Daha 17 oyun kartları nedir, nerede satılıyor? Daha 17 oyun kartları nereden alınır?

Başarılı oyuncu kadrosu ile yayınlandığı ilk günden beri dikkat çeken Daha 17'den dikkat çeken paylaşım geldi. Daha 17 oyun kartları satışa çıkıyor. Hayranları ise Daha 17 oyun kartları nereden alınır araştırmasına başladı.

DAHA 17 OYUN KARTLARI NEDİR?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Daha 17 için özel hazırlanan oyun kartları dikkat çekti. Her oyuncunun unutulmaz anlarının görselleştirildiği anlık kartları, Daha 17 resmi sitesi duyurdu.

DAHA 17 OYUN KARTLARI NEREDE SATILIYOR?

Çağan Efe Ak, Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk ve Ata Yaşat gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Daha 17, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaşan dizi için özel hazırlanan oyun kartları ise dikkat çekti. Daha 17 resmi Instagram hesabında satın alınabilecek yerler duyuruldu.

DAHA 17 OYUN KARTLARI NEREDEN ALINIR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17'nin sevenlerini heyecanlandıran paylaşım geldi. Dizi oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı oyun kartları duyuruldu. Hayranlar ise Daha 17 oyun kartları hakkında araştırmaya başladı. Oyun kartları hakkında bilgiler, Daha 17 Instagram hesabında paylaşıldı.