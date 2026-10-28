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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:37

Daha 17 oyun kartları nedir, nerede satılıyor? Daha 17 oyun kartları nereden alınır?

Ekranların sevilen dizisi Daha 17'den sevenlerini mutlu eden haber geldi. Her oyuncunun anlarına dair yapılan oyun kartları duyuruldu. Teoman, Deniz, Aras ve Leyla'nın komik anlarının yer aldığı Daha 17 oyun kartları nerede satılıyor, nasıl alınır merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Daha 17 oyun kartları nedir, nerede satılıyor? Daha 17 oyun kartları nereden alınır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 16:37

Başarılı oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden beri dikkat çeken 'den dikkat çeken paylaşım geldi. Daha 17 oyun kartları satışa çıkıyor. Hayranları ise Daha 17 oyun kartları nereden alınır araştırmasına başladı.

DAHA 17 OYUN KARTLARI NEDİR?

ekranlarının sevilen dizisi Daha 17 için özel hazırlanan oyun kartları dikkat çekti. Her oyuncunun unutulmaz anlarının görselleştirildiği anlık kartları, Daha 17 resmi sitesi duyurdu.

Daha 17 oyun kartları nedir, nerede satılıyor? Daha 17 oyun kartları nereden alınır?

DAHA 17 OYUN KARTLARI NEREDE SATILIYOR?

, , Armağan Oğuz, Ceren Ayruk ve Ata Yaşat gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Daha 17, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaşan dizi için özel hazırlanan oyun kartları ise dikkat çekti. Daha 17 resmi Instagram hesabında satın alınabilecek yerler duyuruldu.

Daha 17 oyun kartları nedir, nerede satılıyor? Daha 17 oyun kartları nereden alınır?

DAHA 17 OYUN KARTLARI NEREDEN ALINIR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17'nin sevenlerini heyecanlandıran paylaşım geldi. Dizi oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı oyun kartları duyuruldu. Hayranlar ise Daha 17 oyun kartları hakkında araştırmaya başladı. Oyun kartları hakkında bilgiler, Daha 17 Instagram hesabında paylaşıldı.

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ETİKETLER
#nesrin cavadzade
#kanal d
#Armağan Oğuz
#çağan efe ak
#Daha 17
#Diziler
#Mavi Kadin
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