Burgu örgü modeli, temel tekniklere biraz daha hâkim olanlara yönelik üç boyutlu ve hareketli bir görünüm sağlamaktadır. Farklı renklerin sıralı kullanımıyla çizgili atkılar, uç kısımlara eklenen detaylarla ise püsküllü atkı modelleri elde edilebilmektedir. Kalın ip ve uygun şiş kullanımı atkının daha hızlı ilerlemesini, hacimli ve sıcak olmasını sağlamaktadır. Atkı örerken ip ve şiş seçiminin uyumlu olması gerekmekte; yeni başlayanlar için karmaşık olmayan modeller ve yumuşak ipler önerilmektedir.

ŞİŞLE ÖRÜLEN EN KOLAY ATKI MODELLERİ

Şişle atkı örmek isteyenler için en pratik modeller, özellikle örgüye yeni başlayanların da kolayca uygulayabileceği sade örneklerden oluşuyor. Haroşa, düz örgü ve lastik örgü gibi temel tekniklerle hazırlanan atkılar, fazla uğraştırmadan şık bir sonuç elde etmeyi sağlıyor. Farklı renklerde iplerle örülebilen bu modeller, günlük kullanıma uygun olmasıyla da öne çıkıyor.

HAROŞA ÖRGÜ ATKI MODELİ

Şişle örülen en pratik atkı modellerinin başında haroşa örgü geliyor. Yalnızca düz ilmeklerle örülebilen bu model, örgüye yeni başlayanlar için de oldukça kolay bir seçenek sunuyor. Yumuşak ve kabarık bir dokuya sahip olan haroşa örgü, atkıya sade ve klasik bir görünüm kazandırıyor. Tek renk iple örülebileceği gibi farklı renkler kullanılarak daha hareketli bir tasarım da hazırlanabiliyor.

DÜZ ÖRGÜ ATKI MODELİ

Sade ve klasik bir atkı modeli arayanlar için düz örgü iyi bir seçenek oluyor. Şişle örülen bu model, temel örgü tekniklerinden biri olduğu için yeni başlayanlar tarafından da kolayca uygulanabiliyor. İnce iplerle daha zarif, kalın iplerle ise daha dolgun atkılar hazırlanabiliyor. Tek renk ip kullanıldığında zamansız bir görünüm sunan düz örgü, farklı renk geçişleriyle de daha hareketli hale getirilebiliyor.

BURGU ÖRGÜ ATKI MODELİ

Daha dikkat çekici ve hareketli bir atkı isteyenler için burgu örgü modelleri öne çıkıyor. Örgü boyunca oluşturulan burgu detayları, atkıya üç boyutlu ve şık bir görünüm kazandırıyor. Temel örgü tekniklerine biraz daha hâkim olanlar için uygun olan bu model, özellikle kalın ve yumuşak iplerle örüldüğünde kış kombinlerine sıcak bir hava katıyor.

ÇİZGİLİ ÖRGÜ ATKI MODELİ

Farklı renkleri bir arada kullanmak isteyenler için çizgili atkı modelleri güzel bir alternatif sunuyor. Düz örgü veya haroşa tekniğiyle hazırlanabilen bu modellerde, farklı renklerde ipler belirli sıralarla kullanılarak çizgili bir görünüm elde ediliyor. Renk geçişleri isteğe göre ince ya da kalın tutulabiliyor. Böylece sade bir örgü tekniğiyle dikkat çekici ve kişiye özel bir atkı hazırlanabiliyor.

KALIN İPLE ÖRÜLEN ATKI MODELİ

Kısa sürede atkısını tamamlamak isteyenler için kalın iple örülen modeller oldukça pratik bir seçenek oluyor. Kalın ip ve uygun numaradaki şiş kullanıldığında atkı daha hızlı ilerliyor. Yumuşak dokulu iplerle örülen modeller, kış aylarında sıcak tutarken hacimli görünümüyle kombinlere de farklı bir hava katıyor. Özellikle örgüye yeni başlayanlar, sade bir model seçerek kalın iple kolayca atkı örebiliyor.

PÜSKÜLLÜ ÖRGÜ ATKI MODELİ

Klasik atkı modellerine küçük bir dokunuş katmak isteyenler için püsküllü tasarımlar öne çıkıyor. Düz, haroşa veya çizgili örgüyle hazırlanan atkının uçlarına eklenen püsküller, modele daha hareketli bir görünüm kazandırıyor. Püsküllerin uzunluğu ve yoğunluğu isteğe göre değiştirilebiliyor. Bu nedenle sade bir örgüyü daha dikkat çekici hale getirmek isteyenler için pratik bir alternatif sunuyor.

ATKI ÖRERKEN İP VE ŞİŞ SEÇİMİNE DİKKAT!

Atkının hem görünümü hem de kullanım rahatlığı için ip ve şiş seçimi büyük önem taşıyor. Kalın ipler daha hacimli ve sıcak atkılar ortaya çıkarırken, ince iplerle daha hafif ve zarif modeller örülebiliyor. Şiş numarasının da kullanılan ipin kalınlığına uygun olması gerekiyor. Örgüye yeni başlayanların ise kolay ilerleyen, çok karmaşık olmayan modelleri ve yumuşak dokulu ipleri tercih etmesi işi kolaylaştırabiliyor.

Kış günlerinde sıcacık bir atkıyı kendi ellerinizle örmeye ne dersiniz? Sevdiğiniz renk ve modeli seçerek örgüye hemen başlayabilir, hem keyifli vakit geçirebilir hem de soğuk günlerde severek kullanacağınız sıcacık bir atkıya sahip olabilirsiniz.